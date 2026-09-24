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În ultimii trei ani, din 2024 și până în prezent, statul și-a onorat primele promise către sportivii români o singură dată, în cazul rezultatelor de la Jocurile Olimpice de la Paris. În rest, multiplii campioni ai României doar visează la aceste prime care, deși nu sunt obligatorii, ANS le plătea regulat în trecut. Mai mult decât atât, unii dintre sportivi nu doar că nu și-au primit primele pe care le merită, ci s-au confruntat cu restanțe salariale chiar și din partea clubului la care activează.

ANS, datorii uriașe către sportivii și antrenorii români. De ce nu s-au plătit primele

Acest subiect a fost dezbătut periodic în ultimii ani, mai ales după ce David Popovici, cel mai în vogă sportiv român, a ridicat această problemă în spațiul public. David nu a făcut-o pentru el, întrucât el are un salariu foarte bun la CS Dinamo, iar performanțele sale și caracterul său l-au ajutat să atragă destui sponsori, ci a făcut-o pentru colegii săi de breaslă, care nu au toate aceste posibilități.

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Agenția Națională pentru Sport a transmis conform că „imposibilitatea efectuării plăților este determinată de lipsa fondurilor bugetare necesare și a prevederilor bugetare aprobate. La acest moment, nu poate fi indicată o dată certă pentru efectuarea acestora”.

Tot aceeași sursă informează că Bogdan Matei, președintele ANS, a explicat că a făcut o solicitare la Secretariatul General al Guvernului în urmă cu 6 luni pentru primirea banilor de prime și că suma gigant, de 170 de milioane de lei, echivalent a 32 de milioane de euro, s-a adunat în ultimii trei ani, începând cu 2024.

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David Popovici: mare ca sportiv, dar mai mare ca om! Înotătorul a expus această problemă într-un moment perfect

După ce la Campionatele Euripene de la Paris a ținut din nou o țară întreagă cu sufletul la gură pentru 46,56 secunde la proba de 100 de metri liber și pentru 1:44,15 la proba de 200 de metri liber, care, fie că ne place sau nu, durează doar câteva săptămâni după finalul unei competiții majore, într-un semnal de alarmă.

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După ce ridicase această problemă în spațiul public și în trecut, David Popovici a vorbit din nou despre care reușesc să facă performanță „sub tricolor”: „Mi se pare o responsabilitate care trebuie luată în serios de statul român. Eu sunt suficient de norocos și le sunt recunoscător sponsorilor de ani și ani buni care mi-au susținut acest parcurs. Cunosc sportivi de talie din România care nu au aceleași condiții pe care le am eu acum”, a declarat cel ce a fost desemnat cel mai bun înotător al anului 2025.

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Nu doar sportivii sunt în această situație. Ce spune Camelia Potec, președinta Federației Române de Natație

Camelia Potec, campioană olimpică, mondială și europeană la înot, a explicat că nu doar sportivii români se află în această situație ingrată, în care nu și-au mai primit primele din partea statului de ani buni. Nici antrenorii și nici alți membri ai echipelor nu au beneficiat de vreun ban din partea statului.

„Eu sunt de părere că toți ar trebui să primească banii – sportivul, antrenorii, cei din staff. Unii specialiști au plecat de la locul de muncă poate luni întregi, în cantonament, cu sportivul. Sunt specialiști care vin din altă țară. Niciun sportiv nu are un job, juniorii nu sunt salariați, iar doar unii seniori au contracte cu anumite cluburi. Noi am plătit prime numai la competiții de obiectiv, am dat bani din bugetul Federației, din bani primiți de la ANS”, a explicat președinta Federației Române de Natație, Camelia Potec, pentru sursa citată.

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Situație critică la gimnastică aerobică. Datorii și mai vechi și restanțe salariale din partea clubului

Leonard Manta, în vârstă de 22 de ani, practică gimnastica de mic copil și doar în ultimii 5 ani a cucerit cinci medalii la competiții sportive importante. Ultima sa realizare a fost în urmă cu nici două săptămâni, în Spania, unde a obținut medalia de bronz la Campionatele Mondiale de Gimnastică Aerobică de la Pamplona.

2025 a fost unul dintre anii care l-a dezamăgit cel mai tare. Pe lângă primele din partea ANS pe care nu le-a primit, Manta a povestit că are și foarte multe restanțe salariale din partea fostului său club, pe care nu le-a primit nici până în ziua de azi. În prezent, el și-a schimbat clubul și evoluează pentru CSM Constanța. Cireașa de pe tort a venit la finalul Campionatelor Europene din 2025, unde deși a obținut 4 medalii, două de aur și două de argint, la final a aflat că nu este eligibil pentru prime, întrucât au fost doar 18 țări participante, iar legislația prevede ca la competiția respectivă să fie cel puțin 20.

„Vreau să ajung și campion mondial în 2028 pentru că acum am argint și bronz. Îmi mențin motivația gândindu-mă la obiectivele pe care mi le-am pus de când eram mic”, spune gimnastul lotului național al României pentru , deși salariul său nu depășește salariul mediu pe economie (5.734 de lei net). El a explicat pentru sursa citată că primele pe care ar trebui să le primească ajung la câteva zeci de mii de euro bune, cu care intenționează să-și cumpere o locuință sau să-și deschidă o sală de sport.

Ce spune legislația despre primele pe care sportivii le pot primi din partea statului

Conform legislației, primele pe care statul le dă sportivilor cu rezultate bune și foarte bune la competițiile importante nu sunt obligatorii, ci opționale, însă în ultimii ani, până în 2024, s-a obișnuit ca acestea să fie onorate.

„Pentru performanțele deosebite obținute în competiții sportive, Agenția Națională pentru Sport, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, federațiile sportive naționale, Federația Sportului Școlar și Universitar, ministerele și alte instituții centrale care au în subordine structuri sportive pot acorda sportivilor, în funcție de valoarea performanței, de importanța și amploarea competiției, de contribuția personală și în limita bugetului aprobat, premii/recompense în lei și/sau în obiecte, în limita bugetului aprobat, până la valoarea sumelor prevăzute”, se arată în lege. În funcție de mărimea performanței, sumele pot varia între 975 de lei și 100.000 de lei