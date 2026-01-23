Primele declarații ale lui Olimpiu Moruțan în calitate de jucător al Rapidului: „Vreau să arăt tuturor că nu sunt la sfârșit de carieră!”. Video

ADVERTISEMENT

Olimpiu Moruțan este oficial noul jucător al Rapidului. Tânărul mijlocaș român a oferit primele declarații după prezentarea sa în calitate de fotbalist al echipei din Giulești. Cu ce gânduri a venit și ce le-a transmis suporterilor.

Olimpiu Moruțan nu se aștepta să fie căutat de Rapid

Rapid nu s-a lăsat mai prejos în acest mercato de iarnă. Costel Gâlcă a cerut conducerii transferuri, iar antrenorul care a menținut echipa bucureșteană pe podium în acest sezon a fost răsplătit.

Fotbalistul în vârstă de 26 de ani a recunoscut că nu se aștepta la oferta primită, însă a fost bucuros să o accepte odată ce a discutat cu Victor Angelescu.

„Am așteptat acest moment 2 săptămâni, chiar sunt fericit că sunt aici acum. A fost o perioadă lungă când am stat și m-am gândit la oferta Rapidului. Am simțit din prima un semn foarte bun și mi-am dorit să vin aici.

Am fost surprins că sunt dorit de Rapid, nu mă așteptam la această ofertă. Când am auzit eram fericit, chiar mă bucurase această ofertă. Mi-am dorit să am stabilitate în primul rând. Am vorbit la telefon cu domnul Angelescu săptămânile acestea. Mi-a explicat despre proiectul de la Rapid și am rămas surprins, mi-am dorit să continuăm negocierile”.

Jucătorul, care, a făcut deja primul contact cu noul grup din care va face parte. El a subliniat că simte unitate și sprijin de întrajutorare.

„De când am ajuns în România nu am stat o secundă. Mă bucur că au ieșit analizele foarte bine și sunt pregătit de joc. Am mers la baza sportivă, m-am întâlnit cu colegii, am vorbit cu domnul antrenor. Am văzut un grup unit, niște jucători care se susțin și sperăm că putem face performanță în acest an. Mă cunosc cu mai mulți jucători de la naționala de tineret, cu Manea, cu Ciobotariu”.

Mesajul lui Olimpiu Moruțan pentru fani

Pe final, Olimpiu Moruțan a ținut să transmită și un mesaj pentru toți cei care îl apreciază, dar mai ales pentru suporterii Rapidului. Fotbalistul are ambiții mari și promite să se pună total în slujba echipei.

„Vreau să arăt tuturor că nu sunt un jucător la sfârșit de carieră. Vreau să îmi recapăt forma de altădată și vreau să muncesc pentru acest club. Când eram în țară eram foarte tânăr, dar după câțiva ani de străinătate te maturizezi și gândești altfel. Cea mai grea perioadă a fost accidentarea.

Am avut multe mesaje din partea fanilor și mi-au urat bun venit, deși eu nu semnasem încă. Mă bucur să îi văd că mă susțin. Îmi doresc să înscriu, să dau pase de gol, dar sunt mai mult un jucător de echipă și nu o să încep să joc pentru mine, să am cifre. Eu vreau să ajut echipa. Abia aștept să debutez pe Giulești. Hai Rapid!”, a spus Olimpiu Moruțan.