Primarul din Sinaia, Vlad Oprea, este infectat cu Omicron. Edilul a mai trecut o dată prin boala Covid-19

Primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, anunță într-o postare pe Facebook că a fost diagnosticat cu varianta Omicron a Covid-19.

În luna octombrie a anului 2020, același edil din stațiunea montană a fost internat pentru îngrijiri medicale după ce a fost diagnosticat cu infecția SARS-CoV-2.

În prezent, starea de sănătate a primarului este una ceva mai bună. Conform postării sale din mediul online, acesta a avut o ușoară răceală și o stare de moleșeală.

Imediat și-a făcut un test și a primit rezultatul nedorit: este infectat cu .

”14 zile lucrez online. Mi-a curs nasul, am avut o stare de moleșeală și am decis să fac un test preventiv. Tocmai am primit rezultatul pozitiv infectat cu ultima forma Omicron.

Continui munca de la distanță alături de echipa de la Primărie. Vă rog să fiți precauți și să respectați regulile de protecție. Împreună trecem peste toate!”, scrie Vlad Oprea pe .

Vlad Oprea a depus online jurământul de primar din cauza infecției cu Covid-19

În 2020, primarul oraşului Sinaia anunţa, într-o postare pe Facebook, că a fost diagnosticat cu şi că din acest motiv va depune online jurământul pentru un nou mandat.

”Mă văd nevoit să apelez la varianta online pentru acest moment solemn. Am stabilit cu echipa mea modul de lucru de la distanţă pentru zilele care urmeaza astfel încât activitatea Primăriei să îşi urmeze cursul obişnuit.

Voi semna electronic documentele, vom avea legatură video la orice oră iar în teren îmi pun baza în responsabilitatea colegilor şi a echipei de consilieri liberali”, anunţa Vlad Oprea în octombrie 2020.

România, peste 90 de cazuri cu varianta Omicron

Conform datelor emise de Institutul Naţional de Sănătate Publică, până la data de 2 ianuarie, au fost confirmate 92 de cazuri cu varianta Omicron în România.

anunță că 45,6% (42 cazuri) au avut istoric de călătorie în Marea Britanie (23), Africa de Sud (8), Nigeria (4), Spania (2), Tanzania (2), Belgia (1), Olanda (1), RD Congo (1), 7,6% (7 cazuri) se află în 5 focare depistate în Bucureşti (4) şi judeţul Prahova (1).

Dintre cele 92 de cazuri confirmate cu varianta Omicron, 63 (68%) fuseseră vaccinate, toate cu schemă de vaccinare completă.

Până pe 2 ianuarie au fost raportate 8.086 secvenţieri, fiind confirmate 7.480 de infectări cu coronavirus: 1.722 cu varianta Alpha, 11 cu Beta, 23 cu Gamma, 5.632 cazuri cu varianta Delta şi 92 cu Omicron. Rata de confirmare a fost de 93%.