Primarul din Păulești, reacție dură în scandalul pariurilor: “Ne place manipularea! Principalul scop a fost să dea cu noroi în mine”. Ce se întâmplă cu echipa de fotbal

ADVERTISEMENT

Cazul pariurilor sportive de la CS Păulești a revoltat încă o dată lumea fotbalului românesc, la scurt timp după evenimentele din jurul echipei Metaloglobus. Primarul comunei Păulești a intrat în direct și a reacționat vehement în legătură cu tot scandalul iscat.

Primarul din Păulești a reacționat vehement în scandalul pariurilor

Miercuri dimineață, în data de 25 februarie, poliția a percheziționat mai multe locuințe din București, dar și din alte șase județe din România. CS Păulești, formație ce evoluează în al treilea eșalon fotbalistic din România, este bănuită de trucarea unor meciuri.

ADVERTISEMENT

Întregul scandal legat de pariurile care a scandalizat fotbalul românesc, nu la mult timp distanță de . Sandu Tudor, primarul comunei Păulești, a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a oferit detalii.

„Ținta este primarul Sandu Tudor. N-are nicio treabă cu băieții mei pe care îi am la echipa de fotbal. Ținta lor este cum putem să dăm cu noroi și cu mizerie în primar. Primarul e cel care n-a decis nimic în sensul ăsta, pentru că cei care au fost puși la echipa de fotbal au fost puși de Consiliul Local Păulești.

ADVERTISEMENT

Nu am nicio treabă cu Claudiu Blaga și Alexandru Cristescu, nu au venit niciodată la mine în birou să discute cu mine ceva. Am fost la două meciuri, n-am avut nicio legătură, n-am discutat nimic. Sunt multe persoane pe care nu le cunosc când mă duc la un meci de fotbal, mai ales de când jucăm la Liga C. Pentru că vin oameni de pe la alte echipe care se joacă și vin să vorbească și nu-i bagă seama că dacă nu-i cunosc, nu sunt cetățenii ai comunei Păulești, să nu se știu eu care e menirea lui acolo.

ADVERTISEMENT

Președintele clubului sportiv este ales și pus de Consiliul Local. Nu a fost propunerea primarului Sandu Tudor să-l pun președinte de club sportiv pe Vasile Vasile. Vasile Vasile a fost și în două mandate de consilier local, cu o parte dintre consilieri au fost colegi și ei au venit cu propunerea că avem nevoie de un președinte, care fusese pus președinte și de fostul primar care a murit în 2009-2010. Deci el a venit cu un ștat vechi de președinte al clubului ăsta și pe mine nu m-a încurcat și nici nu m-a descurcat că va fi președinte în continuare!”, a spus inițial edilul din Păulești.

Ce măsuri va lua primarul din Păulești și ce se va întâmpla cu echipa de fotbal

În continuare, primarul a vorbit despre măsurile pe care le va lua odată ce se stabilește cine și dacă este cu adevărat vinovat pentru meciurile trucate. Cât despre , Sandu Tudor a spus că viitorul acesteia stă doar în mâinile Consiliului Local.

ADVERTISEMENT

„Totul se rezumă la spectrul politic, pe care îl doare foarte, foarte mult să lovească în Sandu Tudor. Sandu Tudor a reușit în 18 ani de mandat să ducă Păulești de la locul 50 și, din 86 de comune din județul Prahova, să nu poți să bagi o mână în buzunar astăzi și să nu bagi și comuna Păulești. Și deranjez foarte, foarte mult pe unii acum pentru că eu am fost un om simplu de la țară și nu m-am lăsat influențat de nimeni până azi. Nu știu cum să mă agațe, de unde să mă agațe și cum să pună mâna pe bănuții Comunei Păulești și să-i facă ei praf. Acești oameni care sunt în spatele celor care sunt în partidele politice.

Nu putem lua nicio măsură din cauza faptului că cei doi care sunt în calitate de martori audiați sunt doar martori. Nu avem altceva la momentul de față. Se prevalează de dreptul de nevinovăție. Până vor cerceta procurorii și cei care sunt organele de anchetă și vor scoate că există într-adevăr vinovăția acelor doi, până atunci noi nu putem face nimic. Toți trebuie să ne bucurăm de prezumția de nevinovăție.

Ce urmează pentru CS Păulești după scandalul pariurilor

Cu echipa vedem. Vom duce campionatul ăsta la sfârșit. Dacă Consiliul Local crede că are altă părere și vrea să desființeze clubul sportiv, da, mâine, poimâine, peste 3 ani, peste 2 ani vom avea o ruină la baza sportivă și ne vom uita cu toții lungi cum cresc bălăriile. Dacă așa vrea Consiliul Local. Pentru că atâta timp cât au calitate de martori, eu nu pot să-i învinovățesc.

Consiliul Local a hotărât ca să fie președinte Vasile Vasile. Consiliul Local hotărăște. El oricum are două luni de mandat, în aprilie îi expiră mandatul de președinte și Consiliul Local o să pună pe altcineva. Și te va ajunge ruina, nu vreau să se spargă în capul meu, în capul primarului Sandu Tudor, că el a adus echipa la Liga C, a adus performanță 18 ani acestei echipe de fotbal pe care n-a avut-o niciodată. Niciodată!”, a mai spus primarul Păuleștiului.

Cum vede primarul din Păulești întregul episod al pariurilor și ce impact consideră că a avut asupra sa și a comunei

Primarul a mai vorbit și despre toată reputația afectată de acest scandal, atât a sa cât și a comunei în general. Edilul a mai precizat că nu este prima dată când trece printr-un episod de acest gen.

„Puneți-vă în locul meu, n-ați rămâne șocați să vedeți ce se întâmplă, să face tam-tam și spune că doar sunt martori? Și i-a luat până la poliție și un sfert de oră le-a dat drumul. De ce i-a luat? De ce le-a dat drumul așa repede? Eu nu cred că sunt cei doi colaboratori ai mei de la baza sportivă. Eu cred că ținta a celor care vizează lucrurile astea sunt alții.

Dacă au ceva comun cu cei care sunt arestați, Organele de cercetare își vor face datoria și ne vor aduce în atenție ca să putem să vedem ce facem, că nu putem să rămânem așa. Dacă într-adevăr se constată sau se va constata că au și ei parte sau au fost vinovați în ceea ce s-a întâmplat.

Lovitura de imagine, ca asta, am mai avut o dată tot așa pe o cercetare penală cu doi consilieri locali. Și mai târziu s-a constatat că acei consilieri locali nu au fost vinovați. Dar tot așa a fost lovitură cu jandarmii, cu mascații, cu toată lumea pe ei doi. Că lucrau la sistemul statului, că erau în sistemul statului și lucrau la silvicultură și pe unde lucrau. Într-un an și jumătate le-a dat neîncepere de urmărire penală și s-a terminat tot. Deci am învinovățit un om dacă nu era vinovat? Au terminat cu NUP într-un an și jumătate. După ce au venit peste ei, cum au venit și peste cei doi acum de la club!”, a mai spus primarul din Păulești la FANATIK SUPERLIGA.