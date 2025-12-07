News

Primele date despre exit-poll-uri: o candidată câștigă voturile tinerilor. Ce concluzii a tras sociologul Marius Pieleanu

Marius Pieleanu oferă câteva detalii cu privire la primele date apărute în exit-poll-ul Avangarde. Ce concluzii a tras sociologul și ce spune despre o candidată
Codrina Menţel
07.12.2025 | 14:24
Primele date despre exit-poll-uri: o candidată câștigă voturile tinerilor. Ce concluzii a tras sociologul Marius Pieleanu
Primele date despre exit-poll-uri: o candidată câștigă voturile tinerilor. Ce concluzii a tras sociologul Marius Pieleanu. Foto: hepta.ro/ freepik.com/ colaj Fanatik
Sociologul Marius Pieleanu a dat câteva detalii despre primele cifre ale sondajelor colectate de Avangarde. Acesta a afirmat că există o „candidată relativ tânără” care pare a fi preferata tinerilor. În același timp, el susține că bătălia este strânsa pentru primul loc.

Primele date despre exit-poll-uri

Marius Pieleanu, șeful Avangarde, vine cu primele concluzii în ceea ce privește exit-poll-ul alegerilor de la Primăria Capitalei. În urma voturilor strânse din prima parte a zilei, sociologul susține că a tras câteva concluzii în legătură cu modul în care bucureștenii au votat. A susținut și el ideea ca prezența la vot este una mică.

„Așa cum analizele CURS și Avangarde au arătat în ultima perioadă, participarea la vot este mică, așa cum noi am anticipat, spre deosebire de alte case de sondare care dădeau o prezență mare la vot”, a declarat Pieleanu pentru antena3.ro.

Ulterior, acesta a afirmat că primele măsurători din cadrul casei de sondare Avangarde arată că, „deși există „o stafie care bântuie România”, rezultatele votului de până acum nu confirmă că și Bucureștiul a fost contaminat de această ideologie”.

„Ceea ce se desprinde în urma primei măsurări estimative, repet, pentru că noi nu numărăm voturi, sunt trei concluzii. Prima concluzie este că, aşa cum spuneau Karl Marx şi Friedrich Engels: Deşi o stafie bântuie România, am adaptat cumva, acea stafie care bântuie România nu se confirmă încă la Bucureşti. Fiecare înţelege ce vrea”, a mai spus sociologul.

O candidată câștigă votul tinerilor

În acest context, sociologul Marius Pieleanu susține că există o candidată care a câștigat votul tinerilor, în timp ce se bătălia pentru primul loc este aprigă.

„O candidată relativ tânără tinde să își aloce voturile majorității tinerilor din București și capitalizează. Este o luptă aprigă între candidaţii de dreapta pentru o poziţionare cât mai aproape de primul loc. Ca și concluzie a concluziilor, se pare că până în acest moment voturile bucureștenilor se alocă conform teoriei alegerilor raționale”, a declarat Marius Pieleanu.

