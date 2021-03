Primele avertismente pentru Constantin Budescu: „Deja are probleme”

Ciprian Panait, fost antrenor și în fotbalul arab, a comentat transferul lui Constantin Budescu la Damac și consideră că fostul căpitan al Astrei Giurgiu deja are probleme în Arabia Saudită.

Tehnicianul explică faptul că Budescu a fost adus la dorința conducerii, nu și a antrenorului, motiv pentru care va fi și mai limitat în pozția pe care o va ocupa în teren.

Constantin Budescu a apucat să joace deja în trei meciuri pentru Damac, dar nu a ieșit cu prea multe lucruri în evidență, nereușind să marcheze și nici să ofere pase decisive.

Constantin Budescu primește primele avertismente

Ciprian Panait a explicat de ce Constantin Budescu va avea probleme în Arabia Saudită, la Damac: „Cred că are probleme acolo. Deja are probleme. Am văzut imagini pe Twitter… el nu a fost opţiunea antrenorului, ci a celor din conducere.

Nu a fost adus la cerinţa antrenorului şi asta e foarte important. Cei din conducere au fost impresionaţi de ce a făcut Budescu la Al Shabab.

Au crezut că va juca la fel, dar atunci era pregătit de Şumudică, un antrenor care ştie foarte bine cum să lucreze cu el. Un antrenor care nu îl cunoaşte pe Budescu îl limitează mult. Nu ştie să îl pună în evidenţă. Din păcate, nu cred că va reuşi acolo”, a declarat Ciprian Panait pentru LookSport.

De ce a refuzat Budescu transferul la FCSB

Constantin Budescu a recunoscut că a fost aproape de a ajunge la FCSB, însă au existat câteva impedimente în mutarea sa la formația lui Toni Petrea: „Am discutat să merg la FCSB, dar a fost mult mai ușor să merg afară, să joc imediat. Aș fi așteptat două luni de zile să joc.

FCSB a fost o variantă înainte de a veni aici, dar cred că a fost mai ok pentru mine să vin la Damac. Niciodată nu am vrut eu să plec. De fiecare dată a existat o situație și a trebuit oarecum să plec”.

„La Astra era o situație delicată, aveam multe luni restante la salariu. Probabil cei de la Astra nu ar mai fi putut să îmi plătească acele restanțe financiare”, a explicat Budescu la TV DigiSport.

