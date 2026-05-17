Ce prime încasează fiecare jucător de la Craiova. Bonusuri uriașe promise de Rotaru

Universitatea Craiova a reușit o performanță uriașă. A câștigat titlul și Cupa României, o performanță pe care nicio altă echipă din Bănie n-a mai izbutit-o în ultimii 35 de ani. Din acest motiv, patronul Mihai Rotaru le va oferi prime uriașe fotbaliștilor antrenați de Filipe Coelho.

Ce bonusuri primesc jucătorii Craiovei

Jucătorii de la Universitatea Craiova au motive serioase de bucurie după ce au făcut eventul în sezonul 2025-2026. Conducerea clubului, în frunte cu patronul Mihai Rotaru, a pregătit prime consistente pentru băieții lui Filipe Coelho, după ce aceștia și-au îndeplinit obiectivele. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate

Sumele sunt printre cele mai mari din ultimii ani al formația din Bănie, mai ales că e primul campionat pe care oltenii îl câștigă de când intră în fotbal. Din informațiile FANATIK, pentru titlul cucerit în urma victoriei cu U Cluj, fotbaliștii de la Universitatea Craiova vor primi bonusuri de până la 25.000 de euro de jucător.

Cum sunt împărțiți banii în vestiar

Primele nu sunt distribuite în mod egal în vestiarul Universității Craiova. Împărțirea banilor ține cont de mai mulți factori. Minutele jucate, statutul de titular sau contribuția directă la rezultate cântăresc decisiv în calculul sumelor încasate de fiecare fotbalist de la campioana României. Astfel, jucătorii de bază ajung să primească bonusuri semnificativ mai mari decât rezervele alb-albaștrilor.

Cine încasează cele mai mari prime

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că un jucător important de la Universitatea Craiova, pe lângă contract, poate să mai câștige 50-60 de mii de euro la finalul acestui sezon, din prime și din prima de titlu. Calificați în premieră în preliminariile UEFA Champions League, oltenii pot câștiga și mai mulți bani dacă vor juca într-o grupă de cupe europene. În 2025, U Craiova a făcut o figură frumoasă și în Conference League și a ratat la mustață calificarea în „primăvară”.

Promisiunile făcute de Mihai Rotaru

Nici nu e de mirare că Universitatea Craiova e noua campioană a României, având în vedere cât de bine și-a motivat Rotaru fotbaliștii. FANATIK a dezvăluit înexclusivitate și primele pe care fotbaliștii olteni le-au avut în acest sezon: 1000 de euro la victorie și 300 de euro la egal. La unele meciuri, banii au fost dublați, chiar triplați. De exemplu, pentru victoria cu FCSB, din finalul sezonului regulat, banii au fost triplați.

Mihai Rotaru i-a umplut de bani pe fotbaliștii Universității Craiovei și după ce au câștigat Cupa României. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că, după victoria de la Sibiu, cu U Cluj, Rotaru împreună cu ceilalți acționari s-au dus la vestiare și i-au anunțat pe jucători că din prima de 250.000 de euro, din care s-au scăzut cheltuielile de drum și restul plăților aferente,