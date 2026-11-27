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ACSM Ceahlăul Piatra Neamț a retrogradat în vară în Liga a 3-a și e în pericol să dispară din cauza problemelor financiare. Ca și soluție de avarie, autoritățile locale se gândesc să înființeze o nouă echipă pe care să o boteze Ceahlăul 1919. Această formație ar porni la drum din Liga a 4-a și ar fi, oarecum, continuatoarea Ceahlăului Piatra Neamț.

Primăria din Piatra Neamț e pregătită să facă o altă echipă de la zero, dacă Ceahlăul dă faliment

Ceahlăul părea că e pe drumul cel bun, spre promovarea în Superligă, însă după trei sezoane petrecute în Liga a 2-a această competiție s-a dovedit a fi o pălărie prea mare pentru moldoveni. Acum, Ceahlăul este pe ultimul loc în Seria 1 a Ligii a 3-a, fără victorie în 14 etape. Mai mult, nemțenii au riscat neprogramarea în cea mai recentă etapă de campionat, cu USV CSM Iași, din cauza unor baremuri neachitate de arbitraj.

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Acum, Daniel Vasilică Harpa, președintele Consiliului Județean Neamț, a transmis că autoritățile fac demersuri pentru constituirea unui nou club, conform „Nu dispare fotbalul din Piatra Neamț. Consiliul Județean, împreună cu administrația orașului Piatra Neamț, cu primarul Adrian Niță, fac demersuri pentru înființarea unui club”, a declarat Daniel Harpa.

Primarul Adrian Niță a precizat că proiectul va fi pus în aplicare doar dacă actuala echipă va da faliment. „Vorbim despre o nouă echipă dacă se va ajunge în situația să nu mai avem una în competiții, nu vreau să facem concurență cuiva sau să intrăm peste munca altuia. Sau , atunci, da, ne gândim, am purtat discuții, la o soluție”, a declarat Niță.

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Ceahlăul Piatra Neamț are șanse minime să evite falimentul în 2027

Din păcate pentru fotbalul din Piatra Neamț, cel mai probabil falimentul Ceahlăului este o chestiune de timp. Pe 22 octombrie, Curtea de Apel Bacău a respins planul de reorganizare al clubului, deși acesta fusese inițial aprobat de Tribunalul Neamț. Instanța a admis apelurile formulate de doi foști fotbaliști ai nemțenilor, , care nu își primiseră drepturile salariale. În teorie, Ceahlăul mai poate fi salvată dacă datoriile vor fi plătite în câteva luni, însă e puțin probabil ca acest lucru să se întâmple.