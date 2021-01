Primele declarații ale lui Dan Petrescu la Kayserispor: „Iubesc riscul! Salvarea ar fi un succes”

Fostul antrenor al campioanei CFR Cluj, Dan Petrescu, a preluat-o pe Kayserispor și are misiunea de a-o salva pe turci de la retrogradare. „Bursucul” a anunțat că este conștient de riscul la care se expune.

După ce Marius Șumudică a plecat de la Gaziantep, Dan Petrescu a devenit singurul antrenor român din Superliga turcă și trebuie să salveze de la retrogradare o trupă aflată în mare criză. Kayserispor este pe poziție retrogradabilă.

Antrenorul nu va fi singurul român de la club. Pentru Kayserispor evoluează Silviu Lung Jr., Cristi Săpunaru și Denis Alibec. Fostul vârf al FCSB și Astrei a ratat un penalty în ultima etapă.

Primele declarații ale lui Dan Petrescu la Kayserispor: „Este foarte riscant, dar iubesc riscul”

Dan Petrescu și-a îndeplinit visul și va lucra, în sfârșit, cu Denis Alibec. Nu la CFR Cluj, așa cum ar fi vrut „Bursucul” și oficialii campioanei în vară, ci la Kayserispor. Formația din Turcia a decis să schimbe antrenorul în tentativa de a se salva de la retrogradare.

Ales a fost Dan Petrescu, tehnician ce a reușit să câștige ultimele trei ediții ale Ligii 1, dar care a fost îndepărtat de pe banca echipei din Gruia după ce nu s-a mai înțeles cu cei din conducere.

Dan Petrescu a anunțat că este încântat să aibă ocazia de a îndrepta o situație atât de critică, precum cea de la Kayserispor. „Bursucul” preia o echipă clasată pe loc retrogradabil, dar care vine după două victorii consecutive cu 1-0.

„Sunt foarte încântat și bucuros să văd atât de mulți reprezentanți ai presei la această conferință. Am vrut o provocare, o misiune dificilă. Așa că sunt foarte bucuros să fiu aici. Niciodată nu am fost primit la fel de frumos ca aici. Țineți cont că am jucat fotbal timp de 20 de ani și am lucrat în multe țări. Echipa este în pericol, e un mare risc, dar iubesc riscul!

Cei cărora nu le place riscul, nu au cum să aibă succes. Sigur că nu este ușor să lucrezi la o echipă care se află în zona retrogradării. Dar dacă reușim să terminăm pe un loc bun, va fi un succes. Îmi place să îmi asum astfel de provocări.

Niciodată nu am făcut promisiuni atunci când am preluat o echipă, însă tot ce pot garanta este că voi munci din greu. Este foarte important să adunăm puncte, în acest moment. Mi-a plăcut spiritul pe care l-am observat la ultimele partide.

Liga Turciei este o ligă dificilă, însă cred că ne vom putea salva și fără prea multe transferuri. Scopul este să scăpăm de retrogradare, iar la anul vom vedea ce se va întâmpla, vrem să ducem clubul în top, avem obiective înalte ”, a spus Dan Petrescu la conferința de prezentare la noua sa echipă, conform Deniz Postasi.

Dan Petrescu ar fi putut debuta pe banca fostei sale echipe chiar împotriva lui Marius Șumudică! Kayserispor va evolua pe terenul lui Gaziantep în data de 16 ianuarie. Dar Șumudică a fost îndepărtat de Gaziantep, astfel că românii lui Kayserispor vor da piept doar cu Alin Toșca și Alex Maxim.