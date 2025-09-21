Primarul Piteștiului, detalii de ultimă oră despre noul stadion de 100 de milioane de euro: „Se face!”. Exclusiv

FC Argeș își dispută meciurile de pe teren propriu la Mioveni începând din 2023, după demolarea vechii arene „Nicolae Dobrin”. Primarul Piteștiului, Cristian Gentea, a oferit ultimele detalii despre noul stadion din oraș într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

În luna iunie, . Vestea a fost una devastatoare pentru orașele care așteptau de mulți ani o nouă arenă, printre acestea numărându-se și Piteștiul, însă primarul Cristian Gentea a dezvăluit că situația s-ar putea schimba în curând. „Să facem stadionul și se vor schimba lucrurile la Pitești.

Eu aștept acea ordonanță de urgență, am vorbit cu domnul Cseke (n.r. Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației), cu domnul Grindeanu (n.r. președintele Camerei Deputaților), cu domnul Neacșu (n.r. vicepremier), chiar și cu premierul (n.r. Ilie Bolojan). Am văzut că dânsul spune că nu e normal să vrem stadioane când n-avem echipe, când n-avem tradiție.

Cred că FC Argeș se încadrează și la una și la alta. (n.r. care ar fi ultimele vești?) Domnul ministru Cseke mi-a spus că în două săptămâni se dă ordonanța prin care ni se cere o cofinanțare de 20%. Noi suntem de acord”, a afirmat edilul la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Cât va costa noua arenă din Pitești?

Cristian Gentea a dezvăluit că municipalitatea va achita aproximativ 15 milioane de euro pentru , care ar trebui să se finalizeze în 2027. „(n.r. cât costă stadionul?) Stadionul cu totul, 100 de milioane de euro, partea de construcție-montaj 75 de milioane, 20% înseamnă 15 milioane.

Dacă această ordonanță trece, așa cum spunea domnul ministru Cseke, probabil se semnează un act adițional cu Compania Națională de Investiții și ni se va solicita ca orice factură, orice situație de lucrări a firmei Erbaşu să o achităm noi până când ajungem la 15 milioane. Eu am vorbit cu Cristian Erbaşu, e un om extraordinar. Contractul e pe 26 de luni, deci doi ani de zile, domnul Erbașu spune că îl termină înainte”, a declarat primarul Piteștiului, în exclusivitate pentru FANATIK.

