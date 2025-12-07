News

Primele declarații ale lui Ciprian Ciucu după publicarea exit poll-ului. Candidatul PNL a fost votat masiv în Sectorul 6: „Avem mult de muncă”

Ciprian Ciucu a făcut primele declarații după închiderea urnelor de vot și publicarea primelor exit poll-uri. Candidatul PNL a primit cele mai multe voturi de la locuitorii Sectorului 6
Raluca Alexe
07.12.2025 | 21:05
Primele declaratii ale lui Ciprian Ciucu dupa publicarea exit pollului Candidatul PNL a fost votat masiv in Sectorul 6 Avem mult de munca
Ciprian Ciucu a făcut primele declarații după primele exit poll-uri / sursa: colaj Fanatik, Hepta
ADVERTISEMENT

Primarul Ciprian Ciucu, cel care păstorește Sectorul 6 de mai mulți ani, face primele declarații după încheierea procesului electoral pentru Primăria Capitalei și publicarea primelor exit poll-uri.

Primele declarații ale lui Ciprian Ciucu după publicarea primelor exit poll-uri

„Am vrut să dau un mesaj de unitate. O să avem mult de muncă la Primăria Municipiului București, o să avem multe proiecte de trecut și așa cum am spus și în această campanie, vreau să fac din București proiectul vieții mele și asta nu pe termen scurt, ci pe termen lung. A fost o campanie grea, o campanie în care m-am concentrat să transmit mesaje pozitive despre viziunea și proiectele mele pentru bucureșteni și cred că asta a fost cheia succesului”, a declarat Ciprian Ciucu după publicarea primelor exit poll-urilor.

ADVERTISEMENT

El a făcut apel către persoanele din secțiile de votare să aibă grijă atât la numărarea voturilor, cât mai ales la buletinele de vot și la ștampile, existând probleme cu imprimarea tușului pe verso și, implicit, apariția în căsuța candidatului de pe acel loc.

„Fac un apel pentru cei din secții, să fie foarte atenți, mai ales la ștampile și sper să nu avem probleme din acest motiv. Vreau să îi mulțumesc domnului președinte Ilie Bolojan, i-am promis că nu o să îl fac de râs și că o să duc o campanie demnă. Suntem la început de drum, sunt emoționat, îmi găsesc cu greu cuvintele. Acum sunt mult mai bine pregătit decât acum 5-6 ani când îmi doream să devin primar al Bucureștiului”, a mai spus primarul Sectorului 6 și, preliminar, noul primar al Capitalei.

ADVERTISEMENT
O crimă care pune gaz pe foc în procesul de mobilizare din Ucraina,...
Digi24.ro
O crimă care pune gaz pe foc în procesul de mobilizare din Ucraina, în criză de soldați. „Sunt incredibil de ruşinată”

„Visul meu se întâmplă, îl trăiesc și le mulțumesc bucureștenilor că au avut încredere în mine și că m-au votat. Tot ce s-a spus negativ în această campanie va fi demontat prin conduita mea ca primar al Bucureștiului. Voi munci foarte mult pentru bucureșteni în acești doi ani și jumătate, poate chiar trei”, a mai declarat Ciprian Ciucu, candidatul care, potrivit exit poll-urilor, a câștigat Primăria Capitalei.

ADVERTISEMENT
Pe ce loc a încheiat România la CM de handbal, după ce ”a...
Digisport.ro
Pe ce loc a încheiat România la CM de handbal, după ce ”a zdrobit” Elveția
Cătălin Drulă, după scorul modest de la alegerile pentru Primăria Capitalei: ”Ciprian Ciucu...
Fanatik
Cătălin Drulă, după scorul modest de la alegerile pentru Primăria Capitalei: ”Ciprian Ciucu ne va avea pe noi, cei din USR, ca parteneri”
Daniel Băluță, prima reacție după ce a pierdut alegerile pentru Primăria Capitalei: „Rezultatul...
Fanatik
Daniel Băluță, prima reacție după ce a pierdut alegerile pentru Primăria Capitalei: „Rezultatul Exit Poll-ului este neconcludent”
Prezența la vot București 2025: cifre oficiale BEC, pe sectoare. Exit Poll și...
Fanatik
Prezența la vot București 2025: cifre oficiale BEC, pe sectoare. Exit Poll și primele rezultate provizorii
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case,...
iamsport.ro
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case, averi, tot! Nu mai aveam nimic'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!