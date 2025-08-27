Prime uriașe la Istanbul Başakşehir! Ce sumă incredibilă primesc jucătorii turci dacă elimină Universitatea Craiova! Exclusiv

Joi seara, Universitatea Craiova primește vizita celor de la Başakşehir, în manșa secundă a dublei din play-off-ul Conference League. Oltenii au câștigat turul cu 2-1, dar turcii vin în Bănie cu gândul la calificare. Mai mult, jucătorilor li s-a promis o primă uriașă în cazul în care reușesc să întoarcă rezultatul.

Turcilor de la Başakşehir li s-au promis 2,5 milioane de euro dacă trec de Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a arătat excelent în tur. Echipa lui Mirel Rădoi a câștigat cu 2-1 și are o șansă uriașă să se califice în faza principală. . Oltenii au luat cu asalt casele de bilete pentru a prinde un loc pe stadion.

Conducerea clubului a vrut să îi motiveze pe jucători, iar, din informațiile FANATIK, prima pentru o eventuală calificare în Conference League este de nu mai puțin de 2,5 milioane de euro.

Mai precis, fiecare jucător de la Istanbul Başakşehir are asigurat un bonus de 100 de mii de euro, dacă formația din Turcia întoarce scorul din tur și trece de Universitatea Craiova în faza play-off-ului. Mihai Rotaru a vorbit despre bugetul uriaș al adversarei: „Başakşehir are un buget imens, a fost campioana Turciei, atunci ne bucurăm pentru victoria asta mare”, a spus patronul oltenilor după victoria din tur.

Ce spune Mirel Rădoi despre Istanbul Başakşehi: „Au o relaxare defensivă care îi costă foarte mult”

Mirel Rădoi speră ca jucătorii să fie montați și să facă un nou meci mare. Istanbul Başakşehir a arătat slăbiciuni în meciul din Turcia, însă și Universitatea Craiova a clacat de câteva ori în acest start de sezon. Totuși, antrenorul oltenilor a declarat în mai multe rânduri că lucrează la mentalul fotbaliștilor.

„Ne-a ieșit planul, în afară de câteva lucruri, dar s-a văzut o echipă bună, cu valori individuale foarte bune. Am reușit să-i anulăm. Ei sunt foarte mobili și foarte dinamici. Ne-am făcut lecțiile în seara asta. Își asumă multe riscuri în situații de unu contra unu și asta au văzut-o băieții în analiza video. Au o relaxare defensivă care îi costă foarte mult”, spunea Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, în urmă cu o săptămână.