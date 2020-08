Primarul din Comarnic a fost internat în spital, cu Covid-19. Mesaj emoționant transmis cetățenilor

Sorin Popa, primarul orașului Comarnic, a fost internat în spital după ce s-a infectat cu noul coronavirus.

Primarul și-a anunțat concetățenii că a fost depistat pozitiv cu Covid-19 în 8 august, moment în care a ales să fie internat în spital.

În vârstă de 50 de ani, Sorin Popa este primarul orașului Comarnic, localitate cu aproximativ 12.000 de locuitori, din 2016.

„Dragii mei!

În calitate de primar al orașului Comarnic, e datoria mea să anunț că am fost confirmat cu infecția cu virusul SARS-CoV-2 și în acest moment sunt internat în spital, unde mi se administreaza deja tratament.

În toată această perioada de pandemie, în care am fost implicat în toate activitățile Primariei, m-am protejat și am purtat mască, am respectat distanțarea socială și regulile de igienă și, cu toate astea, m-am infectat cu acest virus. Sunt om între oameni și probabil că o secunda de neatenție a fost suficienăa! Vă spun sincer că nu cunosc cum m-am infectat.

Dați-mi voie, însă, să fac un apel la voi toți, să ne asigurăm împreună că respectăm distanțarea socială, purtarea măștii și regulile de igienă, în toate locurile publice, fără nicio excepție, în care ne aflăm, astfel ca nimeni să nu treacă prin aceste momente dificile și să evităm tragedii!

Pentru unii, mai bătrâni, mai vulnerabili, asta poate însemna moartea. Din acest motiv, cu gândul la părinții noștri, la copiii noștri, vă rog să respectați regulile de igienă și să purtați masca, atunci când situația o impune!

Starea mea evoluează favorabil și mă pregătesc să revin cu forțe proaspete pentru a face ce știu eu mai bine, să muncesc alături de voi, să coordonez activitatea primăriei și împreună să luăm cele mai bune decizii pentru comunitatea noastră!

Rămân alături de voi toți, indiferent de simpatiile politice!

Să ne auzim sănătoși! Doamne ajuta! Al vostru, Sorin Popa”, a scris primarul pe Facebook.

Primarul a primi sute de mesaje din partea locuitorilor din Comarnic, majoritatea fiind urări de sănătate.