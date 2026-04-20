Primele decizii luate de Gică Hagi, prezentat oficial la naționala României: „Astea sunt criteriile de selecție”

Gică Hagi este noul selecționer al echipei naționale! „Regele” revine la cârma primei reprezentative după 25 de ani. Luni, pe 20 aprilie, a fost prezentat la sediul FRF și a declarat că este o mare mândrie să conducă tricolorii. Acesta a precizat că are mare încredere în jucătorii săi. Acesta vrea să vadă atitudine din partea viitorilor săi elevi.

Gică Hagi este noul selecționer al naționalei României. Primele declarații

Naționala României a ratat o nouă prezență la Campionatul Mondial. Cu Mircea Lucescu pe bancă, tricolorii au fost învinși de Turcia. Din nefericire, la doar câteva zile după duelul de la Istanbul, Il Luce s-a stins din viață, iar alegerea FRF pentru postul de selecționer a fost Gică Hagi.

În ultimii ani, Gheorghe Hagi a reușit lucruri impresionante la Ovidiu , iar acum vine la naționala României cu obiectivul de a crea o generație competitivă, care să se poată lupta pentru calificarea la turneele finale.

Gică Hagi, obiectiv uriaș la națională! Mesaj direct pentru jucători: „Vreau atitudine!”

. „Regele” a fost prezentat în funcția de selecționer și a oferit o serie de declarații interesante. Acesta spune că vrea să vadă dedicare din partea jucătorilor, în care are încredere totală.

„O onoare, o mare responsabilitate să reprezint încă o dată România, așa cum am făcut-o ca jucător, sper să o fac și ca antrenor. Tot ce contează este să performezi, să ai succes. Pentru acest lucru aș vrea să prezint viziunea mea și tot ce știu despre fotbal, unde avem 4-5 puncte. Îmi place să câștig, să am victorii cât mai multe, lucru care te face fericit. Sper să îi facem mulțumiți pe suporteri prin succes, performanțe foarte mari. Sperăm să realizăm în această perioadă cât am eu contract.

Legat de filosofia mea, de cum văd eu lucrurile, jucătorii trebuie să știe să atace și să se apere după principiile de bază: posesie și presiune. Dacă ai jucători care fac asta, o să ai o echipă care știe să atace și să se apere. La sisteme, din punctul meu de vedere, ați văzut, mă știți, îmi plac și cele cu 3, și cele cu 4 fundași. Vom fi dinamici din acest punct de vedere. Ofensiv vom încerca să fim noi, să atacăm, iar în apărare ne pliem pe adversar.

Selecția face diferența. Așa cred eu că criteriile de selecție sunt principalele. Cele două: primul, din punctul meu de vedere, ca jucătorii să aibă experiență internațională, la seniori și juniori, să aibă meciuri, experiență, pentru că ne luptăm cu cei mai buni. Trebuie să avem jucători din cupele europene. Criteriul doi, cei mai buni din România”, au fost primele cuvinte ale lui Gică Hagi din postura de selecționer al naționalei României.