Primele declarații ale lui Ciprian Ciucu după publicarea exit poll-ului. Candidatul PNL a fost votat masiv în Sectorul 6: „Avem mult de muncă”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Primele declarații ale lui Ciprian Ciucu după publicarea primelor exit poll-uri

Primarul Ciprian Ciucu, cel care păstorește Sectorul 6 de mai mulți ani, face primele declarații după încheierea procesului electoral pentru Primăria Capitalei și publicarea primelor exit poll-uri.

„Am vrut să dau un mesaj de unitate. O să avem mult de muncă la Primăria Municipiului București, o să avem multe proiecte de trecut și așa cum am spus și în această campanie, vreau să fac din București proiectul vieții mele și asta nu pe termen scurt, ci pe termen lung. A fost o campanie grea, o campanie în care m-am concentrat să transmit mesaje pozitive despre viziunea și proiectele mele pentru bucureșteni și cred că asta a fost cheia succesului”, a declarat Ciprian Ciucu după publicarea primelor exit poll-urilor.

El a făcut apel către să aibă grijă atât la numărarea voturilor, cât mai ales la buletinele de vot și la ștampile, existând probleme cu imprimarea tușului pe verso și, implicit, apariția în căsuța candidatului de pe acel loc.

„Fac un apel pentru cei din secții, să fie foarte atenți, mai ales la ștampile și sper să nu avem probleme din acest motiv. Vreau să îi mulțumesc domnului președinte Ilie Bolojan, i-am promis că nu o să îl fac de râs și că o să duc o campanie demnă. Suntem la început de drum, sunt emoționat, îmi găsesc cu greu cuvintele. Acum sunt mult mai bine pregătit decât acum 5-6 ani când îmi doream să devin primar al Bucureștiului”, a mai spus .

„Visul meu se întâmplă, îl trăiesc și le mulțumesc bucureștenilor că au avut încredere în mine și că m-au votat. Tot ce s-a spus negativ în această campanie va fi demontat prin conduita mea ca primar al Bucureștiului. Voi munci foarte mult pentru bucureșteni în acești doi ani și jumătate, poate chiar trei”, a mai declarat Ciprian Ciucu, candidatul care, potrivit exit poll-urilor, a câștigat Primăria Capitalei.