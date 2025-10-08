Prime record în perioada de criză a statului. Ce sume a plătit ASF, ANRE sau ANCOM, autoritățile cu cele mai mari salarii

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Autoritatea Națională pentru Reglementare în Energie (ANRE) și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații Șefii acestor instituții, care au bugete din taxele puse asupra industriilor pe care le reglementează, au salarii lunare de peste 10.000 de euro. În ultimii cinci ani, când țara noastră trece printr-o criză bugetară severă, aceste instituții au acordat prime de milioane angajaților.

Prime uriașe la ASF, ANCOM și ANRE

Începând cu anul 2020, România se află într-o criză bugetară accentuată. A fost inițial criza provocată de pandemia COVID, ce a dus deficitul bugetar la peste 9%, urmată de criza energetică, la care a contribuit în parte și războiul din Ucraina dar și valul inflaționist ce s-a manifestat la nivel global după pandemie (când guvernele s-au împrumutat pentru a plăti oamenii să stea acasă). Efectele acestor crize succesive sunt resimțite din plin de populația țării, în contextul în care Guvernul încearcă abia acum să reducă deficitul bugetar.

În acest timp, multe dintre instituțiile statului român par să fi dat rateuri în serie. ASF a vegheat la cel mai mare faliment din piața asigurărilor, Euroins – City Insurance, cu un cost total de circa un miliard de euro, iar ANRE a coordonat una dintre cele mai prost implementate scheme de plafonare a prețului la energie – la un moment dat existau zece modificări succesive a ordonanței respective, cu trei modificări în timp de doar o săptămână.

În luna septembrie a acestui an, deputatul USR Cezar Mihai Drăgotescu a cerut celor trei instituții informații cu privire la sumele totale plătite cu titlul de bonusuri, premii sau prime în perioada 2020-2025. În plus, deputatul USR de Dolj a cerut să-i fie transmise separat și primele primite de către conducerile celor trei instituții.

Ce sume au fost plătite la ANRE

„ANRE nu-și face treaba”, a declarat chiar președintele Nicușor Dan săptămâna trecută când a fost întrebat de ce România are unul dintre cele mai mari prețuri la energia electrică, în condițiile în care produce totuși o cantitate suficientă de energie.

În răspunsul către deputatul USR, cei de la ANRE au precizat că în perioada 2020-2025 instituția nu a acordat niciun fel de prime sau bonusuri, atât în ceea ce privește persoanele din conducerea Autorității cât și în ceea ce-i privește pe angajații instituției.

„Atât personalul de execuție, cât şi cel de conducere şi membrii Comitetului de reglementare beneficiază doar de plata drepturilor salariale aferente funcțiilor ocupate. În consecință, singurele drepturi salariale acordate personalului ANRE sunt cele prevăzute expres în contractul colectiv de muncă şi în actele normative interne aplicabile, fără a exista alte bonusuri suplimentare, indiferent sub forma în care sunt acestea denumite”, se arată în răspunsul formulat de conducerea ANRE.

Totuși, trebuie menționat că ANRE este probabil instituția din România cu cele mai mari salarii, asta dincolo de președintele Autorității, care beneficiază de o indemnizație lunară de circa 75.000 lei.

Instituția cu cele mai mari salarii din România

Concret, bugetul pentru salariile de bază în cadrul ANRE pentru anul 2024 a fost de peste 98,3 milioane lei. Vorbim despre o instituție care are, potrivit declarațiilor președintelui ANRE, doar 330 de angajați, din cele 350 de posturi existente.

Asta înseamnă un salariu mediu anual brut de aproape 300.000 lei, sau circa 24.800 lei lunar. Asta înseamnă că în cadrul ANRE salariul mediu net lunar este undeva între 14.000 – 15.000 lei.

Totuși, la salariile de bază, , sumă care în 2024 a ajuns la peste 17 milioane lei. Asta înseamnă că salariul mediu net lunar în cadrul instituției este în fapt de circa 17.000 lei (vorbim de un plus de circa 2.500 lei).

Bugetul ANRE pe anul 2025 are prevăzute 115 milioane lei pentru salariile de bază ale angajaților, plus alte 26 de milioane lei, spor de vechime. La aceste sume, salariul net lunar în cadrul ANRE depășește 20.000 lei.

Ce bonusuri a plătit ANCOM angajaților săi

La fel ca în cazul ANRE, cei de la ANCOM au precizat în perioada 2020-2025 conducerea instituției nu a beneficiat de bonusuri sau alte prime în condițiile în care funcțiile de președinte și vicepreședinte sunt funcții de demnitate publică, și nu beneficiază de drepturi salariale suplimentare.

În ceea ce-i privește pe angajații Autorității, aceștia au beneficiat în anii 2022 și 2024 de prime de performanță pe baza rezultatelor obținute. Astfel, în anul 2022, aproape 300 de angajați au primit prime între 5.500 și 6.500 lei, iar în 2024, numărul acestora a trecut de 600.

„Astfel, în anul 2022, s-a acordat o primă de performanță în valoare medie de 6.328 lei unui număr de 104 persoane cu funcţii de conducere şi o primă de performanță în valoare medie de 5.587 lei unui număr de 191 persoane cu funcţii de execuţie.

În anul 2024, s-a acordat o primă de performanță în valoare medie de 7.596 lei unui număr de 54 persoane cu funcţii de conducere şi o primă de performanţă în valoare medie de 2.749 lei unui număr de 578 persoane cu funcții de execuţie”, se arată în răspunsul celor de la ANCOM, care precizează că în bugetele din 2023 și 2025 a fost prevăzută o sumă de 2% din fondul de salarii pentru prime, însă care nu a mai fost plătită (răspunsul nu precizează dacă în acest an bugetul de prime va fi folosit).

ASF, singura instituție care nu a răspuns oficial

Autoritatea de Supraveghere Financiară este singura instituție dintre cele trei care nu a oferit (încă) un răspuns oficial la solicitarea deputatului USR. ASF este una dintre puținele instituții ale statului care au eliminat complet de pe site-ul propriu declarațiile de avere ale angajaților după decizia CCR (ANRE și ANCOM nu au făcut acest lucru). Mai mult, au fost eliminate și informațiile privind salarizarea angajaților.

Mai mult, la finalul lunii august, ASF a ieșit public cu un comunicat împotriva măsurilor de reducere a numărului de angajați în cadrul autorității, susținând că vor duce la scăderea capacității ASF de a gestiona piețele financiare.

„Reducerile salariale substanțiale preconizate ar afecta cu precădere corpul de specialiști, adică exact acea categorie profesională care a acumulat de-a lungul anilor o expertiză indispensabilă pentru a gestiona piețe financiare de o complexitate aparte. Această expertiză, rezultat al unei formări îndelungate, constituie baza instituției în îndeplinirea atribuțiilor sale în raport cu piața financiară non-bancară”, se arată în comunicatul ASF din 22 august.

Pe datele din 2024, când instituția a avut un buget pentru salariile de bază de peste 133 de milioane și aproape 500 de angajați, putem calcula un salariu mediu brut lunar de 22.300 lei.

La fel ca în cazul ANRE sau ANCOM, salariile uriașe din cadrul ASF au fost și ele în atenția presei. Instituția care nu și-a făcut datoria în cazul mega-falimentului Euroins a acordat prime de 720.000 lei doar pentru persoanele din conducere în anul 2023, anul falimentului Euroins.

Chiar dacă ASF nu a oferit încă datele oficiale cu privire la primele plătite în ultimii șase ani, cifrele din execuțiile bugetare arată că în fiecare an ASF a avut un buget pentru prime și bonusuri. Sumele sunt chiar semnificative, ridicându-se la circa 15% din salariile de bază din instituție.

Spre exemplu, în anul 2019, când bugetul pentru salariile de bază în ASF a fost de 117 milioane, fondul de premii a reprezentat 23,6 milioane lei (20,12%). În anul următor fondul de premii avea să scadă ușor, la doar 20 de milioane lei, însă în 2021 avea să ajungă din nou la 23,8 milioane lei.

În anii 2022 și 2023, să spunem anii falimentului Euroins, fondul de premii la ASF a fost de 29,5 milioane și 22,4 milioane (vorbim de sume cheltuite efectiv, nu doar bugetate). Abia anul trecut fondul de premii al Autorității a scăzut drastic, până la doar 8,7 milioane lei.

În total, în cei șase ani ASF a plătit prime în valoare totală de 128 milioane lei.