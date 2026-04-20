Primele decizii luate de Gică Hagi, prezentat oficial la naționala României: „Astea sunt criteriile de selecție”

Gică Hagi este noul selecționer al României! „Regele” a prezentat strategia, criteriile de selecție și obiectivul său la reprezentativa de seniori. Primele declarații.
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu, Cristi Coste
20.04.2026 | 13:51
Primele decizii luate de Gica Hagi prezentat oficial la nationala Romaniei Astea sunt criteriile de selectie
Gică Hagi este noul selecționer al naționalei României. Primele declarații
Gică Hagi este noul selecționer al echipei naționale! „Regele” revine la cârma primei reprezentative după 25 de ani. Luni, pe 20 aprilie, a fost prezentat la sediul FRF și a declarat că este o mare mândrie să conducă tricolorii. Acesta a precizat că are mare încredere în jucătorii săi. Acesta vrea să vadă atitudine din partea viitorilor săi elevi.

Gică Hagi este noul selecționer al naționalei României. Primele declarații

Naționala României a ratat o nouă prezență la Campionatul Mondial. Cu Mircea Lucescu pe bancă, tricolorii au fost învinși de Turcia. Din nefericire, la doar câteva zile după duelul de la Istanbul, Il Luce s-a stins din viață, iar alegerea FRF pentru postul de selecționer a fost Gică Hagi.

În ultimii ani, Gheorghe Hagi a reușit lucruri impresionante la Ovidiu. A câștigat două campionate, unul cu Farul și altul cu Viitorul, iar acum vine la naționala României cu obiectivul de a crea o generație competitivă, care să se poată lupta pentru calificarea la turneele finale.

Gică Hagi, obiectiv uriaș la națională! Mesaj direct pentru jucători: „Vreau atitudine!”

Luni, pe 20 aprilie, a fost prezent alături de Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță la o conferință de presă. „Regele” a fost prezentat în funcția de selecționer și a oferit o serie de declarații interesante. Acesta spune că vrea să vadă dedicare din partea jucătorilor, în care are încredere totală.

Una dintre cele mai bogate țări europene mai are rezerve de combustibil doar...
Digi24.ro
Una dintre cele mai bogate țări europene mai are rezerve de combustibil doar pentru 20 de zile

„O onoare, o mare responsabilitate să reprezint încă o dată România, așa cum am făcut-o ca jucător, sper să o fac și ca antrenor. Tot ce contează este să performezi, să ai succes. Pentru acest lucru aș vrea să prezint viziunea mea și tot ce știu despre fotbal, unde avem 4-5 puncte. Îmi place să câștig, să am victorii cât mai multe, lucru care te face fericit. Sper să îi facem mulțumiți pe suporteri prin succes, performanțe foarte mari. Sperăm să realizăm în această perioadă cât am eu contract.

ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin a spus
Digisport.ro
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin a spus "DA"

Legat de filosofia mea, de cum văd eu lucrurile, jucătorii trebuie să știe să atace și să se apere după principiile de bază: posesie și presiune. Dacă ai jucători care fac asta, o să ai o echipă care știe să atace și să se apere. La sisteme, din punctul meu de vedere, ați văzut, mă știți, îmi plac și cele cu 3, și cele cu 4 fundași. Vom fi dinamici din acest punct de vedere. Ofensiv vom încerca să fim noi, să atacăm, iar în apărare ne pliem pe adversar.

Selecția face diferența. Așa cred eu că criteriile de selecție sunt principalele. Cele două: primul, din punctul meu de vedere, ca jucătorii să aibă experiență internațională, la seniori și juniori, să aibă meciuri, experiență, pentru că ne luptăm cu cei mai buni. Trebuie să avem jucători din cupele europene. Criteriul doi, cei mai buni din România”, au fost primele cuvinte ale lui Gică Hagi din postura de selecționer al naționalei României.

Care este obiectivul principal pe care Hagi îl are la națională. E obligatoriu...
Fanatik
Care este obiectivul principal pe care Hagi îl are la națională. E obligatoriu să facă asta
Ce condiție a pus Gică Hagi ca să vină la națională. Asta le-a...
Fanatik
Ce condiție a pus Gică Hagi ca să vină la națională. Asta le-a cerut șefilor de la Federație: „Mentalitate de învingător, calitatea numărul 1”
Conferință Hagi la națională! Veste mare pentru jucătorii tineri. Ce a anunțat noul...
Fanatik
Conferință Hagi la națională! Veste mare pentru jucătorii tineri. Ce a anunțat noul selecționer al României: „Poate descopăr și eu pe cineva, cum m-a descoperit Mircea Lucescu pe mine”
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Fotbalistul dorit de Gigi Becali este OUT de la echipă: 'Va mai aştepta...
iamsport.ro
Fotbalistul dorit de Gigi Becali este OUT de la echipă: 'Va mai aştepta până va primi din nou şanse'
