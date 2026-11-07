Sport

Primarul Hunedoarei, în culmea fericirii după FCSB – Corvinul 0-1: „Am depășit gloria echipei lui Mircea Lucescu!”. Exclusiv

Bogdan Ciutacu
08.11.2026 | 00:17
Primarul Hunedoarei in culmea fericirii dupa FCSB Corvinul 01 Am depasit gloria echipei lui Mircea Lucescu Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Dan Bobouțanu, primarul Hunedoarei, a reacționat după FCSB - Corvinul 0-1. Foto: Facebook Boboutanu Dan.
Primarul Hunedoarei a fost prezent la meciul dintre FCSB și Corvinul. După victoria oaspeților, edilul a reacționat în exclusivitate pentru Fanatik, plin de entuziasm.
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Dan Bobouțanu, primarul Hunedoarei, a asistat la meciul FCSB – Corvinul 0-1, din etapa a 15-a. Edilul a sărbătorit victoria importantă a trupei lui Florin Maxim și a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK, vorbind despre cât de sus a ajuns echipa Corvinului, ce buget are și ce urmează să se întâmple cu noua arenă.

Primarul Hunedoarei s-a convins de Corvinul după victoria cu FCSB

Deși Mircea Lucescu a fost arhitectul legendarei echipe Corvinul Hunedoara din anii ’70 și ’80, club unde și-a încheiat cariera de fotbalist și a debutat ca antrenor, primarul Hunedoarei consideră că actuala echipă a surclasat deja perioada respectivă. Dan Bobouțanu a spus că trofeul Cupei câștigat în 2024, primul din întreaga istorie a clubului, a contat enorm, iar situația echipei va arăta și mai bine după finalizarea noului stadion. „Vin de la sute de la kilometri și normal că mă bucur pentru această victorie. O să fie o primă generoasă. Obiectivul și scopul e păstrarea echipei în prima ligă și să terminăm acel stadion.

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Suntem singurul oraș care nu e capitală de județ și primim de la Guvern aceasta finanțare unicată. E greu sa intrăm în play-off. Mi-a plăcut determinarea și încrederea lor în joc, mai ales că FCSB e o echipă care salarii mult mai mari. Eu zic că echipa noastră a depășit gloria echipei lui Mircea Lucescu pentru că am câștigat un trofeu: Cupa României. Singurul lucru care ne lipsește să fim constanți în prima ligă e stadionul”.

Ce buget are, de fapt, Corvinul Hunedoara

Dan Bobouțanu a vorbit și despre situația financiară de la Corvinul Hunedoara, explicând media salarială, dar și bugetul final cu care rămâne echipa. Edilul a ținut să îl laude și pe Gigi Becali pentru contribuția sa la fotbalul românesc în toți anii în care a condus FCSB. „Avem cel mai mic buget din campionat și media salarială e 4.500 de euro jucători plus staff-ul tehnic. Bugetul nostru este de 15 milioane, la care se adaugă drepturi TV și sponsorizări plus bilete. Deci undeva la 5 milioane de euro. Nu am vorbit cu domnul Becali, nu îmi pare rău pentru el că își construiește echipa cum vrea și nu are de ce sa fie dezamăgit pentru că se vor bate la titlu. A adus plus valoare fotbalului românesc de 20 de ani și cu atât mai important e rezultatul nostru”.

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Ce se întâmplă cu noul stadion al Corvinului

Noua arenă a Corvinului va fi construită printr-un proiect derulat de Compania Naţională de Investiţii. Investiția totală va fi de 54 de milioane de euro, iar municipiul Hunedoara va contribui cu 25% din această sumă (10,3 milioane de euro). Dan Bobouțanu a spus că autorizația pentru noua construcție a fost deja emisă. Până acum, Corvinul a folosit drept „casă” stadionul celor de la UTA la începutul stagiunii, mutându-se ulterior pe arena Jiului Petroșani. „Voiam să plecăm la Hunedoara, dar ne-a invitat Bogdan Apostu la o masă și un pahar de vin. Ne-am apropiat de finalizarea lucrărilor de demolare și constructorul trebuie să degajeze pământul până în ianuarie, CNI poate începe lucrările. S-a emis deja autorizația de construcție!”, a conchis Dan Bobouțanu, primarul Hunedoarei.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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