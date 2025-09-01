Primele declarații ale lui Adrian Mazilu după ce a semnat pe 4 ani cu Dinamo: „Îmi place presiunea, o să dau cel mai bun randament”

Transferul lui Adrian Mazilu (19 ani) la Dinamo a fost oficializat duminică, iar „ . Mazilu a oferit primele declarații din postura de jucător al lui Dinamo.

Ce a declarat Adrian Mazilu după transferul la Dinamo

Noul fotbalist al lui Dinamo vine după o perioadă dificilă, în care a evoluat foarte puțin, parcursul său din străinătate fiind afectat de mai multe accidentări. „Pot spune că am simțit o presiune (n.r. după transferul la Brighton), aici nu am avut atât de multă experiență, am reușit să demonstrez într-un singur sezon și am plecat. Sută la sută au văzut ceva în mine și m-a bucurat acest fapt. Acest an a fost o lecție învățată, am învățat foarte multe din această experiență, cred că aici o să îmi fie puțin mai ușor, pentru că sunt acasă.

Sunt mulțumit pentru că m-a dorit acest club, simt că sunt bine primit, simt că sunt iubit. (n.r. suma plătită de Dinamo în schimbul tău reprezintă o presiune în plus?) Iau lucrurile așa cum vin, pot spune că îmi place presiunea, cred că am făcut față la presiune când am câștigat campionatul, a fost un an extraordinar”, a declarat Adrian Mazilu pentru .

Cum l-a convins Zeljko Kopic pe Adrian Mazilu să semneze cu Dinamo

Fostul fotbalist al Farului a dezvăluit că discuția cu antrenorul Zeljko Kopic a jucat un rol important în decizia sa de a semna cu Dinamo, iar acesta a vorbit și despre obiectivele pe care și le propune în primul său sezon la echipă. „De când am vorbit prima dată cu el la telefon mi s-a părut un om extraordinar, a avut încredere în mine.

Când am auzit aceste cuvinte din partea lui, ce calități mi-a spus că am, am spus da, vin aici. (n.r. care sunt obiectivele tale?) Cred că o să dau cel mai bun randament, o să îmi ajut echipa de fiecare dată când are nevoie. O să încep să muncesc pentru un loc de titular, pentru că am trecut printr-o perioadă în care n-am avut foarte multe minute, va fi destul de greu. Cel mai confortabil mă simt în banda dreaptă, acolo am jucat de când am fost mic, acolo m-am descoperit pe mine, acolo am lucrat cel mai mult. Aș prefera pe dreapta, dar pot să joc ambele posturi de ‘winger’ ”, a afirmat Adrian Mazilu.

Adrian Mazilu a vorbit despre revenirea pe gazon

, iar fotbalistul a confirmat la rândul său acest aspect. „Trebuie să mă văd cu preparatorii, să vadă exact cum sunt, eu sunt de părere că trebuie să o iau treptat, pas cu pas.

Nu pot să spun acum în cât timp voi putea să joc, dar clubul, dacă va avea timp cu mine, pot reuși să fac performanța de care are nevoie”, a declarat Adrian Mazilu. Internaționalul de tineret a vorbit și despre calitățile care l-au propulsat în fotbalul mare: „Pot spune că aceste calități sunt native, este un talent pur, dar fără muncă nu reușești să faci față în străinătate. Am reușit să mă întorc acasă, trebuie să o iau din nou pas cu pas, să îmi revin, iar în viitor, cu rezultate bune, cred că va veni din nou această oportunitate pentru mine, de a lua contact cu fotbalul mare”.