Primarul PNL al Slatinei, reacție furibundă după o înregistrare telefonică apărută pe Facebook: „Nu am scheleți în dulap”. De ce este acuzat edilul

Un scandal puternic zguduie administrația din Slatina, unde primar este liberalul Mario de Mezzo! Pe internet, a apărut o înregistrare controversată cu edilul, prin care se dorește a se demonstra că dictează care sunt firmele care câștigă licitațiile publice de la nivel local. Cum se apără politicianul?

Mario de Mezzo, primarul Slatinei, acuzat că ar încălca legea. Scandalul care a pornit de la o firmă de consultanță

a apărut o bucată dintr-o convorbire telefonică pe care Mario de Mezzo a purtat-o cu directoarea unei grădinițe de stat, cu presupunerea că ar încerca să favorizeze o firmă ”de casă”.

În secvența audio care face deja mare vâlvă, De Mezzo îi transmite unei directoare de grădiniță din oraș că firma unei anume doamne Teodorescu „nu va primi niciun ban de la Primăria Slatina”. Mesajul primarului pare să sugereze că administrația locală decide ce firme câștigă și ce firme pierd licitațiile publice.

„Am vrut să vă mulțumesc frumos… Cred că alegerile înțelepte pe care le-ați luat în seara asta vor consolida foarte mult relația între Primăria Slatina și instituția pe care o conduceți. Exact așa apreciez: firma doamnei Teodorescu nu va primi niciun ban de la Primăria Slatina și, altfel, cu Dumnezeu înainte”, se aude în înregistrare. Când se pomenește de firma SC APLGMEDIA CONSULT SRL, primarul devine mai precaut, acuzat că ar favoriza-o și că ar fi intervenit în mod special pentru ca aceasta să câștige : „Eu n-am trimis nicio firmă la dumneavoastră. Vă rog să nu-mi întindeți capcane la telefon…”.

Activiștii de la Antimafia de Olt susțin că edilul face abuz în serviciu. Ce se aude în înregistrare

La mijloc este vorba, de fapt, despre o firmă de consultanță în afaceri și management administrativ, înființată la începutul acestui an. Compania despre care se face mențiune deținută de două doamne, Gina Vasilica Vitan și Laura-Nicoleta Nedelciu, fiecare cu câte 50% participație. Cei de la pagina Antimafia de Olt susțin că firma ar fi fost împinsă pe piața locală de administrația De Mezzo. În schema deschisă de activiști apare și un consilier local, care între timp ar fi demisionat. Contactat de FANATIK, Mario de Mezzo a respins ferm acuzațiile, spunând că nu a încălcat legea, susținând că este victima unei capcane întinse de o „directoare pesedistă și coruptă”.

Mario de Mezzo acuză PSD și spune că i s-a întins o capcană

Edilul afirmă că miza este stoparea unor practici ”devalizatoare” pentru bugetul local. „Eu răspund la acuzații foarte clar în înregistrare. Punctul meu de vedere e foarte clar. A fost o cursă pe care o directoare coruptă, pesedistă, a încercat să mi-o întindă, o cursă pe care în timp ce mi-o întindea, au am observat asta. E cel mai bun argument în favoarea mea, faptul că în momentul în care ea m-a sunat și a început discuția, știind că e neadevărat, mi-am dat seama că e o cursă și am confruntat-o pe loc, spunându-i să înceteze aceste acuzații mincinoase.

Firma de achiziții despre care vorbim acolo, cu care ea a încheiat contract, este a PSD-ului, firmă care a făcut achiziții în mandatele fostului primar, Moț, achiziții de cinci ori prețul! Până la de cinci ori prețul și eu am spus că eu acelei firme nu îi mai plătesc bani! Eu nu pot să susțin corupția în acest oraș. Ea s-a încăpățânat, a făcut contract cu acea firmă, iar eu acelei firme nu îi plătesc banii.

„Nu îmi e frică să mă lupt cu ei, că nu am scheleți în dulap. Ei, toți care au, sunt cu ciocul mic!”

A fost o încercare de a mă trage într-o capcană, pentru că a văzut că îi închid robinetul la bani furați, chiar îmi asum ce spun, furați din Primăria Slatina. Au furat opt ani de zile în achiziții care te fac să ți se ridice părul pe spinare. Nu există așa ceva! Eu am spus că vin la primărie să curăț corupția, furturile. Nu se mai poate. Mesajul meu e foarte clar, de asta nu îmi e frică să mă lupt cu ei, că nu am scheleți în dulap. Ei, toți care au, sunt cu ciocul mic! Caracatița a avut brațele mult prea adânci, iar eu tai fiecare braț al caracatiței corupției.

Ea mi-a zis să o las să vorbească în înregistrare, i-am zis că nu pot să o las să vorbească dacă minte. Dacă eu acuz pe cineva de viol, acea persoană m-ar lăsa să vorbesc, să comentez despre un viol care n-a avut loc? Evident că nu. Mi-ar zice, bă, ești nebun, du-te acasă!”, este reacția primarului Slatinei, pentru FANATIK.