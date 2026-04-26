Sport

Primarul Emil Boc, atac dur la adresa lui Szabolcs Kovacs după deciziile din CFR Cluj – U Cluj: „Un nume bun este mai prețios decât orice bogăție”

Iulian Stoica
26.04.2026 | 09:41
ULTIMA ORĂ
Emil Boc, atac la adresa lui Szabolcs Kovacs după CFR Cluj - U Cluj 1-0. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Meciul dintre CFR Cluj și U Cluj, din etapa a 6-a a play-off-ului, s-a terminat în favoarea gazdelor, scor 1-0. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de către Andrei Cordea, din penalty, în minutul 70. În urma acestui rezultat, trofeul de campioană are trei pretendente, Universitatea Cluj, CFR Cluj și Universitatea Craiova.

La scurt timp după fluierul final, Emil Boc, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, a lansat un atac către arbitrul înfruntării, Szabolcs Kovacs. Primarul orașului Cluj a amintit de faza din minutul 77, când „centralul” a scos din buzunar cartonașul galben pentru Muhar după o intrare prin alunecare la Dan Nistor, dar ulterior nu a penalizat faultul, în contextul în care jucătorul avea deja sancțiune.

ADVERTISEMENT

„Haide ‘U’! Și la bine, și la greu! Felicitări, CFR Cluj, și mult succes pentru a prinde un loc în cupele europene! Haide ‘U’! Băieți, suntem mândri și alături de voi! Cum se spune în popor: ‘după vreme rea, vine și vreme bună!’ Ne revedem pe Cluj Arena, apoi la Sibiu și… într-o cupă europeană!

Admirație și respect pentru inegalabila Galerie a Universității Cluj! Cu voi alături, oriunde, suntem acasă! Haide ‘U’! P.S. Un mesaj pentru arbitrul partidei: ‘Un nume bun este mai prețios decât orice bogăție.’ Oare unde ați uitat al doilea cartonaș galben pentru Muhar? Recomandăm un complex de vitamine B, ajută la memorie, a scris Emil Boc, pe Facebook.

ADVERTISEMENT
Jovo Lukic, marea absență din tabăra U Cluj

Cristiano Bergodi a vorbit fără perdea după a doua înfrângere suferită în play-off-ul SuperLigii. Antrenorul italian e de părere că oboseala după partida din Cupa României a fost resimțită de jucători, iar absența lui Jovo Lukic a cântărit decisiv în perspectiva duelurilor din atacul lui U Cluj în partida cu CFR Cluj.

ADVERTISEMENT
„Oboseala s-a adunat în ultimele 3 meciuri, nu am fost reactivi. Am închis vine spaţiile, dar când aveam mingea nu ne mergea jocul. A fost un meci greu, ei au un stil bine conturat. Nu a fost uşor. A fost acel penalty, după o minge pierdută. Mergem înainte fără să facem vreo tragedie, campionatul se joacă.

ADVERTISEMENT

Fondul de oboseală e motivul, dar e greu fără Lukic, ţine de minge, ajută echipa, ţine mingea sus. Am încercat şi cu Gheorghiţă, cu Trică, dar nu e uşor. El e atacantul nostru, el termină fazele. Ăsta e principalul motiv pentru care am pierdut”, a declarat Cristiano Bergodi.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!