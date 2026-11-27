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, în fața celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, vineri, 27 noiembrie 2026, pe Cluj Arena, în deschiderea etapei a 17-a din SuperLiga. La scurt timp după fluierul final, Emil Boc a transmis un mesaj video pe Facebook în care a încercat să ridice moralul suporterilor și al vestiarului, subliniind că „nu e sfârșitul lumii” și că echipa are nevoie de sprijin necondiționat.

Emil Boc despre U Cluj – Sepsi 0-1: accidentarea lui Macalou, Jovo Lukić și paralela cu România – Irlanda

În intervenția sa video, Emil Boc a remarcat că nimic nu a părut să meargă în favoarea „șepcilor roșii” pe Cluj Arena, începând chiar cu ieșirea timpurie a lui Issouf Macalou, înlocuit încă din minutul 7 cu Jug Stanojev. De asemenea, a menționat că atacantul Jovo Lukić a avut o seară mai puțin inspirată la finalizare, fapt argumentat de cele cinci șuturi trimise spre poarta covăsnenilor, dar rămâne un fotbalist de mare valoare pentru echipă.

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Primarul Clujului a făcut și o paralelă cu anii de liceu, amintind de un meci România – Irlanda pierdut cu 1-0 în ciuda dominării, pentru a arăta că un eșec dureros nu înseamnă oprirea din drumul spre obiective mari, precum calificările naționalei la campionatele europene și mondiale. „Haide U și la bine, dar mai ales la greu. Astăzi seara am pierdut pe Cluj Arena meciul cu Sepsi, nu e sfârșitul lumii, astăzi nimic nu ne-a fost favorabil: accidentarea lui Macalou, Lukić mai puțin inspirat ca în alte dăți, dar rămâne un jucător de mare valoare, echipa a avut ocazii, dar parcă mingea nu a vrut să intre în poarta celor de la Sepsi. Capul sus, se mai întâmplă”, a spus Emil Boc în mesajul său.

Cum s-a decis partida de pe Cluj Arena și ce urmează pentru U Cluj

care a reușit o super execuție din exteriorul careului. Clujenii au avut 16 șuturi (5 pe poartă) față de cele 10 încercări ale covăsnenilor (3 pe poartă), dar s-au lovit de defensiva adversă și de intervențiile lui David Lazar. A fost al doilea succes al celor de la Sepsi contra Universității Cluj în acest sezon regulat, după 1-0 pe Sepsi Arena în etapa a 2-a, pe 26 iulie 2026.

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În clipul publicat pe Facebook, Emil Boc și-a îndreptat deja atenția spre următoarea deplasare din campionat, exprimându-și speranța că „U” va putea obține toate cele trei puncte la Botoșani. Până atunci, clujenii au programat mai întâi un meci în Cupa României, marți, 1 decembrie, de la ora 19:00, în deplasare cu Progresul Spartac, urmat de partida pe terenul celor de la FC Botoșani, și de derby-ul local cu CFR Cluj, programat vineri, 11 decembrie, de la ora 20:00, pe Cluj Arena.