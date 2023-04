Prime speciale pentru jucători la CFR Cluj – FCSB. Câți bani le-a promis patronul pentru victorie. Exclusiv

CFR Cluj are nevoie de victorie în derby-ul cu FCSB pentru a nu pierde urma liderului Farul, care a câștigat pe teren propriu cu Universitatea Craiova și s-a distanțat la cinci puncte. Echipa lui Dan Petrescu este împinsă de la spate chiar de patronul Neluțu Varga, care le-a promis prime speciale jucătorilor dacă vor câștiga cu echipa patronată de Gigi Becali.

Prime speciale pentru jucătorii de la CFR Cluj pentru victoria cu FCSB

CFR Cluj primește vizita celor de la FCSB în Gruia la aproximativ două luni distanță de la ultimul meci direct. Roș-albaștrii s-au impus atunci în etapa a 24-a a sezonului regular din SuperLiga, scor 1-0 pe un teren înghețat. La Cluj-Napoca a nins și înaintea derby-ului din a treia etapă a play-off-ului, însă .

Fără victorie până acum în play-off, campioana României încearcă să spargă gheața împotriva rivalei FCSB, iar pentru ca succesul să prindă contur ardelenii fac tot posibilul. Din informațiile FANATIK, patronul Neluțu Varga a pregătit prime speciale pentru jucători dacă vor obține victoria în Gruia.

Potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de FANATIK, fiecare jucător de la CFR Cluj va încasa 2.000 de euro pentru victoria în derby-ul cu echipa finanțată de Gigi Becali. Este un alt efort financiar făcut de Neluțu Varga, după ce la începutul lunii martie, FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că .

CFR Cluj, fără trei piese de bază la derby-ul cu FCSB

Dan Petrescu va avea trei absențe importante pentru derby-ul cu FCSB. Ciprian Deac, Nana Boateng și Mario Camora sunt accidentați și vor fi indisponibili. Anunțul a fost făcut de Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Va fi o partidă dificilă. Mereu a fost și va fi un meci de urmărit jocul cu FCSB. Avem absențe importante și din păcate nu ne vom putea baza pe anumiți jucători. E semn de întrebare la Deac. Nu joacă Camora, Boateng. Deja vorbim de piese și jucători foarte importanți.

Eu zic ca nu vor juca. Camora nu joaca precis. Boateng are șanse 10-20% și la Deac nu știm. Pot apărea surprize oricând. Face tratament. La noi, când vorbesc de tratament, tratament kineto, înseamnă și pregătire în zona sălii fitness în încercarea de a menține ce ai câștigat până acum.

Dar mai degrabă este nu. Eu am încredere în jucătorii pe care îi avem. Și în cei care îi vor înlocui pe cei nominalizați. Am încredere pentru că am alcătuit un lot echilibrat”, a declarat Balaj, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Dan Petrescu a abordat subiectul arbitrajului înainte de CFR Cluj – FCSB

Delegat de CCA pentru partida din Gruia este Radu Petrescu. Antrenorul lui CFR Cluj nu a avut multe de comentat pe seama „centralului”, ci a mărturisit că o importanță deosebită o vor avea oficialii din camera VAR. „Bursucul” a făcut referire la meciurile campioanei cu Rapid, când a avut un gol anulat la ultima fază, și Universitatea Craiova, când oltenii au înscris, dar ardelenii au acuzat o poziție de ofsaid la Andrei Ivan.

„(n.r. despre delegarea lui Radu Petrescu) Nici nu știam. Ce pot să spun. Sunt convins că au ales un arbitru cu ecuson FIFA și cel mai mult îmi doresc ca la finalul meciului să nu se vorbească despre arbitraj, dar în play-off e greu.

Mereu se găsește cineva să comenteze o fază. Important e cine trage liniile, pentru că în ultimele două meciuri ne-au costat 4 puncte liniile astea”, a declarat Dan Petrescu, la conferința de presă premergătoare derby-ului.