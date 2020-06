Primele amețitoare pe care le dădea Cristi Borcea dinamoviștilor la meciurile cu Steaua!

Cristi Borcea a vorbit despre primele amețitoare pe care le dădea jucătorilor de la Dinamo în perioada în care era acționar majoritar la clubul din șoseaua „Ștefan cel Mare”.

Fostul șef al „câinilor” a povestit metoda prin care îi făcea pe jucători să dea totul pe teren, înainte de disputarea meciurilor.

Cristi Borcea a aminintit și de perioada în care Dinamo domina fotbalul românesc, mai ales de victoriile în fața rivalilor de la FCSB.

Amintirile lui Cristi Borcea înainte de Dinamo – FCSB

Cristi Borcea și-a adus aminte de momentele de glorie ale lui Dinamo, când el era acționar majoritar și a povestit metodele inedite prin care își motiva jucătorii:

„Am trăit în galerie de mic copil, sunt obișnuit cu astfel de meciuri. În momentul în care echipa intra în cantonament, eram pregătit și stăteam cu ei.

Veneam și cu geanta necesară carburantului… Era o încărcătură deosebită. Eu stăteam mereu cu ei, mergeam și la meciuri de juniori.

Puneam presiune pentru că trebuia să câștigăm fiecare meci. Cei mai mulți bani am luat de la copii promovați de la copii și juniori”.

„Aduceam banii în vestiar ca jucătorii să-i palpeze”

Cristi Borcea a continuat și a povestit cum îi motiva pe jucători: „Pulhac a prins o perioadă de șapte ani în care Steaua nu ne-a bătut…S-au născut copii și au mers la grădiniță, la școală. Apoi, am pierdut șapte meciuri la rând, dar i-am dus la restaurant și le-am dat primă.

Stăteam și eu cu ei la restaurant, însă când era purceaua moartă în coteț nu-i lăsam în oraș”.

„Eu am avut o altă tactică: le aducem banii în vestiar să-i palpeze! Cea mai mare primă de meci am dat-o la Urziceni, când am jucat acolo: trei milioane de dolari pentru toată echipa!”, a mai spus Cristi Borcea pentru prosport.ro.