Primarul decedat al cărui tablou cu un pahar de vin în mână a fost pus pe sediul Primăriei, dat în judecată de Fisc. Ce prejudiciu a adus statului român

Jean Rogoveanu, primarul comunei mehedințene Gogoșu, a decedat pe 27 noiembrie 2025, la 59 de ani, după ce a făcut un infarct în timp ce se afla pe locul din dreapta al mașinii conduse de iubita sa. Cei doi se îndreptau spre spitalul din Turnu-Severin, deoarece lui Rogoveanu i se făcuse rău în biroul de la Primărie. În ciuda manevrelor de resuscitare, Rogoveanu nu a mai putut fi salvat. El se afla de 12 ani în funcția de primar.

Firma lui Jean Rogoveanu a înregistrat achiziții nereale

După decesul lui Rogoveanu, angajații Primăriei au luat o decizie neobișnuită, aceea de a-i cinsti memoria punând pe sediul primăriei un tablou cu o fotografie uriașă care îl înfățișează pe fostul primar în timp ce ține în mână un pahar cu vin. „A fost decizia noastră”, au declarat foștii subalterni ai lui Rogoveanu pentru presa locală. Jean Rogoveanu avea probleme în instanță după ce a fost dat în judecată de Statul Român-ANAF-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova-Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mehedinți.

Dosarul lui Jean Rogoveanu, care a fost disjuns dintr-un dosar mai mare de la Curtea de Apel Craiova, în care pârâți erau mai multe persoane fizice și societăți comerciale, a fost înregistrat la Tribunalul Mehedinți pe 15 aprilie 2025, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Fiscul a solicitat obligarea lui Jean Rogoveanu și a firmei sale, Regina Vitimex SRL, la plata sumelor de 1.058.657 lei (debit principal) şi 1.203.891 lei (dobânzi şi penalităţi calculate până la 31.07.2022 – data finalizării expertizei).

De asemenea, a solicitat obligarea pârâţilor la plata accesoriilor fiscale ale prejudiciilor cauzate bugetului de stat, constând în , conform materiei fiscale (calculate în continuare de la data finalizării raportului de expertiza – 31.07.2022), până la data acoperirii integrale a prejudiciului, respectiv la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de proces. Potrivit ordonanţei din 6.01.2023, din actele de urmărire penală a rezultat faptul că Regina Vitimex SRL, în administrarea pârâtului Jean Rogoveanu, a înregistrat achiziții nereale de la patru societăți comerciale.

În baza materialului probator administrat de organul de urmărire penală, s-a reţinut că prejudiciul cauzat bugetului de stat de Regina Vitimex S.R.L, în administrarea pârâtului Jean Rogoveanu, însumează 1.058.657 lei (debit principal), reprezentând TVA dedusă nelegal şi impozit pe profit, conform raportului de expertiză. În dosar se arată că, coroborând concluziile expertului cu constatările organului de urmărire penală, reținute prin ordonanţă din 06.01.2023, rezultă fără echivoc existența prejudiciului cauzat bugetului de stat.

Jean Rogoveanu a solicitat amânarea cauzei pentru a-și găsi un avocat

În dosar se menționează că aceste obligații fiscale datorate bugetului de stat sunt rezultatul faptei ilicite, săvârşite cu vinovăție de către pârâţii chemați în judecată, prin intermediul societăţilor administrate, chemate de asemenea alături de ei în cauza și reprezintă prejudiciul ce se impune a fi recuperat de la aceștia. S-a mai menționat că, în ceea ce priveşte pârâtele societăţi comerciale, acestea au calitate procesuală pasivă în cauză, întrucât, pe de o parte, au fost cercetate penal pentru aceleaşi fapte ca și administratorii lor.

Pe de altă parte, prejudiciul şi faptele ilicite au fost săvârşite prin intermediul societăţilor pârâte, de către administratorii (de fapt sau de drept), iar taxele şi impozitele pe care le-au eludat pârâţii persoane fizice fiind de fapt obligaţiile fiscale datorate de contribuabilul persoană juridică. La primul termen al dosarului disjuns, pe 27 mai 2025, Jean Rogoveanu a transmis o cerere prin care a solicitat amânarea cauzei şi acordarea unui nou termen, pentru a-şi angaja apărător. Ulterior, pe 9 septembrie 2025, avocatul lui Jean Rogoveanu și al firmei a apreciat că este oportun ca instanța să acorde un termen în vederea observării dosarului de urmărire penală, având în vedere numărul volumelor acestuia.

Față de conținutul cererii de chemare în judecată şi având în vedere excepţiile invocate prin întâmpinare, pentru a se clarifica poziția procesuală a reclamantului, instanța, din oficiu, a pus în discuție necesitatea citării reclamantului (adică Fiscului) cu mențiunea de a preciza în concret fapta ilicită imputată persoanei fizice, respectiv persoanei juridice şi temeiul de drept aferent solidarităţii invocate în cererea de chemare în judecată, precum şi data constituirii de parte civilă în dosarul de urmărire penală, inclusiv dacă o astfel de constituire a avut loc doar în acest dosar sau şi separat, în dosarele de urmărire penală conexate la acesta, următorul termen fiind stabilit pentru 18.11.2025.

După decesul lui Jean Rogoveanu, procesul continuă împotriva firmei fostului primar

Apoi, cauza a fost amânată până pe 20.01.2026, dată la care avocatul lui Jean Rogoveanu a transmis relaţii prin care a învederat faptul că acesta a decedat. Reclamanta a depus note de şedinţă, iar avocatul firmei Regina Vitimex SRL a transmis o cerere prin care solicită amânarea cauzei şi acordarea unui nou termen de judecată, având în vedere faptul că AJFP nu a înaintat înscrisurile solicitate de instanță. Pe 2.03.2026, avocatul firmei a arătat că nu solicită introducerea în cauză a moștenitorilor pârâtului Jean Rogoveanu, întrucât nu are interes, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

S-a apreciat că Fiscul putea să formuleze cererea de introducere în cauză la acest termen de judecată, ceea nu a făcut, iar demersul de a se adresa Camerei Notarilor Publici nu echivalează cu . Astfel, instanța a apreciat că intervine suspendarea de drept a cauzei. La interpelarea instanţei, avocatul a arătat că este de acord cu măsura disjungerii petitului formulat în contradictoriu cu Regina Vitimex SRL, în ipoteza în care s-ar dispune suspendarea de drept a petitului formulat în contradictoriu cu pârâtul Jean Rogoveanu.

Față de faptul că, la termenul anterior, instanța a dispus citarea reclamantului cu menţiunea de a preciza poziţia procesuală cu privire la decesul pârâtului Jean Rogoveanu, intervenit în cursul procesului, Fiscul a transmis note prin care a arătat că s-a adresat Camerei Notarilor Publici pentru a comunica dacă s-a dezbătut succesiunea de pe urma defunctului, însă nu au primit nici un răspuns, se arată în dosar. Pe 2 martie 2026, Tribunalul Mehedinți a suspendat de drept primul petit al acţiunii în ceea ce priveşte pe pârâtul Rogoveanu Jean și a disjuns petitul II al acţiunii privind pe pârâta Regina Vitimex SRL.