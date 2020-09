Primele alegeri pierdute de către Traian Băsescu. „Suntem toți mulțumiți: Și Nicușor primar, și PMP peste prag” – Live Update

Europarlamentarul Traian Băsescu, fost primar al Capitalei și fost președinte al României, s-a clasat pe locul 3 în cursa pentru Primăria Generală. Potrivit exit-pollului realizat de CURS – Avangarde, candidatul PMP a obținut 8,6% dintre voturile exprimate de către bucureșteni.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Iată declarațiile lui Traian Băsescu după anunțarea rezultatelor:

-„Suntem cel mai mare partid dintre partidele mici. Îl felicit pe Nicușor Dan. Gabriela Firea speră că spre dimineață se schimbă numărătoarea. Nu, doamnă, aici nu-i ca la Geoană. Ați pierdut! Mergeți acasă la copii sau la trustul lui Voiculescu poate transferați niște bani de la Crescent.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am văzut entuziasmul lui Ludovic. Are 17% în București, să zică bogdaproste că l-a luat sub subusoară Ludovic. N-a avut nici candidat, iar la CGMB a avut 17%. Pe această polarizare, PMP a dovedit că poate trece pragul electoral

-Dumnezeu le-a așezat pe toate să fim toți mulțumiți. Și Nicușor primar, și PMP peste prag. Sper că Nicușor Dan nu va prelua mandatul până nu retrage cele 400 de procese cu Primăria Capitalei.

ADVERTISEMENT

-Pentru PMP este o bună premisă pentru alegerile legislative. M-a impresionat lupta dusă de organizațiile de sector.”

Este prima competiție electorală uninominală pe care Traian Băsescu o pierde, el câștigând până acum două mandate ca primar al Capitalei, în 2000 și 2004, două mandate de șef al statului, în 2004 și 2009.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La acestea se adaugă succesele de la referendumurile inițiate pentru demiterea sa din funcția de președinte, în 2007 și 2012. Ce-i drept, ultimul referendum pentru demiterea sa a fost respins prin boicotul votului de către simpatizanții lui Băsescu.

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a transmis joi că 8 candidaţi de la alegerile locale, printre care și Traian Băsescu, au decizii în instanță în care au fost declarați colaboratori ai Securității.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Procesul în care este implicat liderul PMP a fost câştigat de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității pe fond, iar dosarul se află în curs de soluţionare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

CNSAS susține că Traian Băsescu a semnat note informative sub numele de Petrov pe vremea când căpitan de vas în marina comercială a României.