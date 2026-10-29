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Primarul rupe tăcerea înaintea meciului cu FCSB! Confirmă toate dezvăluirile FANATIK: echipa pierde meciul la masa verde!

Mihnea Ștefan
29.10.2026 | 13:36
Primarul rupe tacerea inaintea meciului cu FCSB Confirma toate dezvaluirile FANATIK echipa pierde meciul la masa verde
EXCLUSIV FANATIK
Gabriel Lazany, primarul Bistriței, confirmă dezvăluirile FANATIK înainte de meciul cu FCSB Foto: Sport Pictures
Gabriel Lazany, primarul Bistriței, a confirmat dezvăluirile FANATIK de la meciul Gloria Bistrița - Râmnicu Vâlcea, 1-0, când fostul său antrenor a încălcat regulamentul FRF și a uitat să introducă un jucător U21 pe teren
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Gabriel Lazany (52 ani) a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, înaintea meciului cu FCSB din Cupa României Betano. Primarul din Bistrița nu a evitat nici subiectul delicat, când Nicolae Grigore (43 ani) și staff-ul său au uitat să trimită un jucător U21 în meciul cu Râmnicu Vâlcea din campionat.

Nicolae Grigore, învinuit că a uitat regulamentul și a uitat să introducă un junior pe teren

Nicolae Grigore a avut un mandat de succes la Gloria Bistrița. A promovat echipa în al doilea eșalon, iar din această vară, obiectivul echipei era de a se clasa pe un loc de play-off. Numai că, totul s-a dus de râpă în etapa a 9-a din Liga 2, când a fost demis după o eroare greu de acceptat. Mai exact, în minutul 86, când Gloria o conducea pe Râmnicu Vâlcea cu 1-0, fostul jucător de la Rapid a efectuat două schimbări și a rămas cu un singur jucător eligibil pentru regula U21, deși regulamentul impunea doi. Greșeala a fost corectată în minutul 90, însă echipa evoluase deja aproximativ patru minute fără numărul obligatoriu de juniori, așa cum FANATIK a relatat în exclusivitate.

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Greșeala a fost taxată și de primarul Gabriel Lazany. Edilul susține că vina i-a aparținut în totalitate antrenorului și se așteaptă ca Bistrița să fie depunctată, conform regulamentului. Numai că, Lazany a ținut să precizeze că nu a avut vreo implicare în demiterea lui Nicolae Grigore, ci că este adeptul de a lăsa profesioniștii să ia decizii, cum este cazul lui Eugen Cosma, directorul Clubului Sportiv.

„Nu știu ce s-a întâmplat, am avut înainte de schimbarea antrenorului trei meciuri din patru pierdute. A fost și acea greșeală a staff-ului tehnic, unde clar vom fi sancționați și depunctați. A fost clar o greșeală a antrenorului! E ceva copilăresc, din punctul meu de vedere! Va cântări foarte multe în bilanțul final.

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Eu nu am discutat, am lăsat conducerea clubului, nu m-am implicat în treburile astea. Nu mă bag peste conducerea clubului. Deciziile sunt la conducerea clubului. Întotdeauna eu am avut încredere în conducerea clubului. Deciziile trebuie să le ia ei. Până la urmă, eu sunt un profan în lumea fotbalului, nu sunt un profesionist să iau eu deciziile. Trebuie lăsați profesioniștii să își facă treabă”, a declarat Gabriel Lazany, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Noul antrenor de la Gloria, pe placul bistrițenilor. Urmează Bistrița – FCSB în Cupa României Betano

Așa cum FANATIK a anunțat în premieră, Sebastian Moga a preluat conducerea staff-ului tehnic, iar, în prezent, Gloria este în căutarea unui antrenor secund. Gabriel Lazany a precizat că antrenorul se bucură de credit, iar o componentă importantă o reprezintă atașamentul pe care bistrițenii o au față de el.

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„Noi avem antrenor acum, pe Sebi Moga, el va rămâne antrenor. Vrem să-i dăm credit. Până la urmă, este și o dorință a bistrițenilor. Este un antrenor iubit la Bistrița, trebuie ținut cont și de acest aspect”, a mai spus Gabriel Lazany.

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Mihnea Ștefan
Mihnea Ștefan
Mihnea Ștefan este editor la Fanatik. A debutat în presă în plin an pandemic și a mai lucrat pentru Sport.ro și ProSport.
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