Primarul din Deveselu a murit de COVID-19! Urma să candideze pentru al treilea mandat

Primarul din Deveselu a fost răpus de COVID-19! În această dimineață, edilul comunei s-a stins din viață în Spitalul Colentina.

Ion Aliman era primar în Deveselu din 2012 și urma să candideze pentru al treilea mandat consecutiv la alegerile din 27 septembrie.

Primarul fusese confirmat cu noul coronavirus, la începutul lunii septembrie. El a fost inițial internat la Spitalul Municipal Caracal. Ulterior, la cererea familiei, a fost mutat la Spitalul Colentina din București

Ion Aliman a încetat din viață, joi, 17 septembrie, în jurul orei 5,30. Primele simptome le-a avut acum aproximativ 2 săptămâni, când a crezut că are doar o simplă răceală

După mai mai multe analize, Ion Aliman a fost internat în 4 septembrie la spitalul din Caracal. A fost confirmată infecția cu COVID-19.

„Sâmbătă, acum o săptămână, m-am simţit mai rău. Să zic aşa, o mică răceală, când „te prinde curentul“. Duminică, am fost mai rău, iar luni, când m-am trezit să plec la serviciu, mi-am dat seama că nu prea mai sunt în posibilitatea de a… Şi am hotărât să rămân acasă, să-mi iau concediu, toată săptămâna, până fac analize şi văd ce se-ntâmplă cu mine“, a declarat in ziua internării primarul Ion Aliman, conform Adevărul

Era bolnav de diabet și avusese în trecut un transplant renal. După ce i-au fost făcute toate analizele la spital, a reieșit că edilul din Deveselu avea și hepatită. Primarul a fost luat prin surprindere de infectarea cu noul coronavirus.

„Nici pomeneală, dar l-am făcut (n.r. – testul) să-mi ies din păreri, cu toate că era din ce în ce mai rău, nu dormeam mai mult de 5 minute, mă trezeam, transpiram, am început să fac şi temperatură. Înainte aveam 36 grade, m-am mirat, acum era 37,1-37,2 . Am mers şi mi-am făcut testul miercuri, a ieşit rezultatul aseară şi uitaţi-mă la spital. Mă simt mai bine, să zic. Dar, ce am făcut, o zi de tratament…“ – Ion Aliman (în momentul internării)

Ion Aliman urma să împlinească 57 de ani în mai puțin de 2 săptămâni și candida pentru al treilea mandat la primăria din Deveselu.

