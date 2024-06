Primarul din România care a intrat în greva foamei la scurt timp după ce a câștigat alegerile locale. Ce l-a revoltat atât de tare pe noul edil din Videle

Noul edil din Videle, Cornel Gogan, a obținut 2.500 de voturile exprimate. Imediat după încheierea alegerilor locale, Cornel Gogan a anunțat că intră în greva foamei și că protestează în fața Spitalului Orășenesc.

Primarul din România care a intrat în greva foamei la scurt timp după ce a câștigat alegerile locale

Motivul? Comunitatea este extrem de nemulțumită de managementul spitalului, în special de modul în care directorul Victor Virjoghe conduce aceste spital. ”Este datoria mea pentru cetățenii din orașul Videle să fac acest lucru, pentru că tema campaniei a fost Spitalul Orășenesc din Videle, sănătatea comunității noastre, o comunitate care, de mai bine de trei ani, este sfidată și este ignorată de actualul manager.

ADVERTISEMENT

Consider că, doar așa, prin această măsură îmi pot arăta respectul față de cetățenii care mi-au acordat încrederea la alegerile locale. Astăzi, în jurul orelor 15, am venit singur în incinta spitalului, am mers la dânsul în birou, l-am rugat respectuos să își dea demisia pentru două motive.

Unu: concursul prin care a câștigat funcția de manager este declarată de Tribunalul Alexandria ilegal, și al doilea, pentru că tot timpul i-am spus că primarul este antrenorul de fotbal al echipei și că, astăzi, dânsul nu mai face parte din noua echipă.

ADVERTISEMENT

, pe care o știm cu toții”, a declarat noul primar Cornel Gogan. Acestui protest i s-au alăturat zeci de persoane care au ales să protesteze alături de primarul lor, în fața Spitalului Orășenesc din Videle, Teleorman, în speranța că managerul va fi înlăturat.

Actualul manager al spitalului era considerat un apropiat al fostului primar Nicolae Bădănoiu. De altfel, postul de manager al acestui spital, considerat cel mai mare din regiune, a fost mereu disputat de diverși candidați care ar fi ajuns acolo cu un serios sprijin politic. Cert e că oamenii sunt foarte nemulțumiți de acest director.

ADVERTISEMENT

Scandal monstru la spitalul din Videle, acolo unde managerul este contestat de oameni

”Îl felicit pe domnul manager Victor Virjoghe, este un om foarte pregătit, dedicat meseriei. L-am susținut mereu în proiectele sale și îl voi susține în continuare, pentru că este implicat cu adevărat în ceea ce face pentru spital, iar scopul nostru comun este să aducem această unitate medicală în top, la nivelul județului”, declara primarul Bădănoiu în urmă cu un an, momentul în care Virjoghe ajungea manager al spitalului.

În septembrie 2023, scria că cetățenii sunt extrem de nemulțumiți de modul în care Virjoghe conduce spitalul. Mulți dintre ei s-au înscris în audiență la primar în acel moment, pentru a se plânge de modul în care funcționează acest spital. Oamenii s-au plâns că sănătatea le este pusă în pericol de lipsa medicilor, dar și a suspendării activității Camerei de Gardă.

ADVERTISEMENT

Lipsa medicilor din județ este un subiect . Inclusiv premierul Marcel Ciolacu a recunoscut că există o mare problemă în această zonă și a promis că va lua măsuri să o remedieze. De altfel, actualul primar din partea PNL așa a reușit să câștige alegerile, cu promisiuni că va repune pe picioare acest spital.