Primarul din Tulcea, dezvăluiri despre situația localnicilor evacuați din Plauru după alerta de la granița României: „Așteptăm să vedem dacă bubuie”

ADVERTISEMENT

O navă arde puternic aproape de satul Plauru, localitate care e tot mai des alertă în legătură cu evoluția situației de la granița cu Ucraina. Este vorba de localitatea tulceană în care de-a lungul ultimelor luni au căzut resturi de drone.

Satul Plauru, ”vizitat” de drone rusești, evacuat din cauza unei nave încărcate cu GPL. Primarul din Tulcea, detalii de ultimă oră

Primarul comunei Ceatalchioi, care cuprinde și satul Plauru, a luat o decizie de ultimă oră după ce la o navă încărcat cu gaz a izbucnit un incendiu. Edilul Tudor Cernega ne-a spus că nu se știe în cât timp se vor întoarce oamenii la casele lor, având în vedere că pompierii lucrează intens la stingerea flăcărilor.

ADVERTISEMENT

Cernega ne asigură că sătenii din Plauru sunt acum la primărie și că e posibil să mai stea câteva ore. Autoritățile locale le vor oferi mâncare oamenilor, ceai și cafea, iar dacă nu vor putea reveni în căminele lor, vor petrece noaptea într-un centru din comună.

„E o navă încărcată cu combustibil, probabil cu GPL, în portul ucrainean Ismail, aproape de localitatea Plauru. Nava arde, sunt două flăcări mari acolo și am evacuat tot, măcar la o distanță de un kilometru jumătate de graniță, la Plauru. Am evacuat oamenii și animalele”, a declarat primarul Cernega, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Unde sunt ținuți oamenii care și-au părăsit casele

Politicianul a declarat că primăria dispune de saltele pentru oameni, dacă evenimentul de la graniță se complică: „Oamenii sunt la primărie, le oferim un ceai, o cafea, este și domnul prefect prezent aici. Acestea sunt deciziile de acum, vom lua și alte decizii în funcție de cum va evolua situația. Chiar dacă ar fi să menținem evacuarea și peste noapte, avem unde să îi ținem pe oameni, avem saltele. Există un loc unde pot sta oamenii, în cazul în care ar rămâne și peste noapte. Avem, avem tot ce ne trebuie. Avem și ceva de mâncare, ca să stea până mai târziu. Așteptăm să vedem dacă se stinge focul sau bubuie. Dacă se stinge nava și iese GPL-ul din ea, oamenii vor reveni la casele lor”.

ADVERTISEMENT

„Oricând poate să cadă și un avion de linie pe o casă”

Întrebat care e atmosfera din localitate, primarul Cernega ne-a mărturisit că oamenii s-au obișnuit deja și cu amenințarea dronelor rusești și că mai degrabă îi deranjează problemele de zi cu zi, printre care faptul că drumul județean din zonă este foarte prost: „Oamenii s-au obișnuit deja cu situația, mai rău sunt supărați pe drumul ăsta județean că rupe mașinile, abia poți să mergi. Ferească Dumnezeu, oricum, oricând poate să cadă și un avion de linie pe o casă, pe ceva”.

Situație tensionată la granița României

De la începutul , granița României a fost deseori traversată de fragmente de drone rusești, în special în Plauru (județul Tulcea), sat situat pe malul Dunării opus orașului ucrainean Izmail. În luna iulie 2024, SRI și MAI au deschis o anchetă după ce au descoperit resturi de drone în câmp. Zona a fost securizată imediat, iar locuitorilor li s-a transmis de multe ori mesaje de tip RO-Alert. România a ridicat, la un moment dat, avioane F-16 pentru supravegherea zonei și a informat structurile aliate NATO. Autoritățile române au condamnat ferm atacurile, iar Parlamentul a autorizat, de curând, printr-o lege, doborârea dronelor care încalcă spațiul aerian.