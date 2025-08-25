Prime uriașe pentru jucătorii de la FCSB dacă se califică în Europa League. Anunțul făcut de Gigi Becali: „Diferența e mare”

Gigi Becali a dezvăluit ce prime au jucătorii de la FCSB pentru intrarea în Europa League. Latifundiarul din Pipera speră ca banii să îi motiveze pe jucători, care, în campionat, au un start catastrofal.

Ce prime au jucătorii de la FCSB dacă intră în Europa League: „N-am nicio emoție”

Deși Gigi Becali e în continuare optimist. Obiectivul pe termen scurt al echipei este calificarea pe tabloul principal Europa League. Patronul campioanei României a dezvăluit ce prime au fotbaliștii dacă trec de Aberdeen. Returul cu scoțienii din play-off-ul Europa League va avea loc joi, 28 august, de la ora 21:30.

„(n.r. Despre returul cu Aberdeen) De ce să amânăm meciul (n.r. cel cu FC Argeș de duminică seară)? Suntem calificați în Conference, pentru ce să amânăm?

(n.r. sunt mai puțini bani) Ce să fac acum? Noi suntem calificați, n-am nicio emoție. O să fie alta echipa, altfel aleargă, e vorba de bani, iau bani, iau prime, au sute de mii prime la calificare în Europa League.

Diferența e mare la ei. Au prime și de 200.000 de euro la Europa League și 30.000 de euro la Conference”, a declarat Gigi Becali, la

„Să vă intre bine în cap”

După eșecul cu FC Argeș, al treilea la rând suferit de FCSB pe teren propriu în campionat, Printre țintele patronului s-a numărat și Octavian Popescu, care a pierdut ușor un duel la cap cu un adversar înainte de primul gol al piteștenilor.

„Să vă intre bine în cap, asta e concluzia mea și nu știu dacă greșesc. Fotbalul este un sport de bărbăție. Nu ai bărbăție, nu poți să joci fotbal la mare înălțime. Nu ai cum. Sari, mă, la cap! Măcar sari, dacă nu ai forță, cât de cât. Ce să mai…Uite-l și pe Politic. Bă, băiete, am zis că ești fotbalist”, a mai spus Becali.