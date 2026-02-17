Primarul din Pitești, intervenție în forță în scandalul momentului din SuperLiga: „Aflu că i se pregătește o suspendare record. «Omul în negru» a fost prins”

ADVERTISEMENT

Continuă discuțiile după meciul Petrolul – FC Argeș. Cristian Gentea, primarul din Pitești, a sărit în apărarea lui Dani Coman, oficialul echipei din Trivale. Acesta consideră că președintele clubului nu are de ce să fie sancționat și cere o suspendare pentru arbitrul Radu Petrescu.

Faza care a aprins România! Primarul cere măsuri drastice după decizia lui Petrescu

Arbitrul Radu Petrescu a oprit o fază fără nici cel mai mic motiv. Centralul a fluierat chiar înainte ca Sierra, jucătorul celor de la FC Argeș, să trimită balonul în plasa porții.

Jucătorii și oamenii din staff-ul celor de la FC Argeș au protestat vehement, însă centralul nu a putut să își schimbe decizia. După meci, i, a intrat în direct și l-a criticat în termeni duri pe Radu Petrescu pentru greșeala colosală comisă.

Suspendare record pentru Dani Coman? Reacție dură din partea primarului

Primarul din Pitești, Cristian Gentea, a postat un mesaj pe contul său de social media. Edilul nu crede că varianta în care Dani Coman ar fi chemat la Comisie pentru declarațiile sale ar fi una normală, întrucât fostul fotbalist doar a încercat să își apere clubul. În schimb, Gentea îl arată cu degetul pe Radu Petrescu.

„În general, se spune că «hoțul neprins este negustor cinstit». De data aceasta, «omul în negru» a fost prins. Comisia Centrală de Arbitraj a recunoscut public greșeala impardonabilă a celui care și-a bătut joc de un oraș, de un județ și, mai cu seamă, de un club de fotbal de mare tradiție în fotbalul românesc, FC Argeș. Omul care a avut curajul să-și apere clubul și să spună lucrurilor pe nume este Dani Coman, un profesionist desăvârșit, un caracter deosebit și un tip respectat nu doar în fotbalul din România.

Aflu cu stupoare că există riscuri mari să fie chemat la Comisia de Disciplină și că i se pregătește o suspendare record. Lui? Păi și arbitrului care a generat acest scandal, nu pot nici să-i pronunț numele, ce i se pregătește? O promovare, o primă, o diplomă de excelență? Eu sper să fie doar un zvon și nu o încercare de «a băga pumnul în gură» altora care ar mai îndrăzni pe viitor să-și manifeste nemulțumirea. Pentru că Dani doar asta a făcut: a cerut dreptate și respect pentru munca celor care își doresc să performeze. Eu cred că de astfel de oameni este nevoie, în general, în societatea românească: oameni corecți, cinstiți, ambițioși.

Dani, întreg orașul este lângă tine, iar eu fac apel la toată lumea să fim cât mai mulți duminică pe stadion, să ne încurajăm echipa tot timpul, în mod civilizat, și să o «însoțim», prin atitudinea noastră, către victorie. Pentru că nu este nimic pierdut și vom fi în play-off. Ar fi cel mai frumos sprijin pe care trebuie să i-l dăm lui Dani Coman!”, a scris Cristian Gentea pe Facebook.