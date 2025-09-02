Primarul Craiovei i-a dat replica lui Ilie Bolojan: „A căzut şi mitul că în administrația publică locală sunt cei mai mulți angajați”

Conferința susținută luni de premierul Ilie Bolojan a stârnit o serie de reacții în spațiul public, inclusiv în sânul coaliției de guvernare. Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a fost printre primii care a reacționat, făcând o amplă analiză a spuselor premierului.

În administrația publică locală sunt doar 129.000 de angajaţi, nu 300.000

Unul dintre a fost acela că, aşa cum PSD-ul a amintit în repetate rânduri, numărul real al angajaţilor din administraţia publică este mult mai mic decât cel vehiculat în spaţiul public. Reforma administraţiei locale şi centrale reprezintă unul dintre şase proiecte de reducere a deficitului bugetar din pachetul 2, dar adoptarea lui a fost amânată, guvernul asumându-şi răspunderea pe celelalte cinci.

„Am urmărit conferința de presă a domnului premier Ilie Bolojan și ma bucur că a constatat și domnia sa că datele prezentate în coaliție nu erau cele reale, exact cum am spus și noi. A mai căzut și mitul că în administrația publică locală sunt cei mai mulți angajați dintre toate sectoarele bugetare. Se vorbea de peste 300 000, astăzi aflam de la dl Bolojan că, efectiv angajați, sunt doar 129.000. M-am bucurat să văd că a fost de acord că o primărie nu seamănă cu alta, că unele au și angajați pentru spații verzi sau salubritate în interiorul aparatelor, față de altele care au concesionat serviciile sau au propriile societăți, că și în administrația centrală trebuie făcute restructurări și alte lucruri pe care le-am spus și au fost însușite”, afirmă edilul Craiovei, într-o postare pe Facebook. „Asta înseamnă că nu am pierdut cinci ore degeaba”, a mai amintit ea, cu referire la întâlnirea tensionată pe care primarii au avut-o cu premierul Bolojan.

„Nu poți compara Clujul sau Iașiul cu Oradea”

Lia Olguţa Vasilescu are însă obiecţii cu privire la „personalul supradimensionat” din anumite primării, constatând că regula nu se aplică în localităţile din Bihor şi municipiul Oradea, acolo unde a fost primar Ilie Bolojan. Ea a dat şi câteva exemple şi a atras atenţia că Oradea nu ar trebui inclusă în aceeaşi grupă cu oraşe mari, precum Timişoara sau Cluj-Napoca. Referirea primarului Craiovei este legată de modul de calcul al din administraţia publică.

„Mi s-a părut cel puțin neadecvată remarca despre calculul „corect” al personalului, pe care unii l-ar fi aplicat, în speță Oradea și Bihor, iar alții nu, sau că jumătate din unitățile administrativ teritoriale au „personal supradimensionat”, iar Oradea și Bihorul nu. Haideți să luam exemple concrete, că așa ne place să lucrăm! Oradea este în grupa de populație de peste 200.000 de locuitori, având 213.549 de cetățeni. Dar, în aceeași grupă sunt și Iașiul (379.010), Cluj Napoca (325.353), Timișoara (296.869), Galați (294.905), Craiova (280.834).

Toate aceste primării aveau DREPTUL LEGAL la un număr maxim de posturi de 720, după reducerea de 10 la sută de anul trecut. Niciunul dintre orașe nu a mers pe schema maximă. Craiova, de exemplu, deși are dreptul la 720 angajați, are efectiv angajați 490, iar în organigramă 655 de posturi. Pe maxim nu s-au dus nici celelalte orașe din grupă. Dar nu poți compara Clujul sau Iașiul cu Oradea, ca să nu zic de cele ale PSD, la populație și la complexitatea activităților și serviciilor de interes public raportate la aceasta.

„Vom formula amendamente pentru tot ce am sesizat că este incorect”

Acum, pe reforma propusă, Timișoara sau Cluj pierd vreo 300 de posturi. Mult? Puțin? Asta nu mai contează acum. Dar, evident, ele nu au ce căuta în aceeași grupă cu Oradea, iar orice comparație referitoare la numărul de personal care ar trebui să fie similar este desuetă. Așa cum nu e corectă nici comparația între o comună care are 3001 de locuitori față de alta de 5000, care, și ele, sunt aceeași grupă de populație.

Deci, orice cifre comparative, care au rolul să arate cu degetul că unii au fost corecți si alții au exagerat cu angajările, sună bine doar dacă vrei să faci pe justițiarul. Pentru cei inițiați e clar că această greșeală nu mai poate fi admisă pe lege și că trebuie recalculat ținând cont de datele reale”, atrage atenţia Lia Olguţa Vasilescu, care este şi preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România.

Primarul municipiului Craiova a mai anunţat că PSD va propune în continuare amendamente legate de reformele din administraţie, constatând şi alte inechităţi. „Vrem o administrație mai suplă, vrem ca doar angajații capabili să rămână în administrație ( de asta am și construit o lege la AMR care prevede evaluarea scrisă anuală), dar vrem să nu nedreptățim vreo entitate! Vom formula amendamente la pachet pentru tot ce am sesizat că este incorect acolo și așteptăm de la guvern calcule și date EXACTE!”, a transmis Lia Olguţa Vasilescu, în încheierea postării sale.