Primele contre între patronii Rapidului și Adi Mutu: ”Trebuia să producem mai mult fotbal!”

Giuleștenii aveau șansa de a trece pe primul loc în clasamentul SuperLigii, în cazul unui rezultat pozitiv la Ploiești, însă Petrolul le-a încurcat socotelile. și au produs primul moment mai tensionat între patronii Rapidului și antrenorul Adi Mutu.

Victor Angelescu, mesaj cu iz de reproș la adresa lui Adrian Mutu

Jocul Rapidului nu este unul spectaculos, dar rezultatele au fost peste statutul giuleștenilor, de club în reorganizare, după perioada tulbure care a dus chiar la falimentul vechii structuri sportive.

Din sezonul trecut vișiniii au revenit în primul eșalon și, în ciuda faptului că se bazează pe mulți jucători care se apropie de momentul retragerii, au dat senzația că impulsionați de entuziasmul suporterilor ar putea emite pretenții la play-off-ul campionatului.

În acest început de sezon, exceptând înfrângerea din runda inaugurală 0-1 pe terenul campioanei CFR Cluj, echipa lui Adrian Mutu a arătat că știe să gestioneze meciurile indiferent de numele adversarului.

Victoriile cu FCSB 2-0, pe Arena Națională, și cu Universitatea Craiova 1-0 în Bănie, erau argumente solide ale tehnicianului, că echipa din Giulești poate mai mult decât a arătat în campionatul trecut.

La Ploiești, lucrurile nu au mai stat așa cum s-ar fi așteptat și fanii, și finanțatorii Rapidului. Petrolul s-a impus cu 1-0 și de patronii din Giulești. Aceștia au fost impresionați de atmosfera din tribune și mai puțin de ce a arătat echipa lor.

”Atmosfera foarte frumoasă, dar s-a jucat puțin fotbal. Atmosfera a fost senzațională și cred că ăsta e un lucru bun. Nu am făcut un meci bun, asta este clar. Am avut ocazii, am dominat, dar nu am reușit să înscriem.

Noi trebuia să jucăm mult mai bine. Am avut ocazii, câteva, dar zic că puține. Trebuia să producem mai mult fotbal și noi”, a spus Victor Angelescu, la .

Obiectivul Rapid-ului nu se schimbă

Finanțatorii echipei din Giulești sunt conștienți că entuziasmul publicului și declarațiile optimiste ale jucătorilor nu o vor ajuta pe Rapid să câștige un nou titlu de campioană.

Cu toate acestea, Victor Angelescu a reiterat obiectivele îndrăznețe ale feroviarilor pentru acest sezon. Anul viitor clubul aniversează 100 de ani de existență.

”Ne gândim la play-off, vrem neapărat să intrăm acolo. Nu cred că avem șanse reale la titlu. Putem intra în play-off și să ne batem la un loc de cupe europene, o clasare pe 3-4 și câștigarea Cupei. Eu cred că tot cele 3 (n.r. – CFR, FCSB și CSU Craiova) se vor bate la titlu”, a mai spus Angelescu, pentru sursa citată.