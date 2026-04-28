Primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma, îl atacă pe Grindeanu după demisia Victoriei Stoiciu și moțiunea cu AUR. Primul edil care vorbește despre anticipate: „Să plece. Ar fi unica soluție”

Se înmulțesc vocile critice la adresa lui Sorin Grindeanu după ce PSD a decis să lucreze împreună cu AUR la moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Marți, 28 aprilie 2026, o altă persoană a plecat din partid. Victoria Stoiciu, senatoare de Vaslui, s-a despărțit de social-democrați după ce același gest l-a făcut deputatul Petre Emanuel Neagu, acesta trecând în grupul PNL.

Primarul PSD al Buzăului, critici dure pentru Grindeanu din cauza moțiunii comune cu AUR. A doua plecare din partid

FANATIK a stat de vorbă cu unul din cei mai vocali lideri locali ai partidului, un primar care contestă acțiunile lui Sorin Grindeanu și care recunoaște, totodată, că există și motive pentru care Ilie Bolojan, pe care îl susține, poate fi criticat.

nu e pe placul tuturor membrilor partidului, iar printre ei se numără Constantin Toma, primarul Buzăului. Întrebat cum poate fi rezolvată criza politică produsă de ruptura decisă pe 20 aprilie (n. red.: ziua în care 97,7% din pesediști au votat ieșirea de la guvernare), Constantin Toma ne-a trimis la liderul partidului pe care îl arată cu degetul pentru tot ce se întâmplă acum pe scena politică.

„Ar trebui întrebat domnul Sorin Grindeanu cum se poate ieși din această criză pentru a nu fi afectat partidul pentru decizia care a dus și la demisia doamnei senatoare Stoiciu”, ne-a spus Constantin Toma. FANATIK a vrut să știe de la primarul Buzăului dacă mai știe și de alte viitoare demisii din partid, după plecarea Victoriei Stoiciu, însă nu deține astfel de informații.

Constantin Toma spune că PSD trebuia să rămână la guvernare și să vină cu soluții de relansare economică

Toma susține că PSD trebuia să rămână la guvernare ca să contribuie la măsurile de relansare economică, considerând greșită abordarea lui Sorin Grindeanu. „PSD trebuia să lucreze alături de celelalte partide pro-democratice ca aceste măsuri să aibă efect pentru o perioadă scurtă ca să contribuie la relansarea țării din toate punctele de vedere, inclusiv economic. Deocamdată, PSD s-a comportat ca un partid iresponsabil în sensul în care a contribuit alături de PNL la situația foarte proastă actuală și când să salvezi situația ne bagă într-o alianță, și acum vorbesc ca membru de partid, care înseamnă sinucidere politică”, a declarat Toma în exclusivitate pentru FANATIK.

Pleacă și Toma din PSD? Răspunsul primarului: „Pe mine m-au ales buzoienii, nu m-a ales PSD”

Deși e extrem de critic la adresa vârfului partidului, nemulțumit de ce se întâmplă la PSD, Toma ne-a spus că el nu va demisiona, așa cum a făcut-o Victoria Stoiciu, deoarece și-ar pierde funcția de primar, funcție pentru care e recunoscător buzoienilor, nu partidului din partea căruia a candidat.

„Nu am de ce să plec eu. Să își dea demisia ăștia.. Eu am avut rezultate deosebite la Buzău, și pe linie politică, și pe linie administrativă. Mi-am făcut și în continuare îmi fac treaba. Să plece cei care ne-au adus în această situație, de ce să plec eu din partid? Să plece ei! Eu nu am cum să plec acum deoarece, conform legii, îmi pierd și funcția de primar. Pe mine m-au ales buzoienii, partidul buzoienilor, nu m-a ales PSD. M-au ales oamenii cu scoruri mari, cu 78%, deci fac ceva la Buzău pentru ca oamenii să mă voteze”, ne-a spus Constantin Toma.

„Într-adevăr, domnul Bolojan nu este cel mai bun comunicator”

Toma a trecut în revistă și câteva critici la adresa lui Bolojan, căci nu degeaba lumea este supărată pe el. Principala problemă pe care a menționat-o este comunicarea greoaie, însă multe din măsurile pe care le-a luat, susține primarul, nu puteau fi evitate. „Într-adevăr, domnul Bolojan nu este cel mai bun comunicator, asta este, dar toate măsurile pe care le-a luat, vorbesc de majoritatea, s-au dus cu accelerația până la podea, aici a cam greșit, sunt de acord. Nu avea ce face, oricine era în locul dumnealui trebuia să ia măsuri de austeritate pentru o perioadă”, a adăugat Toma.

Alegerile anticipate, o soluție?

Primarul Buzăului a declarat că moțiunea va trece cu siguranță, însă nu vede vreo soluție după . În opinia edilului, alegerile anticipate ar fi o soluție sănătoasă pentru a evita un dezastru și mai mare decât cel prezent.

„Mai mult ca sigur va trece. Înțeleg că s-au strâns suficiente semnături și evident Bolojan va pica, dar care este varianta? Cine va guverna? PNL și USR nu vor fi alături de PSD și atunci are o singură șansă, să fie alături de AUR inclusiv la guvernare, fapt cu care socialiștii europeni nu sunt de acord, fapt cu care nu este de acord nici președintele României. Nu s-a ajuns niciodată la anticipate, dar probabil ar fi unica soluție pentru salvarea țării, dată fiind situația în care suntem”, ne-a spus Toma.