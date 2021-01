Primele declarații ale Claudiei Pătrășcanu despre relația de iubire a lui Gabi Bădălău: „Nu Bianca Drăgușanu ne-a despărțit”

Relația lui Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu devine din ce în ce mai serioasă, iar FANATIK vine cu dezvăluiri de ultimă oră despre cel mai nou cuplu din showbiz, nunta pe care o pregătesc, dar și mărturiile Claudiei Pătrășcanu cu privire la idila tatăl copiilor ei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău vor să facă nuntă mare după ce afaceristul divorțează

Dragostea dintre divă și omul de afaceri se conturează pe zi ce trece tot mai mult, lâsând cu gura căscată apropiații ambelor părți. Nimeni nu se aștepta ca Bianca Drăgușanu să se îndrăgostească de Bădălău, despre care spune în stânga și în dreapta că este bărbatul de care avea nevoie în viața ei. Mai mult, FANATIK a aflat din surse sigure că blonda își face planuri să ajungă în fața altarului cu afaceristul imediat după ce acesta va obține divorțul de la Claudia Pătrășcanu.

În escapada din Maldive, Gabi Bădălău a cerut-o de soție pe Bianca Drăgușanu și le-a spus tuturor că are planuri mari de căsătorie cu fosta prezentatoare de la Kanal D.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, încă soția omului de afaceri, Claudia Pătrășcanu a avut o reacție uimitoare în ceea ce îi priveștte pe cei doi îndrăgostiți. Artista se bucură, pe de-o parte, că soțul ei și-a găsit pe cineva și își dorește o relație stabilă, asumată, ba chiar speră să se confirme faptul că vrea să se recăsătorească, scăpând astfel mai repede de mariajul din care vrea să iasă de ceva timp.

Claudia Pătrășcanu speră să divorțeze cât mai repede

„Sper ca fata asta să-i bage mințile în cap, să îl facă să înțeleagă că nimeni nu are nimic cu el, că vreau doar să-mi cresc copii liniștită. Nu o cunosc pe Bianca Drăgușanu, nu am vorbit niciodată, am văzut-o doar șa tv. Le doresc tot binele din lume și chiar să fie fericiți. Eu vreau să divorțez cât mai repede ca ei să facă ce doresc mai departe fericiți. Nu Bianca Drăgușanu m-a despărțit de Gabi, au fost alte probleme”, sunt mărturiile Claudiei Pătrășcanu către o prietenă apropiată.

ADVERTISEMENT

Spusele cântăreței confirmă și declarațiile Biancăi Drăgușanu, care a dezvăluit pentru FANATIK că nu ea este cea care a adus problemele de familie în viața lui Gabi Bădălău. Acesta este în scandal cu fosta parteneră de viață de aproape doi ani și jumătate, iar de un an se ceartă prin tribunal cu privire la custodia celor doi copii pe care îi au împreună. Ambii aducând acuzații grave unul despre celălalt.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Eu nu am destrăbălat familii, cu atât mai mult pe a lui Gabi. Ei sunt în divorț de aproape doi ani. Eu nu am treabă cu familia și copiii lor. Eu sunt o femeie singură și independentă.

El este un bărbat singur și independent. Dacă el și fosta soție au probleme este fix problema lor, nu știu de ce mă bagă pe mine în discuția lor? Că nu-și vede copiii din cauza mea? De unde aberațiile astea, pentru că sunt efectiv aberații, eu nu m-am băgat în așa ceva”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Escapada dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, dezvăluită de FANATIK exclusiv

Bianca Drăgușanu a petrecut clipe de vis în Dubai cu Gabi Bădălău, care i-a ținut companie și de sărbători, la munte. După aceste clipe memorabile, cei doi s-au dus în Maldive, iar fiul senatorului PSD Niculae Bădălău a plătit zeci de mii de euro ca să-i intre în grații divei.

FANATIK a publicat în exclusivitate imaginile cu vedeta la restaurant împreună cu Gabi Bădălău, care o copleșea cu sărutări și atenții.