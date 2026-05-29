Primele declarații ale lui Pancu la Rapid: „Avem nevoie de sânge proaspăt!”. Ce transferuri i-a cerut lui Dan Șucu. Video

Daniel Pancu a fost prezentat oficial la Rapid. Antrenorul a ajuns la un acord cu Dan Șucu, iar vineri, 29 mai, a susținut o conferință de presă în care a vorbit despre obiectivele sale la noua echipă. Acesta speră să reușească, după mulți ani, să îi ducă pe giuleșteni în cupele europene.

Daniel Pancu, prezetat oficial la Rapid

Contractul lui Costel Gâlcă nu a fost prelungit, întrucât antrenorul nu a reușit să califice echipa în cupele europene. Conducerea s-a mișcat rapid și s-a înțeles cu Daniel Pancu, cel care a reușit lucruri impresionante la CFR Cluj.

Cu el pe bancă, ardelenii au obținut o calificare miraculoasă în play-off-ul Superligii și, mai mult, au încheiat sezonul pe podium. Dan Șucu a fost impresionat de realizările tehnicianului din Gruia și a decis să îi propună o ofertă.

Primele declarații ale lui Daniel Pancu în calitatea de antrenor la Rapid

, Daniel Pancu s-a declarat entuziasmat de șansa de a reveni în Giulești, acolo unde a scris istorie ca jucător. Antrenorul speră să reușească să își implementeze rapid viziunea despre fotbal, deoarece suporterii nu mai au răbdare și își doresc calificarea în cupele europene.

„Sper să rămânem în istoria Rapidului cu o performanță. Obiectivul meu, pentru care trăiesc din momentul în care am devenit antrenor, este să câștig campionatul cu Rapid. Este o zi pe care o așteptam de foarte mult timp. Am antrenat Rapidul în niște condiții grele. A fost atunci o perioadă tulbure. Obiectivele mele vor fi mereu mai îndrăznețe decât cele din contract. Mereu voi privi către primul loc. Rapid are nevoie de jucători noi, de sânge proaspăt.

Sunt emoționat, dar sunt fericit. Conștientizez momentul. Va fi un an greu, cu siguranță. Eu merg mereu pe feeling și cred că la sfârșitul sezonului vom avea motive de satisfacție. Ziua de azi a fost una stresantă. Primele discuții le-am avut după meciul Rapid – CFR. A fost doar o cafea. Apoi am discutat mai concret. Dorința mea a fost să plec de la Cluj. Am avut motivele mele. Au existat discuții și cu două echipe din străinătate”, a precizat antrenorul.

Daniel Pancu așteaptă transferuri la Rapid. Ce spune antrenorul despre situația lui Dobre

Daniel Pancu a declarat clar că în perioada de transferuri așteaptă întăriri serioase: „Avem nevoie de jucători cu sânge proaspăt. Sper să fim inspirați. Avem relații foarte bune. La Rapid, jucătorii nu au voie să intre în conflict cu suporterii. Suporterii nu dau cu pietre, aruncă cu vorbe. Și Dobre poate fi căpitan, dar după ce îi cunosc mai bine pot spune cine poate fi lider. Acum îi știu doar din afară. Eu, spre deosebire de alții, voi spune la momentul respectiv dacă vor fi probleme, nu după ce plec. La mine nu cred că este posibil să mă feresc să spun adevărul, ceea ce simt.

Mulți vorbesc despre presiunea meciurilor. Rapid a fost pe locul 1 după prima etapă. A venit accidentarea lui Vulturar și o ratare a lui Paraschiv. Dacă ai noroc, îl meriți. S-ar putea ca Rapid să nu fi meritat să dea acele goluri. Când se va termina perioada de transferuri voi spune la ce nivel este echipa. Primul obiectiv este calificarea în play-off. Îmi doresc o atmosferă în care adversarii să știe încă de la încălzire că nu au nicio șansă.

Când pierzi trei meciuri acasă din cinci nu poți câștiga titlul. Încă nu am staff. Lucrând trei ani în federație, am avut acel staff. La CFR am găsit oameni cu mentalitate bună, care au câștigat trofee. Mi-aș fi dorit să îi am alături, dar situația lor este neclară. Deocamdată sunt oameni din academie. La fel, săptămânal vor veni jucători de la academie la antrenamente. Vrem să avem un staff la cel mai înalt nivel. Mi-aș dori, dacă sunt jucători care să plece de la CFR și avem posibilitatea, să-i luăm. Dar nu sunt cei despre care s-a scris în ziare. Știe doar directorul sportiv la cine mă refer. Fundașii centrali ai Rapidului au fost ușor de anticipat. Dacă e vreo problemă, e nevoie de un fundaș central de picior stâng”, au fost o parte dintre declarațiile lui Pancu.