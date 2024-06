Primarul din Oltenia, care a plantat palmieri în comună, ales cu 100% din voturi. Acesta și-a pus și fata primar în satul natal

Constantin Trușcă este un nume bine cunoscut în Mehedinți, fiind primarul comunei Șimian începând cu anul 2012. În ciuda faptului că a trecut de la PNL la PSD și înapoi la PNL, acesta a și-a câștigat mandatele la scoruri uriașe. La alegerile de duminică a fost singurul candidat înscris în lupta pentru Primăria Șimian, scorul său fiind de 100%. În plus, și fiica sa a fost aleasă primar la Husnicioara, localitatea natală a lui Trușcă.

Trușcă, primarul care a plantat palmieri, reales cu 100% din voturi

Peste 100.000 de lei a cheltuit Primăria Șimian la începutul acestui an . Primarul Constantin Trușcă a spus că inspirația pentru această investiție a venit din vacanțele exotice personale și a spus că bugetul comunei își permite aceste costuri. „Suma alocată acestei investiții este una infimă: 100.000 lei, ceea ce reprezintă mai puțin de 1% din bugetul local. Nu este o sumă cu care, de exemplu, să fi putut asfalta o stradă”, a spus primarul, citat de presa locală, precizând că investiția a fost făcută după ce a fost introdusă rețeaua de gaze în localitate.

Decizia pare să fi avut primele efecte la urnele de vot, acolo unde 4.159 din voturi au mers pentru realegerea primarului Trușcă, singurul candidat înscrie în cursa electorală. Doar 71 de voturi au fost declarate nule în comuna de lângă Drobeta Turnu Severin.

Constantin Trușcă este primarul comunei Șimian încă din anul 2012. În acel an, Trușcă câștiga alegerile din Șimian pe listele PSD și cu mai puțin de două procente în fața candidatului PNL. În anul 2016 reușea însă o victorie la scor, cu peste 95% din voturile exprimate.

Comuna Șimian este cea mai mare localitate din Mehedinți, imediat după Severin, având neoficial circa 20.000 de locuitori. Comuna este practic lipită de Severin, fiind, asemenea orașului Voluntari în Ilfov, localitatea care s-a dezvoltat enorm în ultimii ani. Trușcă a avut și norocul să ajungă primar chiar în anii în care a început dezvoltarea acestei comune.

Era a doua victorie obținută tot cu susținerea PSD chiar dacă anterior au existat zvonuri cu privire la o posibilă înscriere în PNL. Totuși, din cauza popularității, PSD avea să-l oblige să candideze pentru Camera Deputaților. Astfel că la alegerile parlamentare din acel an este cap de listă pentru social-democrați în județ și ajunge deputat de Mehedinți.

Nu se împacă însă cu politica locală, iar pentru a reveni la Primăria Șimian. În acel an au loc alegeri locale parțiale și câștigă un nou mandat de primar la Șimian, tot pe listele PSD.

A urmat însă un conflict cu conducerea locală a PSD în anul următor, pe motiv că autoritățile județene au alocat sume prea mici pentru Șimian, astfel că alegerile din 2020 îl găsesc alături de PNL. Încă din 2019 apare la evenimentele de campanie alături de liderul local al PNL, Virgil Popescu. Obține un nou mandat fără probleme și acum, tot cu peste 94% din voturi.

Antonia Trușcă, aleasă primar în satul natal al tatălui

În anul 2020, pentru a păstra firul cronologic, Antonia Trușcă, absolventă de litere și profesoară la mai multe școli din județ, este angajată consilier pe Relații Publice la Ministerul Economiei. Era perioada în care PNL ajungea la guvernare, iar Virgil Popescu, liderul PNL Mehedinți, era numit în fruntea Ministerului Economiei.

Funcția în cadrul Ministerului Energiei îi aduce tinerei Antonia Trușcă și o .. Este cea mai mică companie aflată în portofoliul ministerului, însă în anul 2022, o găsim pe Antonia Trușcă președinte al Consiliului de Administrație al companiei ce livrează abur pentru Petromidia. Antonia Trușcă, în vârstă de 26 de ani în 2020, este absolventă de litere, la Universitatea București, cu un master tot în litere la Universitatea din Craiova.

În declarația de avere din 2023, aceasta menționează că funcția de administrator de la compania statului i-a adus peste 83.000 lei. Nu că ar fi avut nevoie de acești bani. În anul 2020, în declarația de avere, tânăra profesoară avea deja două apartamente, unul în București și un altul în Timișoara, și un teren la Șimian, toate cumpărate între 2015 și 2018.

Anul 2024 o găsește pe fosta consilieră de la Ministerul Economiei în campania electorală, unde candidează din partea PNL pentru funcția de primar al comunei Husnicioara, comuna natală a lui Constantin Trușcă. „Chiar dacă pentru anumite persoane, vârsta mea pare un minus, consider că sunt pregătită pentru a schimba Husnicioara. Mai mult decât atât: am lângă mine cel mai bun exemplu – pe tatăl meu, Constantin Trușcă, primar de 12 ani în Șimian. Am cel mai bun exemplu de urmat și îmi propun ca ceea ce a făcut el în Șimian să fac și eu pentru Husnicioara”, declara aceasta în campania electorală, când promitea chiar construirea unei noi biserici moderne dar și atragerea de proiecte pe fonduri „Anghel Saligny”.

Antonia avea să obțină o victorie zdrobitoare, cu 65% din voturile exprimate, în fața candidatei PSD. Acum, la doar 30 de ani, presa din Mehedinți o numește pe Antonia Trușcă „cel mai tânăr primar din Oltenia”. Victoria a fost sărbătorită cu un concert local.

„Victoria noastră este istorică și știu că încrederea acordată vine dintr-o uriașă speranță! Nu vă voi dezamăgi! Voi fi primar 24 de ore din 24, nu doar un primar cu program de 8 ore sau mai puțin! Vreau să îi mulțumesc și public tatălui meu, Constantin Trușcă, pentru tot efortul depus, dar și tuturor celor care au crezut în visul meu încă de la început”, a transmis aceasta după victoria în alegerile de duminică.

Potrivit declarației de avere depuse acum, înainte de alegerile de duminică, Antonia Trușcă a încasat anul trecut 62.900 lei, indemnizația de membru al CA-ului Midia Green Energy. Cei mai mulți bani au venit însă din profitul făcut de una din firmele în care este acționară, RTS Severin SA. Firma are ca domeniu de activitate „activități de producție cinematografică, video și programe de televiziune”, iar anul trecut la o cifră de afaceri de peste jumătate de milion de lei a avut un profit de 139.000 lei.

Lidia Antonia Trușcă, care deține 66% din acțiunile firmei, a încasat anul trecut 425.000 lei din dividende.

Începând cu 2018 firma a beneficiat de 16 contracte publice, cu o sumă totală de circa 300.000 lei. Este vorba în principal de servicii de promovare și de publicitate. O parte dintre acestea au fost încheiate chiar cu administrația comunei Șimian. Spre exemplu, în iunie 2021, privind investițiile primăriei în rețeaua de distribuție a gazelor.

La fel, în mai 2019, aceeași firmă câștigă pentru o campanie publicitare privind construcția grădiniței din Șimian. În aceeași lună firma câștiga , de această dată pentru promovarea construirii grădiniței din Cerneți, sat ce ține tot de comuna Șimian.

Antonia Trușcă este unica acționară la firma Donau Resort Srl, cu activitate în domeniul HoReCa. Anul trecut, firma a avut o cifră de afaceri de aproape 800.000 lei, și un profit net de 182.000 lei.