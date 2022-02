Primele apropieri intime în tabăra Războinicilor de la Survivor România. Alexandra Duli ar fi pus ochii pe doi băieți

Însă Ionuț nu este singurul băiat pe care Alexandra Duli de la Survivor România ar fi pus ochii. După ce a fost nominalizată de majoritatea concurenților, Ana Dobrovie de la Războinici a început să scoată la suprafață cine cu cine s-ar iubi pe insula din Dominicană.

Bomba pe care a aruncat-o blondina în junglă a fost dezamorsată imediat chiar de către cei implicați, cu toate că Alex Delea nu a negat cu totul anumite speculații pe care le-a făcut una din concurentele nominalizate, care riscă să iasă din competiție astăzi.

La bârfele despre cine cu cine s-ar iubi în spatele camerelor de luat vederi ar fi participat mai multe persoane. Ana i-a acuzat pe colegii ei că niciunul nu recunoaște că tot ce spune ea este adevărat.

Alexandra Duli de la Survivor România are inima împărțită între Delea și Ionuț?

Relu Pănescu s-a enervat foarte tare pe colega ei și i-a spus că este falsă și că nu face altceva decât să creeze tensiune inutilă. Războinicul a spus că el nu a alimentat niciun zvon legat de relațiile amoroase dintre concurenți, ci doar a participat la anumite subiecte.

„Lui Duli i-ar place de mine. Și am dormit și noi o noapte afară. Dormisem că eu eram rupt de somn. M-am pus și era și ea și am zis: Hai, vino, aici. Și am luat-o în brațe, că, na, e frig.

După aceea au apărut niște glume cu Ionuț. Hihi, haha, că s-a dus o dată pe plajă Ionuț, s-a dus și Alexandra. Ana a aruncat o scânteie în fân. A zis că tu vrei să stai cu Delea, dar, de fapt, îți place de Ionuț”, a declarat Alexandru Delea, confirmând cu jumătate de gură afirmațiile Anei Dobrovie.

„Nimeni nu și-a asumat, în afară de mine, că voi doi aveți ceva împreună. Acum erau bârfe despre mine… Tu ai făcut bisericuță cu Elena și Alexandra. Se vede o chimie între două persoane. Nu văd o chimie din partea ta, ci manipulare din partea ei”, i-a spus Ana lui .

„Sunteți toți împotriva mea”

Ionuț a reacționat imediat și a spus că pe el nu îl manipulează Duli și nicio altă persoană din Dominicană. I-a închis gura imediat Anei, care apoi a afirmat la testimoniale că toată lumea are ceva personal cu ea pentru că spune adevărul.

„Sunt toți împotriva mea și hai să dăm toți, cu trupa”, a spus Ana în show-ul de la

„Ești cea mai neloială, cea mai de neîncredere. Dacă a vorbit omul cu tine o dată sau de două ori, imediat vii și ai aruncat. Ana, din tot grupul ăsta… Eu nu am creat subiectul. Eu am participat la subiect”, i-a zis Relu Anei.