Primarul din Hunedoara, interviu înainte de finala Cupei: „Toți jucătorii de la Corvinul au salariu cât Florinel Coman”

Dan Bobouțanu a oferit un amplu interviu pentru FANATIK înainte de . Edilul a vorbit despre problema promovării, planurile pentru sezonul viitor, noul stadion din Hunedoara, dar și plafonul salarial destul de scăzut de la echipă.

Primarul din Hunedoara, interviu pentru FANATIK înainte de finala istorică pe care Corvinul o dispută cu Oțelul: „Urmează o zi mare”

Dan Bobouțanu a vorbit pe larg despre minunea numită Corvinul și cum a reușit acest club istoric să renască din propria cenușă în doar câțiva ani. Primarul orașului Hunedoara nu s-a ferit să îi atace pe cei critică finanțarea din bani publici a cluburilor și anunță apocalipsa dacă primăriile și consiliile județene se retrag.

ADVERTISEMENT

Un moment special pentru Corvinul și pentru oraș. Cred că cererea de bilete a fost uriașă…

– Urmează o zi mare pentru echipă și oraș. Cererea de bilete a așteptat orice așteptare. Toate biletele au fost epuizate în 30 de minute. Nu ne-a mirat asta. Dacă era stadionul mai mare erau peste 10.000 de hunedoreni. E plin pe Facebook de poze cu hunedoreni care pleacă din Irlanda, din Spania, Italia, se pozează cu tricouri. Nu vin doar din oraș. Numele Corvinul atrage foarte mult.

Ați atras în proiect și mare parte dintre gloriile clubului…

– Atunci când a început acest proiect, inclus în strategia pentru sport a orașului Hunedoara și atunci am gândit lucrurile astea. Am inclus astfel oamenii cu care putem lucra și generația de aur a Corvinului este încă activă. Am apelat pentru început la Andone, cu care am o relație de prietenie mai veche, Romică Gabor, fostul star de la Corvinul și națională, Neluțu Petcu, Sorin Nicșa, Dan Colesniuc, care e acum președinte. Sunt mulți.

ADVERTISEMENT

„Noi am pornit această renaștere din bani privați”

Ce înseamnă pentru Corvinul această finală?

– E o chestie de imagine foarte bună pentru Hunedoara. Noi am pornit această renaștere din bani privați. Mă refer la recuperarea brandului. Toate acestea au stat la baza unei viziuni de dezvoltare a orașului. Fotbal exista, se numea Clubul Sportiv Hunedoara. Gândiți-vă că e singura finală din istoria de 103 ani. De fapt clubul are doar 8 ani vechime, s-a format în 2016. Nici măcar generația de aur de la Corvinul nu a reușit, deși s-au calificat de două ori de în semifinale.

Ce glorii vor mai fi prezente la finala Cupei României?

– L-am invitat pe Mircea Rednic, pe Ioan Andone, Mateuț, și pe Mircea Lucescu. Nea Mircea a spus că s-ar putea să plece la Răzvan Lucescu, la meciul lui PAOK. Eu deja sunt în Sibiu și trebuie să mă asigur că nu le lipsește nimic. Este un proiect al administrației locale și e normal să urmăresc toate lucrurile, să vedem dacă investiția a meritat sau nu. Până acum cu vârf și îndesat.

ADVERTISEMENT

„Nu este întâmplătoarea prezența noastră în finala Cupei. Noi sportiv suntem în prima ligă”

Sincer, credeți că puteți câștiga Cupa României Betano?

– Da, eu cred. Tot ce am făcut până acum face parte dintr-un plan bine gândit și nu este întâmplătoare prezența noastră în finala Cupei, chiar dacă este o mare surpriză. Maxim e un tip foarte inteligent, nu e doar un simplu antrenor. El de când a început competiția a scris pe tablă: 15 mai, finala Cupei. Cred că putem reuși chiar dacă plecăm cu șansa a doua. Tot ce am făcut până acum am reușit. Jucătorii noștri nu sunt chiar de liga a doua.

Ați terminat pe loc de promovare în SuperLiga…

– Noi am terminat pe locul doi, direct promovabil. Noi sportiv suntem în prima ligă. Doar o lege tâmpită, un articol tâmpit din Legea Sportului, articolul 31, care spune că cluburi de drept public nu sunt cluburi profesioniste, ne-a blocat în Liga 2. Pai Corvinul are contracte cu jucători profesioniști. Cum să nu fie cluburi profesioniste? Sunt la fel ca cele de drept privat. Deci nu are nicio legătură! Este tardiv, noi am cunoscut regulile și nu facem tevatură din asta.

ADVERTISEMENT

În mod logic și normal meritul sportiv nu îl poate lua nimeni și trebuie să prevaleze. Noi am promovat în prima ligă. Singurul merit al celorlalți care au promovat e că ei sunt club de drept privat, dar tot din bani publici, ca să fie treaba treabă. Jucătorii nu sunt neimportanți. Veți vedea în câteva luni ce oferte vor avea.

Cei de la Rapid s-au întors pe jos de la Ploiești după ce au câștigat titlul. Mergeți pe jos cu echipa de la Sibiu la Hunedoara? E mai mult o glumă….

– Cred că e cam departe (n.r.râde). Să câștigăm și vedem noi cum vom sărbători.

Jucătorii de la Corvinul, primă uriașă pentru câștigarea Cupei României

Ce primă au băieții pentru câștigarea trofeului?

– Au o primă foarte, foarte mare. Nu pot să vă spun cât. (n.r. 10.000 de euro?) Ceva de genul. Nu îmi dau seama dacă aș face bine sau nu dacă aș spune, dar ceva de genul. Vor avea o primă ceva de genul acesta, da. Sunt absolut convins că putem face surpriza.

Cât de implicat sunteți la echipă?

– Maxim știe cel mai bine cum se pregătește echipa. Noi, ca finanțatori, ne ocupă doar de partea administrativă, de a avea condiții de performanță la nivelul care suntem, de a avea condiții de performanță, să fie relații cordiale între ei, să nu existe disensiuni în lot. Problemele noastre sunt pur administrative și nu ne băgăm, nu ne interesează.

Primarul din Hunedoara, replică dură pentru cei care contestă finanțarea cluburilor din bani publici: „O aversiune direcționată greșit”

Mulți vă critică pentru că echipa e finanțată din bani publici. Cum vedeți lucrurile?

– În primul rând trebuie să definim ce înseamnă bani publici. Corvinul e finanțată din bugetul local. Nu există niciun leu de la bugetul de stat. Adică din taxele și impozitele hunedorenilor. Bugetul este votat în Consiliul Local. Dacă hunedorenii își doresc să nu aibă fotbal, banii se pot direcționa către popice sau nu știu ce stradă care trece prin pădure. Nu primim bani de la stat.

Această aversiune către cluburile finanțate din bani publici este direcționată greșit. E mai ușoară finanțarea pentru echipele e drept public, decât la cluburile de drept privat, unde lucrurile stau total diferit. Acolo vorbim de cu totul alte finanțări, sunt mai greoaie.

Ce ar înseamna sportul fără bani publici? Și fotbalul în special.

– Dacă instituțiile publice și-ar lua mâna de pe cluburile sportiv municipale sau de pe cluburile de drept privat cum sunt cele de fotbal, în secunda doi, în Liga 1 veți mai întâlni maxim patru echipe care vor juca între ele un campionat întreg. Și poate și acestea beneficiază de bani publici pe Legea 350, fără doar și poate. Toate cluburile de handbal, baschet, volei s-ar desființa pentru că nu există interes privat să alimentezi un club de privat de popice sau volei sau orice alt sport.

Sunt convins că unele cluburi de juniori de la cluburile private sunt alimentate din bani publici. Asta e ipocrizie. Să se facă o distincție dintre banii publici ai unei localități și banii publici ai țării, care se duc la cluburile departamentale și asta e o altă discuție. Mă refer la CS Dinamo, CSA Steaua, CS Rapid. Acolo sunt banii tuturor.

Jucătorii de la Corvinul câștigă împreună cât Florinel Coman: „Cel mai mare salariu e 3.200 de euro”

Ce salarii sunt la Corvinul? Știu că sunt titulari care au și 1.000 de euro… Un jucător de la FCSB probabil câștigă cât tot lotul

– Într-adevăr, cu tot cu cazare. Cel mai mare salariu e la 3.200 de euro. Dar sunt puține. Toți jucătorii de la Corvinul câștigă la un loc cât Florinel Coman, care are 30.000 de euro pe lună. Fără staff-ul tehnic. Este corect, așa este.

Dacă mergeți în cupele europene aveți un plan pregătit?

– Este pregătit de 3 luni. S-a și concluzionat pentru viitorul campionat, mai ales că vom avea drept de promovare. Lotul de jucători e deja gândit pentru campionatul viitor și s-a luat în calcul și participarea în cupele europene. Se lucrează deja la asta.

Pe ce stadion ar urma să evolueze în cupele europene. Veși despre noua arenă de la Hunedoara

Ce stadion ați trecut pentru licența de cupele europene?

– Stadionul de la Sfântu Gheorghe, având o relație mai veche cu ei. Dar am fost sunat de Claudiu Rotar, președintele de la Hermannstadt și au spus că dacă vom câștiga Cupa României vor și ei să licențieze stadionul pentru cupele europene. Pentru noi cel mai convenabil ar fi Sibiul sau Aradul. E mai aproape.

Ce se întâmplă cu noul stadion de la Hunedoara?

– A parcurs procedura de licitație pentru declararea câștigătorului de proiectare și execuție. Urmează să fie declarat câștigătorul. Au fost deja finalizate ofertele. Avem și noi o contribuție la stadion cu cheltuielile neeligibile și demolarea. Cred că în sezonul 2027-2028 echipa va juca pe noul stadion cel mai târziu.

Unde veți juca după demolarea stadionului?

– Sunt mai multe invitații. Există varianta Simeria. Doresc să facă o tribună de 1.500 de locuri ca să primească licențiere. Există stadionul de la Călan, lângă Hunedoara. Inclusiv primarul de la Petroșani m-a întrebat dacă nu vrem să jucăm acolo. Vor fi soluții.

Care e obiectivul pentru sezonul viitor: „Intrarea în play-off e obligatorie”

Care e obiectivul pentru sezonul viitor?

– Va fi același. Intrarea în play-off e obligatorie. De acolo vezi ce poți obține. Nu putem să trasăm ținte care nu pot fi obținute doar de dragul de a da bine în presă. Echipa tehnică și-a trasat singură obiectivul din Cupa României. Noi le-am zis că ar fi frumos să mergem în grupe pentru că avem vizibilitate mare la nivelul orașului Hunedoara.

Vor fi schimbări mari de lot?

– Cred mai mult de doi jucători care sunt la final de contract nu cred că vor pleca. Dacă vor fi oferte bune atunci e posibil să mai plece jucători.

„Această regulă din Legea Sportului a rămas așa agățată și cred că nimeni nu mai știa de ea”

Ce spune despre fotbalul românesc faptul că două echipe care termină pe ultimele 2 locuri în play-off merg la baraj, iar o echipă de pe locul 4 promovează direct, în timp ce Corvinul a promovat sportiv?

– Sigur că de principiu este frustrant, însă am știut de la bun început. În mod normal, a rămas așa agățată și cred că nimeni nu știa de ea. Și iată unde s-a ajuns. În noul sezon din Liga 2 vor fi intra alte echipe de drept public. Dacă acum au fost două care puteau să promoveze, la anul o să fie patru.

Ce s-ar întâmpla dacă nu ar mai exista bani publici în sportul românesc?

– Cred că trebuie analizat foarte bine de Agenția Națională pentru Sport și să fie cerută modificarea. Ca să fiu foarte tranșant, dacă mâine s-ar da o lege, instituțiile de drept public, primăriile, consiliile județene nu mai au dreptul să finanțeze cluburile eu cred că 80% din primari și președinți de DCJ s-ar bucura că au scăpat.

Dar din acel moment, fotbalul de liga 5, 4, 3, 2, 1, dispare. Mai rămân două cluburi în Liga 2 și patru în SuperLiga. Atât. Lumea să își pună problema asta. Dacă s-ar duce legalitatea până la capăt, inclusiv cluburile de drept public să poată promova, iar dacă nu, să anulăm totul. Așa ar fi corect.

Ce buget a avut Corvinul în acest sezon: „Salariile 480.000 de euro”

Ce buget a avut echipa în acest sezon?

– Nu este unul foarte mare. Undeva la 1,8 milioane de euro. La salarizare, undeva la 40.000 de euro pe lună pentru jucători și staff. Cred că acesta e relevant: 480.000 de euro. Restul sunt centrul de copii și juniori, antrenorii și juniorii, organizarea meciurilor și așa mai departe. Pentru sezonul viitor vrem să mai crească cu 20% bugetul.

Promovarea în SuperLiga e următorul pas?

– Visul nostru, al hunedorenilor, a fost îndeplinit. Noi am promovat acum sportiv în Liga 1. Dacă mă întrebați dacă visăm să jucăm în Liga 1, sigur că da. Se va întâmpla și asta în curând. Până atunci avem niște pași de făcut. Nu e bine însă să ne grăbim și să ne întoarcem de unde am plecat.

Primarul din Hunedoara consideră că CSA Steaua se află în aceeași situație precum Corvinul: „Este similară”

Cum vi se pare situația în care se află CSA Steaua?

– E aceeași problemă ca la noi, nu? În momentul în care desfășori o competiție de Liga 2 e normal ca toate echipele să poată promova. E tot o problemă de legislație și la ei. , dar nu în Liga 1. Același lucru se întâmplă și cu CSA, deci atunci situația este similiară, nu?

A fost complicat procesul de modificare a formei juridice a clubului?

– Nu e simplu deloc. E destul de complicat și încă nu este finalizat. Ultima oară am cerut acel CIS de la Agenția Națională pentru Sport și ne-au întors în filă pentru un cuvânt. Am spus că avem secție de tenis de câmp și de fapt trebuie să spui doar tenis.

Procedura e destul de complicată. Nu e chiar simplă și nu o poți face peste noapte. Durează cam 6 luni. După ce primim CIS-ul trebuie să avem și hotărărea Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal, care să recunoască noua asociație Corvinul Hunedoara drept continuatoarea actulului club de drept public. Nu e simplu. Cel mai simplu ar fi ca toate cluburile de drept public să fie considerate profesioniste. Așa era și până în 2017.

Un mesaj pentru jucători și fanii Corvinului?

– Ei se află în fața celei mai mari performanțe din viața lor și cred că și din ceea ce vor mai urma în cariera lor. E greu de crezut că vor mai ajunge într-o finală. Pentru suporteri le doresc să vină în număr cât mai mare la meci, să nu renunțe la niciun bilet și să ne bucurăm de acest spectacol. E cea mai mare perfomanță al unui club susținut de o comunitate locală.

1.800.000 de euro a fost bugetul din acest sezon al lui Corvinul

1.000 de euro câștigă unii titulari de la Corvinul

2027 e anul în care Corvinul va avea un stadion nou la Hunedoara

6 luni au durat demersurile pentru schimbarea formei de organizare a clubului care să permită promovarea în SuperLiga