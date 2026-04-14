Primarul din Pitești, reacție clară după ce Dani Coman a anunțat probleme cu banii la FC Argeș

FC Argeș este una dintre surprizele actualului sezon din fotbalul românesc, asta după ce nou-promovata a reușit să ajungă în play-off, acolo unde face o figură frumoasă în continuare. Totuși, situația de la gruparea piteșteană nu este una perfectă, iar Dani Coman a făcut un apel public.

Cristian Gentea a reacționat după mesajul dat de Dani Coman după Rapid – FC Argeș 0-0

Unul dintre factorii de decizie de la FC Argeș, primarul de la Pitești, Cristian Gentea, a dat un mesaj public de susținere pentru Dani Coman, președintele echipei care a spus că formația are nevoie de sprijin financiar pentru a-și propune obiective mai importante în viitorul apropiat.

“Câtă dreptate are Dani Coman! Haideţi să ajutăm echipa asta extraordinară şi acest OM DE FOTBAL fenomenal, care a refuzat oferte impresionante, de la alte cluburi care i-au recunoscut valoarea incontestabilă, dar a preferat să vină ACASĂ, doar pentru a face performanţă!”, a scris pe rețelele sociale Cristian Gentea, primarul din Pitești.

Dani Coman, apel către posibili investitori de la FC Argeș

la finalul partidei pe care , în runda cu numărul 4 din play-off-ul SuperLigii. Președintele grupării a dat de înțeles că sunt probleme cu banii la echipă și că e nevoie de noi investitori.

„E adevărat că-mi doresc mai mult, îmi doresc trofee, îmi doresc să aduc jucători la echipă, nu să-i culeg aşa cum o fac acum. Îmi doresc un buget care să ne permită să aducem jucători peste nivelul jucătorilor pe care-i avem şi să ne luptăm cu echipele celelalte, care au buget de patru, cinci ori mai mare. Ştiu că nu e simplu şi că se fac eforturi, dar sperăm totuşi să avem inteligenţa necesară să înţelegem că pentru a face performanţă ai nevoie de bani. Performanţă fără bani nu se poate face.

Sunt fericit pentru modul în care au jucat jucătorii, dar sunt nefericit, pentru că-mi doresc mai mult de la echipă, de la oraş, ca oamenii care ar putea face mai mult pentru oraş şi echipă să înţeleagă că avem nevoie de ei. Nu mâine, ci acum, nu când se va face noul stadion. Avem nevoie de buget pentru a face performanţă. Trag un semnal de alarmă, că echipa şi oraşul merită mai mult, ţinând cont de istorie, de efortul echipei şi ţinând cont de primar, dar doar noi doi nu putem face mai mult. Fac asta pentru a înţelege oamenii că avem nevoie de ei pentru a face performanţă la Piteşti. Nu avem nevoie de sfaturi, că noi ştim ce avem de făcut”, a spus Dani Coman.