Sport

Primarul din Pitești și-a ieșit din fire! Atac fără menajamente: „Nu este un club de care să vă bateți joc!”

Mihai Dragomir
27.10.2026 | 21:50
Primarul din Pitesti sia iesit din fire Atac fara menajamente Nu este un club de care sa va bateti joc
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Cristian Gentea nu mai suportă situația de la FC Argeș. Mesaj dur din partea primarului Piteștiului. Foto: Colaj FANATIK.
Cristian Gentea, primarul municipiului Pitești, s-a săturat de situația de la FC Argeș. Edilul a reacționat dur după ultimele rezultate înregistrate de echipă și a transmis un mesaj dur.
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FC Argeș arată total diferit în actualul sezon față de cel precedent, în care lupta pentru play-off și reușea să ajungă finalmente în primele 6. Acum, piteștenii sunt mai aproape de zona „fierbinte” din clasament, iar ultimele rezultate l-au înfuriat pe Cristian Gentea. Edilul Piteștiului a reacționat dur și le-a transmis un mesaj vehement fotbaliștilor lui Bogdan Andone.

Cristian Gentea s-a săturat. Mesajul primarului din Pitești pentru jucătorii lui FC Argeș

FC Argeș vine după un eșec cu 0-1 în fața celor de la UTA, iar după 13 etape ocupă locul 13 în SuperLiga cu 12 puncte. Situația echipei este din ce în ce mai rea când vine vorba de poziția din clasament, iar acest lucru nu a trecut neobservat de Cristian Gentea. Primarul Piteștiului a publicat pe contul personal de TikTok un mesaj în care le atrage atenția jucătorilor lui Bogdan Andone pentru lipsa de atitudine și pentru faptul că nu respectă toate eforturile care s-au făcut până acum pentru ca echipa să se afle din nou pe prima scenă a fotbalului românesc.

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„Am un mesaj foarte ferm pentru jucătorii echipei noastre. FC Argeș este un club cu tradiție și cu o istorie aparte. Nu este un club de care să vă bateți joc! Nu mai aveți niciun fel de ambiție, determinare sau dorință. Sunteți neputincioși și, uite așa, pierdem toate meciurile. Dacă nu vă este rușine față de Dani Coman, care a renunțat la tot și a venit acasă pentru a face performanță, dacă nu vă este rușine față de mine, care am făcut atâtea eforturi pentru a construi un stadion nou la Pitești – un stadion ultramodern, pe care ați avea șansa să evoluați – și pentru a asigura un buget decent, astfel încât să aveți condiții foarte bune și să jucați fotbal, lucru pe care nu îl faceți, atunci să vă fie rușine față de suporterii noștri!”, a fost mesajul postat de Cristian Gentea.

 Ce spunea Bogdan Andone după eșecul cu UTA

Bogdan Andone nu s-a ferit de cuvinte după ce echipa lui a cedat în fața arădenilor. El a mărturisit că, de când a preluat formația din Trivale, niciodată nu a jucat atât de slab în primul act al unui meci: „Am arătat rău, foarte rău, cred că prima repriză este cea mai slabă repriză făcută de noi în mandatul meu de peste doi ani”, a declarat Bogdan Andone, potrivit Digi Sport. Legat de criticile fanilor, care i-au cerut demisia încă de la eșecul cu CFR Cluj în etapa a 11-a, tehnicianul a precizat că nu poate contesta reacțiile acestora din moment ce echipa nu are rezultatele dorite. „Bineînțeles că suporterii își doresc mai mult. Și noi ne dorim, dar nu e simplu. Fanii au avut astăzi dreptate!”.

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FC Argeș joacă miercuri, 28 octombrie, de la ora 15:00, în deplasare cu Corona Brașov în cadrul etapei a doua din grupele Cupei. Piteștenii suferiseră în prima etapă, acasă, un umilitor 0-5 cu FCSB. După meciul din Cupă, piteștenii revin la jocurile din campionat, unde vor întâlni revelația Corvinul Hunedoara în deplasare, sâmbătă, 31 octombrie, în etapa a 14-a din SuperLiga. Sezonul trecut, după același număr de etape scurse, FC Argeș se afla pe locul 5, cu 23 de puncte și cu un golaveraj de +4.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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