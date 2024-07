Primarul Nicușor Dan, veste uriașă pentru CSM București. Ce a spus de salariul încasat de Cristina Neagu

Echipa de handbal feminin a clubului, care primește cele mai mari sume de bani, va juca în sezonul viitor al Champions League. .

Nicușor Dan va continua investițiile la CSM București

În ciuda faptului că în ultimii ani s-a vorbit despre CSM București ca despre o gaură neagră, după ce echipa de handbal feminin a tot ratat prezența în Final Four-ul Champions League, Nicușor Dan a explicat că acest obiectiv a fost unul nerealist și a precizat că își dorește să continue investițiile.

”E o decizie pe care o vom lua împreună cu Consiliul General, opțiunea mea este da. Din păcate, presa spune că noi plătim salariile cele mai mari. Realitatea spune că noi am fost pe locul 7, ca buget, dintre echipele care au fost în Champions League.

Echipa a ratat Final Four, pentru că Final Four înseamnă locurile 1-4, și noi am avut bugetul cu numărul 7. E cumva logic. Tot timpul ne propunem să fim în primele patru, dat totuși avem bugetul cu numărul 7. Și am fost tot timpul în primele 8. Obiectivul a fost primele patru. Nu am atins acest obiectiv, numai că el era ușor nerealist, din moment ce aveam bugetul 7.

E important ca această echipă, ca Rapid, Dinamo, ca alte echipe din București, să fie în competiții internaționale, pentru că este un brand al Bucureștiului. Nu cred că ar trebui să dublăm bugetul ca să ne propunem să câștigăm Champions League, cred că așa cum funcționează echipa e foarte bine”, a declarat Nicușor Dan, la emisiunea ”Insider politic” de la .

Nicușor Dan crede că Neagu câștigă cât merită

Primarul Capitalei a vorbit și despre și a explicat faptul că nu este relevant cât câștigă o jucătoare, ci cât este bugetul total alocat echipei.

”Nu împărtășesc ideea că Neagu primește un salariu exorbitant din bani publici. Sunt jucătoare care au plecat de la noi la alte echipe din campionatul național luând salarii mai mari decât puteam noi să le dăm.

Este o piață a jucătoarelor de handbal feminin și fiecare dintre ele primește valoarea sa de piață negociată, +- 5%, ca în orice act comercial. Nu e relevant cât are o jucătoare, relevant este bugetul total al echipei”, a mai spus Nicușor Dan.

CSM București a avut în sezonul precedent cel mai bun lot din istorie și, deși a reușit eventul în România, echipa a dezamăgit în Champions League, după ce a ratat pentru a 5-a oară la rând prezența în Final Four. Acest lucru , care a fost demis după 4 ani și jumătate în care le-a condus pe ”tigroaice”.