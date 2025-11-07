Primarul filmat în ipostaze intime cu o angajată în biroul său s-a dat în judecată pentru acordarea unui spor de 50% din salariu. Cum s-a încheiat totul

ADVERTISEMENT

Traian Simionca, primarul PSD al localității bistrițene Livezile, s-a fotografiat în timp ce agresa sexual o angajată a primăriei, chiar în biroul său. Se pare că Simionca a făcut publice fotografiile din greșeală, pe WhatsApp, acestea fiind ulterior postate de presa locală și preluate apoi de cea națională. Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Bistriţa-Năsăud s-au sesizat din oficiu şi efectuează cercetări sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistriţa, cu privire la comiterea infracţiunilor de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri şi violarea vieţii private, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud.

Traian Simionca a solicitat spor de dificultate de peste 4.000 lei pe lună

Într-o declarație acordată ziarului Bistrițeanul, Simionca a negat autenticitatea fotografiilor. „Cel mai probabil e cineva care sau a vrut să îmi facă o farsă sau a vrut să mă denigreze folosind inteligența artificială și făcând poze trucate. Am contactat un avocat care s-a întreprindă toate demersurile legale ca să găsească vinovatul și care să plătească conform legii! Sunt un om care știe de glumă, dar totul are o limită în viața asta! Vinovatul va plăti scump!”, a declarat Simionca.

Traian Simionca se află la cel de-al patrulea mandat de primar. El a dat Primăria în judecată, dar și pe primarul din Livezile, adică pe sine însuși, pentru acordarea unui spor de dificultate, deoarece a fost membru al unei comisii de fond funciar. Simionca și colegii săi din comisie figurează ca reclamanți în dosarul înregistrat pe 26 iunie 2023 la Tribunalul Bistrița-Năsăud, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată.

În dosar se arată că reclamanții au solicitat obligarea pârâţilor la emiterea dispoziţiei anuale prin care să le fie acordat sporul lunar de dificultate de până la 50% din salariul de încadrare prevăzut de art. II din Legea nr. 263 din 27 iunie 2006; acordarea sporului lunar de dificultate de până la 50% din salariul de încadrare începând cu trei ani în urmă şi pe toată perioada în care vor fi implicaţi în mod direct , sume reactualizate în funcţie de indicele de inflaţie la data plăţii efective, până la zi, cât si dobânda legala începând cu data scadenţei şi până la data plăţii efective a drepturilor salariale. Conform declarației de avere, Traian Simionca a avut un salariu lunar de 9.881 lei, deci sporul în cauză era în valoare de 4.940 lei.

Reclamanţii au arătat sunt membri ai Comisiei pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Livezile şi au participat la lucrările Comisiei pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Livezile, aducându-şi aportul la soluţionarea cererilor ce vizează aplicarea legilor fondului funciar, aspect ce rezultă din procesele -verbale ale şedinţelor de lucru ale Comisiei. Ei au menționat că activitatea Comisiei este în continuă desfăşurare, cu şedinţe aproape lună de lună şi cu o multitudine de cereri complexe de soluţionat: cereri de reconstituire a dreptului de proprietate, cereri la Legea nr. 231/2018, puneri în posesie, comunicare acte pentru eliberarea titlurilor de proprietate, identificarea terenurilor libere la dispoziţia Comisiei.

Sporul se acorda doar pentru o perioadă de un an

Reclamanții au menționat că în deplasările pe teren au fost ameninţaţi, insultaţi şi agresați de cei care au fost nemulţumiţi de hotărârea Comisiei. Intenţia legiuitorului a fost ca membrii comisiilor de aplicare a legilor fondului funciar să fie recompensaţi pentru activitatea desfăşurată în aplicarea acestor legi, activitatea acestora fiind continuă şi laborioasă, membrii comisiei acţionând pentru soluţionarea problemelor de fond funciar intervenite în aplicarea legii sau ţinând de acţiuni litigioase ivite pe parcurs, fapt ce rezultă din procesele verbale ale şedinţelor menţionate mai sus.

Ei au specificat că, conform dispoziţiilor legale anterior menţionate, angajatorul, Primarul Comunei Livezile, unitatea administrativ-teritorială titulară a bugetului de venituri şi cheltuieli, aveau şi au obligaţia de a stabili în bugetul de venituri şi cheltuieli sumele necesare acordării sporului de dificultate de până la 50% din salariul de încadrare dat fiind faptul că acest spor salarial are caracter stimulatoriu pentru exercitarea anumitor activităţi pe o perioadă determinată. Instanța a arătat că reclamanţii din prezenta cauză fac parte din componenţa Comisiei comunale Livezile pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, constituită în baza art. 12 din Legea nr. 18/1991, conform Ordinului nr. 384 din 30.12.2020, primarul Traian Simionca fiind chiar președintele Comisiei.

Tribunalul a arătat că ceea ce se impune a fi relevat în cauză este faptul că legiuitorul a înţeles a limita durata acordării sporului sus menţionat, în conţinutul prevederilor prevederile art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 136/2006: „ART. 2 Sporul de dificultate prevăzut la art. I se asigură din bugetele administraţiei publice centrale sau locale la nivelul cărora sunt numite ori alese persoanele respective şi se acordă pe o perioadă de un an, calculată cu începere de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.”

Instanța a respins cererea primarului și a colegilor de comisie

În atare context legislativ, tribunalul a reţinut că acordarea sporului de dificultate a fost prevăzută pentru un singur an, respectiv înăuntrul perioadei cuprinse între 3 iulie 2006 şi 3 iulie 2007 pentru persoanele prevăzute de art. II alin. (1) din Legea nr. 263/2006, iar pentru persoanele prevăzute la art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 136/2006 înăuntrul perioadei cuprinse între 28 decembrie 2006 şi 28 decembrie 2007. Aşadar, în condiţiile în care numai pe o perioadă de un an, nu poate fi primită interpretarea în sensul că plata sporului ar fi în realitate reglementată pe o perioadă mai mare de un an.

Utilizarea noţiunii de „anual” în partea a doua a textului de lege – art. II alin. (1) din Legea nr. 263/2006 se explică prin aceea că perioada reglementată este cuprinsă între 3 iulie 2006 şi 3 iulie 2007, perioadă instituită pe doi ani bugetari diferiţi, pentru acest considerent legiuitorul dispunând ca stabilirea salariaţilor care beneficiază de spor să se facă anual, întrucât la stabilirea dreptului sunt avute în vedere fonduri alocate pentru plata salariilor. Totodată, argumentul privind activitatea permanentă a comisiilor, până la desfiinţarea acestora, este un aspect lipsit de relevanţă faţă de perioada pentru care legiuitorul a prevăzut plata sporului de dificultate, neputând fundamenta acordarea sporului de dificultate, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Conchizând, tribunalul, faţă de dispoziţiile Legii nr. 263/2006 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2006, văzând că acordarea sporului este limitată prin chiar conţinutul normei legale şi că solicitarea formulată de reclamanţi în cadrul cererii de chemare în judecată excede perioadei pentru care a fost instituit dreptul la încasarea sporului, urmează a respinge ca neîntemeiată, pentru motivele de fapt şi de drept mai sus reţinute, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţi. Astfel, Tribunalul Bistrița-Năsăud a respins, pe 13 decembrie 2024, cererea lui Traian Simionca și a colegilor săi de comisie.