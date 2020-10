Primarul unei comune din Vaslui ar fi dat mită să câștige alegerile. Mărturia unui locuitor cu mustrări de conștiință

Chiar dacă a trecut o săptămână de la închiderea tuturor secțiilor de votare, în comuna vasluiană Fălciu scandalul abia acum începe. Un locuitor susține că a fost ademenit înainte de scrutin cu „fabuloasa” sumă de 200 de lei pentru a pune ștampila pe actualul primar, Neculai Moraru.

Unde mai pui că a căzut imediat pradă tentației, chiar dacă acum are mustrări de conștiință și este dispus să facă orice pentru ca edilul să fie tras la răspundere. Ba chiar i-a expus întreaga situație contracandidatului Titinel Ursu, care intenționează să își caute dreptatea în instanță.

„Eu îmi asum să fac public acest lucru, pentru că vreau să se afle adevărul. Oricum nu are ce să-mi facă”, afirmă bărbatul în videoclipul publicat de bzv.ro.

Un locuitor din comuna Fălciu susține că primarul i-a cumpărat votul

„Domnul primar m-a chemat la dânsul acasă înainte de alegeri, mi-a dat 200 de lei și mi-a zis să votez cu PSD. Probabil a mai dat și la alți oameni din sat, însă nu știu exact la câți și cât.

Eu îmi asum să fac public acest lucru. Știu că o să fiu chemat la procuratură și nu îmi voi schimba declarația, chiar dacă vor încerca să mă mituiască. Eu am luat banii, dar am votat tot ce și cum am vrut eu”, susține locuitorul din comuna Fălciu.

Primarul vrea să continue modernizarea comunei. Promite investiții uriașe în infrastructură, învățământ și servicii

Între timp, primarul Neculai Moraru și-a „luat în primire” mandatul și promite să continue modernizarea comunei prin investiții masive în infrastructură, învățământ și servicii. De altfel, Fălciu este una dintre comunitățile vasluiene în care se derulează cele mai multe proiecte de investiții.

Primăria Fălciu mai are la această dată un portofoliu de proiecte care se află în faza depunerii cererii de finanțare. Investițiile preconizate sunt diverse: agricultură ecologică pentru o comunitate sănătoasă (valoare proiect: 392.874,08 lei), educație și unitate, desegregare (valoare proiect: 1.025.447,18 lei).

De asemenea, se dorește reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din comuna Fălciu, județul Vaslui (valoare proiect: 9.675.278,34 euro). În plus, Primăria va înființa rețeaaua de distribuție a gazelor naturale în comuna Fălciu, județul Vaslui (valoare proiect: 45.558.150 lei) și va moderniza drumurilor comunale afectate de calamități.

„În ultimii ani, în calitate de consilier local, mi s-au propus sume de bani pentru a fi de acord cu vânzarea dispensarului către un apropiat al primarului. Am reușit, datorită unei experiențe personale, să-i oblig pe cei de la primărie să semneze contracte cu oamenii din sat, pentru furnizarea de apă.

Până în acel moment, la primărie se ținea o contabilitate paralelă, de pe urma căreia banii oamenilor nu intrau în conturile instituției, ci în buzunarele unor funcționari. Știind că nu accept compromisurile și combinațiile lor, un consilier local PSD m-a sunat și mi-a divulgat tot sistemul șpăgilor de angajare la after-school-ul primăriei”, a declarat Titinel Ursu, candidatul PNL la alegerile locale din 27 septembrie.