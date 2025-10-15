Prime fabuloase încasate de jucătorii FCSB! Câți bani a luat doar Elias Charalambous

FCSB a reușit, pentru al doilea sezon consecutiv, să se califice în „Faza Ligii” UEFA Europa League. Gigi Becali a dezvăluit ce prime au încasat fotbaliștii, dar și antrenorul Elias Charalambous.

Elias Charalambous, primă de 300.000 de euro după calificarea în Europa League

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit că Vlad Chiricheș a încasat nu mai puțin de 200.000 de euro după calificarea FCSB-ului în Europa League, deși jucătorul nu se află pe lista UEFA, însă ar putea reveni după . Întrebat și de Elias Charalambous, patronul echipei a transmis că tehnicianul cipriot a primit 300.000 de euro, sub formă de primă, după performanța europeană. Totodată, suma de premiere s-a ridicat la 3 milioane de euro.

„Dacă vrea, el (n.r. – Chiricheș) poate să rămână în club. Din iarnă voi lua un jucător în loc. El poate rămâne în club, ca și respect față de el. A luat 200.000 de euro de calificare, doar că el nu a jucat nicio secundă. I-am dat banii, 200.000 de euro.

Am dat banii la toți băieții, 3 milioane de euro sub formă de prime. (n.r. – Au luat toți egal?) Unii au luat 300.000, alții au luat 200.000, iar alții 20.000 sau 30.000, cum are fiecare stipulat în contract.

(n.r. – Charalambous cât a luat?) A luat 300.000 de euro! El nu știe, nu e antrenor (n.r. – glumește), dar a luat 300.000. Dănciulescu i-a dat nota 4, doar că a luat 300.000”, a declarat Gigi Becali.

Ce sumă câștigă Gigi Becali după calificarea în Europa League

Gigi Becali a mărturisit că se așteaptă ca s . Latifundiarul din Pipera se gândește și pe termen lung, .

„Eu am luat doar 20 de milioane de euro? Eu sunt împăratul, aceasta e împărăția mea. Ca atare, eu nu am nevoie. În momentul în care ai rezultate în Europa… Cred că ajung la 13-14 milioane în acest sezon. Până acum am luat 5,5 milioane de euro, plus 400.000, iar aici se mai adaugă 1,5 milioane de euro din bilete, deci se apropie de 7 milioane de euro. Mai trebuie să iau 500.000 de euro pentru victorie și, să zicem, că aș ajunge la 14-15 milioane de euro.

Când o echipă se califică în cupele europene și are potență europeană, clubul crește cu câteva zeci de milioane, 20-30 de milioane. Dacă am rezultate în Europa, clubul meu nu mai face 250 de milioane de euro, ci 300 de milioane de euro. Dacă ne calificăm în Champions League, valorează 400 de milioane de euro”, a mai spus Gigi Becali.

Ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș la FCSB

În continuare, Gigi Becali a transmis că nu mai are încredere în Vlad Chiricheș. Patronul FCSB susține că vârsta își pune amprenta pe evoluțiile veteranului din lot și că are emoții de fiecare dată când este introdus.

„O să găsim soluții (n.r. – după accidentarea lui Popescu), îi avem pe Baba și Graovac, ce să facem? Avem! Vine și Dawa peste o lună. Nu poți să stai doar într-un jucător. E și Chiricheș, dar nu prea mai am încredere în el. Nu mai are explozie deloc, prea doarme pe teren.

Are un stil al lui, fiindcă era experiență de joc, are o anumită lejeritate. Agerimea din tinerețe nu o mai are, astfel că pierde mingea. Eu nu mai sunt un om emotiv, am avut doar emoții cu Universitatea Craiova, că era meci decisiv. Când ajunge mingea la Chiricheș, mi se strânge inima… Mai face o fentă, o mai gâdilă.

Mi-a spus și Pintilii să nu îl mai bag în centru. Dacă mi-a zis Pintilii, care e nașul lui, să nu-l mai bag în centru, că nu mai poate, ce mai pot să zic? Din iarnă voi lua un alt jucător în locul lui. În Europa nu este pe listă”, a adăugat Gigi Becali.

Cât de gravă este accidentarea lui Mihai Popescu

România a reușit să câștige în extremis în fața Austriei, scor 1-0, prin golul marcat de Virgil Ghiță. „Tricolorii” au jucat excelent, însă bucuria de la final nu a fost una pe deplin, .

Gigi Becali a transmis că accidentarea lui Mihai Popescu este, cel puțin după primele verdicte, una destul de gravă. Patronul FCSB a recunoscut că fundașul nu va mai evolua în acest an, Popescu fiind suspect chiar de ruptură de ligamente.

„Am înțeles că este gravă accidentarea lui Mihai Popescu, s-ar putea să fie ligamentele. Nu are rost să vorbim acum, pentru că e bucurie, e vorba de calificare. Gata, la revedere acum cu Mihai Popescu. El nu va mai juca anul acesta. Așa e la fotbal, riști, ce să facem?”, a încheiat Gigi Becali.