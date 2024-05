Primarul din Cernavodă, agresat de un preot și amanta acestuia. „Au tras de mine, au dat cu picioarele”

Liviu Negoiță, primarul orașului Cernavodă, a precizat că miercuri seară a fost agresat de către două persoane, un bărbat și o femeie, care l-au lovit cu pumnii și picioarele. Acesta spune că agresorul este un cunoscut preot și amanta sa, ambii membri ai echipei electorale a unuia dintre contra-candidații săi la alegerile din iunie.

Agresorii au fost reținut pentru 24 de ore

Preotul Florian Bărbulescu și o femeie, presupusă a fi amanta a sa, au fost reținuți pentru 24 de ore în urma acuzațiilor făcute de către primarului orașului Cernavodă, Liviu Negoiță, cum că cei doi l-ar fi agresat. Agresiunea s-ar fi petrecut miercuri seară, în jurul orelor 21.00, când acesta pleca din primărie.

Într-o declarație pentru publicația locală, primarul Liviu Negoiță a spus că cei doi l-au lovit cu pumnii și picioare. Acesta a precizat că nu cunoaște motivul agresiunii, însă a susținut că cei doi fac parte din echipa contra-candidatului său, George Ciulei.

„Mergeam către casă și în drumul meu, m-au agresat. Am depus plângere penală și sunt sub cercetare cei care m-au agresat. Au tras de mine, au dat cu picioarele, au fost mai multe agresiuni. Am fost în două rânduri la instanță, am declarat tot. M-au așteptat pur și simplu în drumul meu de la primărie spre casă.

Ei fac parte din echipa lui George Ciulei, care candidează și el la primăria Cernavodă și poate din această cauză. Nu știu dacă are sau nu legătură, dar știu că face parte din echipa lui Ciulei. Ei nici măcar nu și-au dat seama că acolo sunt patru camere care au înregistrat tot. Deocamdată nu am solicitat certificat medico-legal dar o să o fac dacă e nevoie”, a precizat primarul orașului Cernavodă.

Preotul atacator, cercetat de superiori

În paralel cu ancheta autorităților în acest caz, preotul Florian Bărbulescu fiind suspendat de la slujire pentru o perioadă de 30 de zile. Arhiepiscopia și-a exprimat regretul cu privire la acest incident, dar nu a dat informații cu privire la motivul agresiunii.

„În legătură cu situația de la Cernavodă Arhiepiscopia Tomisului precizează că preotul Florian Bărbulescu se află în prezent sub ancheta Centrului Eparhial, fiind suspendat de la slujire. Regretăm evenimentul produs și așteptăm ca autoritățile în drept să își îndeplinească datoria.

Conform legislației bisericești perioada maximă de suspendare înainte de finalizarea anchetei și începerea procesului canonic este de 30 de zile. În cazul părintelui, este vorba despre suspendarea pe perioada maximă începând de astăzi, 24 mai 2024”, a declarat, pentru sursa citată, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, Mircea Cristian Pricop.

Presa locală scrie că cei doi fac parte din echipa lui George Ciulei, care candidează din . Și acesta este fost preot, având un conflict mai vechi chiar cu IPS Teodosie, pe care l-a acuzat că l-a caterisit pe nedrept în urma unui accident de mașină care a avut loc în anul 2015.

Atunci, Ciulei a a fost victima unui șofer care era sub influența alcoolului și ar fi vrut să se sinucidă, concluzie susținută și de ancheta poliției. Cu toate acestea, Teodosie l-a acuzat de „purtare necuvenită și vicleană”.

La finalul anului 2022, primarul Negoiță a fost trimis în judecată de DNA, însă Consiliul Local nu a aprobat suspendarea sa din funcție.