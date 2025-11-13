Primarul PSD din Neamț, arestat pentru că și-a făcut casă din șpăgi, chemat în instanță alături de fiul său într-un alt dosar. Au fost acuzați că au călcat în picioare un bărbat

ADVERTISEMENT

Primarul PSD din Neamț, Ioan Filip, are un istoric extrem de controversat, dincolo de acuzațiile de corupție în urma cărora a fost arestat în cursul zilei de miercuri, 12 noiembrie 2025.

Primarul PSD din Neamț, arestat pentru luare de mită, chemat în instanță alături de fiul său

Primarul comunei Zănești a intrat în vizorul procurorilor pentru că ar fi ajuns, cel puțin în ultimii doi ani, la o avere suspectă, pe care ar fi obținut-o din bani ilegali, dați pentru contracte cu dedicație. Dosarul edilului este unul destul de stufos și, după cum aflăm, săpând în trecutul politicianului PSD, nu e la prima confruntare cu vreo instanță judecătorească.

ADVERTISEMENT

Până în 2020, Ioan Filip s-a judecat în instanță cu un cetățean pe nume Ioan Popa, care l-a acuzat atât pe primar, cât și pe fiul acestuia că s-au comportat extrem de urât cu el, adresându-i injurii și chiar lovindu-l. Bărbatul s-a plâns, de altfel, în mai multe interviuri acordate presei locale de faptul că fiul edilului din Zănești l-a călcat în picioare după o ceartă zdravănă.

Un bărbat care susținea că lucra la ferma edilului l-a acuzat pe fiul lui Ioan Filip că l-a călcat în picioare

Fiul primarului a fost trimis în judecată pentru lovire, în anul 2017, însă și Ioan Popa, reclamantul, a avut de dat explicații pentru amenințările la adresa familiei Filip. Locuitorul din Zănești a povestit, într-un reportaj din perioada când ar fi avut loc agresiunea, de la ce a pornit totul. Popa susținea că primarul a intrat în curtea lui din cauza unor conflicte legate de o fermă pe care o administrase victima împreună cu edilul.

ADVERTISEMENT

„A venit, eram în curte, eram cu mai mulți prieteni, rude, la masă. Poarta era deschisă, a intrat o vacă în curte, acolo. După zece minute a venit băiatul lui și zice să îi dau vaca, i-am zis să lase în pace vaca, căci sunt din vacile noastre (n. red.: ale fermei unde a lucrat Popa), vine taică-tău și discutăm problema cu animalele mele și ale tale. A început să mă înjure, să mă amenințe, să mă lovească cu picioarele.

ADVERTISEMENT

M-a trântit jos, am vrut să sun la poliție, mi-a luat telefonul, l-a aruncat jos, l-a călcat în picioare. Pot să spună asta și polițiștii, Jandarmeria. Am căzut jos și a început să mă lovească cu picioarele în burtă, a zis că la ce o să îmi facă el nici doctorii nu au apoi ce să îmi facă”, sunt acuzațiile extrem de grave pe care bărbatul le-a adus la adresa familiei primarului din Zănești,

Procesul s-a judecat timp de mai mulți ani, fără câștig de cauză, însă, pentru reclamant. Bărbatul a cerut prejudicii atât primarului, cât și fiului acestuia, însă Judecătoria Piatra Neamț a dat un verdict din care reieșea că individul nu a putut să dovedească acuzațiile aduse, așa că primarul și fiul său n-au mai fost obligați să îi plătească despăgubiri.

ADVERTISEMENT

Primarul PSD din Zănești ar fi făcut, în doi ani, 200.000 de euro doar din șpagă

Primarul PSD din Zănești a fost arestat pentru 30 de zile, acuzat de abuz în serviciu și luare de mită. Edilul a fost reținut după 12 descinderi la diferite adrese din comună. Procurorii DNA susțin că din aprilie 2023 și până la sfârșitul anului, primarul Filip ar fi cerut administratorului unei firme jumătate din profitul obținut dintr-un contract public de trei milioane de lei, pentru repararea și extinderea trotuarelor din Zănești. ”Firu”, așa cum este poreclit edilul, nu s-a mulțumit doar cu banii primiți. Aceeași firmă a fost obligată să îi construiască o casă pe un teren al familiei sale, investiție estimată la 50.000 de euro, pe care Ioan Filip a vândut-o ulterior cu 150.000 de euro.

Apoi, aflăm că pe 25 martie 2025, Primăria Zănești a mai semnat un contract, în valoare de 476.000 de lei, pentru amenajarea parcului de la Căminul Cultural cu o firmă fără niciun angajat. În schimbul lucrării, politicianul ar fi primit 50.000 de lei și lucrări gratuite de instalații la una din proprietățile sale, care ar fi costat în jur de 8.000 de lei. Nici grădinițele nu ar fi scăpat de setea edilului pentru înavuțire.

Bani și de la grădinițe

În august, tot anul ăsta, primăria pe care o conduce a semnat un contract de 450.000 de lei cu SC Termoizoconstruct SRL, pentru reabilitarea fațadei Grădiniței Nr. 1 din Zănești, aviz pentru care ar fi primit 70.000 de lei de la administratorul firmei. În doar doi ani, din 2023 până acum, anchetatorii spun că Ioan Filip ar fi ajuns la o avere de aproximativ 200.000 de euro doar din șpăgi. Filip nu este orice fel de primar în județul Neamț, presa relatând, de-a lungul timpului, relațiile bazate pe care le avea cu diverși lideri cu greutate ai PSD. Cel mai cunoscut dintre ei, este, așa cum poate unii bănuiau,

Filip, terenuri fără număr și 6 mașini

Ioan Filip are o avere de invidiat. Primarul PSD din Zănești are, împreună cu soția sa, Ana, nu mai puțin de 13 terenuri și mai multe mașini, printre care și un Touareg. Potrivit declarației de avere completate de edil la finalul anului trecut, Ioan Filip deține un apartament în municipiul Iași și o casă de locuit la Zănești, de 685 de metri pătrați. În județul Neamț, politicianul anchetat de DNA are hectare întregi de terenuri agricole și intravilane.

În 1997, primarul a cumpărat, împreună cu soția, un teren agricol de de 5.270 de metri pătrați. În 2007, Filip a achiziționat un teren intravilan de 17.250 metri pătrați, iar în 2008 s-a ales cu un alt teren, ceva mai mic, de 150 metri pătrați. De-a lungul anilor, primarul a mai cumpărat sau moștenit alte terenuri, cel mai mare (51.035 de metri pătrați) în anul 2011.

Ioan Filip este și un mare iubitor de mașini nemțești, lăudându-se cu nu mai puțin de 6 autovehicule, dintre care 4 Mercedes Benz, un Volkswagen Tourage și un Volkswagen Sharan.