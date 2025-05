Primarul Florentin Pandele a aruncat „ancora” în direct după FC Voluntari – Unirea Slobozia 2-1: „Să vedem dacă mai merită să țin echipa”

FC Voluntari a obținut o victorie extrem de importantă în manșa tur a barajului de promovare/retrogradare în Superliga României. Ilfovenii s-au impus cu 2-1 în fața celor de la Unirea Slobozia. Totuși, Florentin Pandele a luat foc după meci.

FC Voluntari, cu un picior în Superliga

Ilfovenii au deschis scorul în prima repriză, dintr-un corner, iar ialomițenii au replicat tot din fază fixă. Totuși, gazdele au câștigat cu un gol înscris pe finalul meciului.

, primarul municipiului Voluntari s-a enervat după meci. El nu a vorbit prea mult despre desfășurarea evenimentelor din meciul de baraj. În schimb, s-a declarat deranjat de discuțiile legate de ancora de pe sigla clubului.

Florentin Pandele: „Sunt puține echipe din prima ligă care au infrastructura pe care o are Voluntariul”

„Dacă tot necazul fotbalului românesc stă în sigla Voluntariului, atunci voi cere să se găsească o altă soluție. Am o supărare atât de mare, credeți-mă… Nu vreau să intervin, dar, în toți cei 8 sau 9 ani de când Voluntariul a fost în prima ligă, nu cred că am dat telefon la televiziuni mai mult de 2-3 ori ca să mă apăr.

Nu pot eu să-i iau pe cei din Voluntari și Pipera de mână și să-i duc pe stadion. Dacă dumnealor vin, e foarte bine. Dacă nu vin, nu am ce face. Atâta timp cât, în orașul nostru, sunt susținători ai FCSB-ului, ai Stelei, ai lui Dinamo, Rapid, Craiova… nu este vina mea.

Să vedem dacă mai merită sau nu să ținem echipa mare în prima ligă. Avem sute de copii care vin și se pregătesc, unii chiar zi de zi. Să le lăsăm o portiță deschisă, înainte să ajungă, probabil, la Dinamo sau la alte echipe care au făcut performanță. Dacă nu la echipa mare, măcar la a doua echipă a Voluntariului.

Sunt foarte revoltat, rămân cu supărarea mea față de comentariile care se fac despre ancoră. Eu, ca fost comandant de navă, care am stat 13 ani pe mare, sunt mândru.

Dar, în același timp, sunt amărât că aceste lucruri sunt luate în bășcălie. V-am promis: veți vedea că ancora nu va mai exista pe piept. Sunt puține echipe din prima ligă care au infrastructura pe care o are Voluntariul.

Anul trecut am stat în câmp mai bine de 3 luni și, împreună cu echipa pe care o conduc de la primărie, am construit încă două terenuri de iarbă. Arată ca o masă de biliard! Am jucat 2 ani pe la Chiajna, pe Dinamo, după care ne-am făcut infrastructura și am strâns bănuț cu bănuț”, a spus Pandele, conform .