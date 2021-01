Primarul Sectorului 6 vrea taxe mai mari pentru parcări. Cum justifică demersul

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, cere Consiliului General al Municipiului București să adopte o taxă de parcare care să permită construcția de parcări în Capitală.

Ciucu vrea ca România să ia exemplul japonezilor, unde o mașină nu poate fi cumpărată fără a face dovada locului de parcare deținut de proprietarul mașinii.

În consecință, primarul cere instaurarea unei taxe pentru parcare, care să fie semnificativă și care să permită construirea de noi parcări în București.

Taxele pentru parcare din București ar putea crește

„Azi am ieșit pe teren, cu ochii peste tot. Mulți cer politici tolerante față de mașinile abandonate pe spațiul public sau parcate aiurea, inclusiv pe spațiul verde. Pe principiul, “mai întâi să facem parcări”. Sunt de acord cu ideea să facem parcări, dar la cca. 12 euro/an locul de parcare, nu o să avem niciodată bani pentru parcări pe verticală sau smartparking. Iar la orizontală nu mai este șpațiu. Doar dacă luăm din spațiul verde, ceea ce nu vrem!”, a explicat Ciucu.

Primarul Sectorului 6 le cere colegilor săi să renunțe la populism și să adopte fără rețineri o taxă auto pentru mașinile parcate în București. „Consiliul General al Municipiului trebuie să facă ceea ce este corect, să nu mai continue populismul ultimilor 30 de ani si să adopte o taxă de parcare care să ne permită să construim parcări!

Ceea ce putem face fără bani mulți si repede este să eliberăm spațiul public de mașinile abandonate acolo, și vom face asta.

Apoi, trebuie să avem politici de toleranță zero față de nepăsare/nesimțire. Nu sunt adeptul politicilor de toleranță zero în orice context, dar atunci când parchezi cu bună știință pe noroi, îl duci pe trotuar, stradă și in plămânii noștri, atunci plătești!”, a completat primarul într-o postare pe Facebook.

Ciucu vrea să ia exemplul orașului Tokyo, unde nu se poate cumpăra o mașină fără a dovedi că proprietarul deține un loc de parcare. „În Tokyo (si in Londra, dar nu știu sigur), nu-ți poți cumpăra mașină dacă nu faci dovada locului de parcare. Trebuie să investim in transportul in comun și in cel alternativ, altfel vom continua să suferim”, a concluzionat Ciucu.

România s-a transformat în ultimii ani într-un „cimitir al rablelor”, așa cum îl denumea primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc. Peste 250.000 de mașini vechi, la mâna a doua, au luat calea României după ce a fost anulată taxa auto.

