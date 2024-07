Primele declarații ale lui Kristof Lajos, după ce a ieșit de la audieri în dosarul în care este acuzat de viol

Audierile continuă în cazul lui Kristof Lajos. Anchetatorii investighează cazul „antrenorului de genii” care a fost prins în flagrant în timp ce viola un băiat de 14 ani.

Declarațiile acestuia la ieșirea de la audieri

Anchetatorii l-au audiat ore în șir pe , supranumit și „antrenorul de genii”. În vârstă de 39 de ani, acesta a fost prins în flagrant în timp ce întreținea relații sexuale cu un băiat de 14 ani, într-un apartament din Sectorul 4.

Violatorul era deja filat de către polițiștii Direcției Operațiuni Sociale. După ce a ieșit de la audieri, reporterii au insistat să obțină câteva cuvinte de la Kristof Lajos.

„Nu eu stabilesc vinovăția. Doar instanța poate decide”, a declarat acesta după ce a ieșit de la audieri. Potrivit primelor informații, victima a fost ademenită cu bani și alte bunuri materiale.

Ce a comentat Maia Morgenstern în legătură cu acest eveniment

Maia Morgenstern a reacționat pe pagina sa de Facebook, după ce a văzut că . De asemenea, a distribuit și câteva linkuri către știri despre acesta.

„Nu știu care este adevărul. Nu vreau să răspândesc știri false. Dar mi-e rău. Mi-e rău fizic. Nu e prima dată. Nu e prima dată când bune mele intenții, dorința de a ajuta, solidaritatea, empatia, gândul bun..sunt pur și simplu terfelite, aruncate la gunoi. Mi-e rău”, a scris actrița pe Facebook.

În comentariile acestei postări se regăsește și comentariul Oanei Popa, project manager la Asociația de Dezvoltare Personală Grigore Popa, în care era implicat și Kristof Lajos.

„Suntem șocați și noi, echipa noastră. Deși, mi-ați atras atenția asupra lui, mai demult, că nu-i ok cum procedează în relația cu instituțiile care-l ajută și după ce mi-ați povestit cum v-a dezamăgit, am fost mai atentă și am văzut și eu niște nereguli și mai grave. Mai ales ca am copii care vin la noi la spectacol, si fac teatru la el in trupă.

Am atras atenția și părinților acestor copii. Ceva îi ținea acolo. Nu-mi dau seama ce. Are un stil fascinant de a-i vrăji pe copii, iar copiii din spectru autist răspundeau la absolut toate exercițiile și rolurile, exemplar. Iar părinții erau și mai fascinați de el, vă dați seama. Degeaba trăgeam eu semnale de alarmă”, a răspuns aceasta la postarea Maiei Morgenstern.