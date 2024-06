Primarul cu ceasuri de 15.000 euro, candidatul fantomă PER și șefa de promoție AUR. Cum arată lupta electorală pentru Primăria Tunari

În lupta pentru Primăria Tunari nu s-au înscris decât patru candidați, absența notabilă fiind lipsa unui candidat PNL. Social-democrații mizează pe o victorie a actualului primar, aflat în funcție din 2020. Împotriva lui s-au înscris în cursa electorală candidați ai Dreptei Unite, AUR și Partidului Ecologist.

Primarul PSD cu ceasuri de 15.000 de euro

„Împreună continuăm proiectele începute. Tunariul se dezvoltă” este mesajul de campanie al lui Cristian Niculae, primarul în funcție al comunei ilfovene Tunari. Acesta a câștigat detașat alegerile în urmă cu patru ani, cu peste 53% din voturile exprimate, având susținerea alianței PSD-ALDE. Acum, în aceste alegeri, principalele promisiuni ale primarului vizează construirea unui corp nou, cu două etaje, la școala din localitate, extinderea rețelei de apă și canal și a cele de iluminat public, plus înființarea de noi parcuri. Nu în ultimul rând, acesta promite și construirea unei clădiri administrative noi pentru primărie.

Cristian Niculae este fost polițist în Ilfov, care după ce a ieșit la pensie s-a orientat către politica locală. A candidat pentru funcția de primar încă din anul 2012, atunci când a fost candidatul USL. Nu a reușit să obțină decât o funcție de consilier local, la fel ca și în 2016. În acest mandat de patru ani însă, până în 2020, avea să ocupe funcția de viceprimar al Tunariului.

Potrivit declarației de avere depuse acum în luna aprilie, pentru alegerile locale de duminică, acesta deține un teren intravilan în Tunari, teren de 670 mp, dobândit prin donație în anul 2007, un apartament de 54 mp în Capitală și o casă de locuit în Tunari. Despre aceasta din urmă menționează că are o suprafață de 100 mp și că a construit-o în anul 2008. Suprafața acestei locuințe pare să fi evoluat în timp, pentru că în declarația de avere din 2013, casa era trecută cu o suprafață de 148 mp, iar în 2016, suprafața acesteia ajunge la 268 mp.

Poate cel mai frapant detaliu ce apare în declarația de avere a primarului Cristian Niculae sunt două ceasuri, unul Rolex și un altul Hublot, fiecare în valoare de câte 15.000 de euro. Despre aceste ceasuri, primarul menționează că le-a cumpărat între 2022 și 2023. Totuși, suma de 150.000 lei, este mai mare decât veniturile anuale ale familiei din anul 2023.

Astfel, indemnizația de primar pe anul trecut a fost de 92.250 lei, la care se adaugă pensia de fost polițist de 49,200 lei, ceea ce înseamnă un total de 141.450 lei. Acestea au fost toate veniturile familiei Niculae, întrucât menționează că soția este casnică.

Mai mult, acesta menționează un depozit de economii de 311.000 lei, și un alt cont cu 9.900 euro. În declarația de avere din mai 2023, deci valabilă pentru anul 2022, în același cont primarul Cristian Niculae nu avea decât 150.000 lei, iar în anul anterior doar 100.000 lei. În cei trei ani în care și-a triplat economiile în lei și și-a cumpărat cele două ceasuri de lux acesta nu menționează să fi înstrăinat vreun bun, iar veniturile au fost nominal mai mici.

De altfel, proprietățile acestuia rămân aceleași din 2016, singura tranzacție notabilă este vânzarea unui autoturism Mercedes pentru 22.000 euro, autoturism cumpărat cu un an înainte. Mai mult, în această perioadă, primarul Tunariului reușește să achite și un credit de 55.000 euro, luat în 2007, inițial până în 2042, dar pe care reușește să-l achite până în 2023.

Într-o fotografie postată de acesta pe pagina personală de Facebook, din decembrie 2023, se poate observa cum acesta poartă la mână un ceas de lux.

Candidatul fantomă al Partidului Ecologist

În lupta pentru Primăria Tunari a reușit să intre și micuțul Partid Ecologist (PER), partid condus de fostul deputat PDL, Florin Secară, și care-l are ca vicepreședinte pe Antonie Solomon, fostul primar al Craiovei. Candidatul celor de la PER este Dubovoi Dorian. Acesta pare a fi însă un candidat fantomă, cel puțin în spațiul online. Nu există nici măcar o fotografie de campanie, o poză a candidatului, ca să nu mai vorbim de vreun program electoral. Nici măcar pe pagina de Facebook a celor de la PER nu apare promovat, cel puțin în ultimele două luni.

Din profilul de Facebook al acestuia aflăm că a studiat Drept internațional la Universitatea Bioterra din București, având și un master în Finanțe publice la Universitatea Artifex. Practic, două universități cu o slabă reputație.

Totuși, Dubovoi Dorian este însă bugetar, chiar comisar al Gărzii Naționale de Mediu. La fel și soția sa, consilier la Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Bărbați și Femei (ANES), o autoritate trecută în 2022 în subordinea Ministerului Familiei, condus atunci de Gabriela Firea. De altfel, pe Dorian Dubovoi îl găsim prima dată angajat la stat în anul 2019, angajat al Companiei Municipale de Parking București, una din companiile înființate de fosta administrație a Capitalei.

Informația apare în declarația de avere a soției, depusă în 2020, care este angajată a ANES încă din anul 2017, iar recent s-a angajat la Ministerul Cercetării. Spre finalul anului 2022 la Agenția pentru Egalitate de Șanse este angajat și Dubovoi Dorian, însă nu stă decât pentru o scurtă perioadă de timp. În 14 decembrie 2022 își depune declarațiile de avere și interese după angajarea la Garda de Mediu.

Potrivit declarației de avere depuse acum la alegeri, soții Dubovoi câștigă în jur de 85.000 lei la joburile de la stat, de unde primesc inclusiv vouchere de vacanță. Aceștia dețin o casă în Tunari, cu suprafață de 126 mp, cumpărată în 2022, și două autoturisme: un Mercedes și un Porsche. Casa de locuit din Tunari este cumpărată după ce soții Dubovoi își vând casa din Voluntari și un apartament din Capitală pentru suma totală de 250.000 euro. Până să se angajeze la stat soții Dubovoi au avut mai multe firme pe care le-au vândut ulterior, iar în prezent nu mai sunt acționari la nicio companie.

În anul 2017, atunci când soția lui Dorian se angajează la Agenția pentru Egalitatea de Șanse, aceasta menționa, că în 2016, că atât ea cât și soțul ei erau angajați ai firmei SC Almonios Basic Srl, unde erau plătiți cu salariul minim de la acea dată. În același an, soții Dubovoi acordau unei persoane fizice (Gheorghe Cristian) un împrumut de 100.000 euro. Dubovoi Dorian era principalul acționar al firmei care în acel an declara pierderi de 120.000 lei. Firma este însă preluată de către , care majorează capitalul social al firmei cu 445.000 lei, și îi schimbă numele în SC Max Park Srl.

Îl mai găsim pe Dorian Dubovoi acționar al firmei Cridor Comimpex Group, firmă pe care a fondat-o în anul 2004, și care avea ca domeniu de activitate comerțul cu haine și încălțăminte. Doi ani mai târziu acesta cesionează acțiunile firmei omului de afaceri Marcu Mirel Alexandru, care-i schimbă numele în Seven Hills Constructions SRL. Marcu Mirel Alexandru este un inginer constructor, fost în CA-ul Nuclearelectrica, în prezent în CA-ul CNAIR, fiind una dintre persoanele care a împrumutat PSD-ul cu 100.000 de euro în 2020.

Și Dorian Dubovoi apare în lista celor care au donat bani unui partid politic. În anul 2004, acesta a donat 500 de milioane de lei Partidului Noua Generație, condus de George Becali.

Candidata AUR, șefă de promoție la Politehnică

Candidatul AUR la Primăria Tunari este Cristina Oancea. În vârstă de 36 de ani, candidata AUR spune că a fost șefă de promoție la una din facultățile din Politehnică.

„Am urmat cursurile de licență la Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Științe Aplicate, unde am terminat secția de Matematică și Informatică ca și șef de promoție.

Am participat la organizarea și buna desfășurare a evenimentelor de promovare a cercetării trans-disciplinare, cum ar fi Noaptea Cercetătorilor și tabăra de vară Atlantykron. Am susținut prezentări publice și o serie de cursuri cu circuit închis pentru copii, de la grădiniță la liceu, în care am abordat învățarea holistică”, scrie aceasta pe site-ul personal.

În ceea ce privește activitatea profesională, între 2012 și 2019 a lucrat ca programator la dezvoltarea de aplicații software, apoi, în următorii trei ani, a lucrat ca manager de conținut web. Din anul 2020 spune că lucrează în zona de proiectare de construcții civile și industriale.

Cristina Oancea este asociată cu soțul său la firma Zen Selection SRL. Anul trecut, din salarii și dividende, cei doi au încasat circa 250.000 lei. Soții Oancea dețin un teren intravilan în Tunari și patru case de locuit, toate achiziționate după anul 2022. În depozitele bancare și în monedele virtuale au peste 350.000 lei, iar datoriile la bănci depășesc 1,2 milioane lei. Anul trecut, soții Oancea au vândut o casă de locuit pentru 245.000 lei.

Una dintre promisiunile candidatei AUR este construirea unei policlinici în comună, despre care spune că are deja, neoficial 20.000 de locuitori. În același clip electoral, candidata partidului anti-european AUR vorbește de modelul unui „oraș european” pentru Tunari.

Deși, la fel -, Cristina Oancea își promovează campania în mediul online, unde distribuie multe din mesajele AUR printre citate biblice, lipsesc de pe pagina acesteia multe din temele AUR precum: făina din gândaci, sau alte teme ale dreptei suveraniste.

Soțul candidatei AUR, Oancea Silviu candidează și el la alegerile de duminică tot pe listele AUR, însă pentru Consiliul Județean Ialomița. Într-un mesaj electoral, acesta promite că AUR va construi o fabrică în fiecare oraș din țară.

„PSD și PNL au distrus, AUR construiește! O fabrică nouă în fiecare oraș din România. România a intrat în zodia cancerului în cei 35 de ani negri ai postdecembrismului. (…) România a fost una din cele mai industrializate țări ale lumii. Acum, în unele locuri se află doar o imagine şocantă: ruine și mormane de moloz”, a scris acesta într-un mesaj electoral în care promite că AUR va da fonduri nerambursabile companiilor care doresc să inițieze proiecte industriale în orașele din țară.

Candidatul USR, consilier local din Tunari

George Hreniuc este candidatul Alianței Dreapta Unită la Primăria Tunari. La alegerile din anul 2020 acesta a candidat tot pe listele USR pentru funcția de primar, obținând însă doar 8,1% din voturi. În ultimii patru ani acesta a fost consilier local la Tunari, și spune că experiența acestor ultimi ani îl recomandă pentru funcția de primar.

„Ideea pe care am propus-o la alegerile din 2020 – “Să facem din Tunari acasă” – rămâne un obiectiv în care vreau să investesc timpul și energia mea, iar prioritățile pentru următorii ani trebuie să fie următoarele: utilități, străzi asfaltate și trotuare sigure înaintea cartierelor; folosirea energiei regenerabile în toate spațiile publice; susținerea educației de orice nivel prin asigurarea unei infrastructuri educaționale corespunzătoare”, sunt doar câteva dintre promisiunile candidatului ADU.

Potrivit declarației de avere, acesta deține 3 terenuri intravilane în Ilfov, două în Tunari și unul în Gradiștea, o casă de locuit de 108 mp în Tunari, iar anul acesta a contractat un credit la bancă în valoare de 77.000 lei. Lucrează ca manager de proiect în industria media, anul trecut având un venit de 130.000 lei.